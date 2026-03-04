5 lý do bạn phải "chốt đơn" ngay Samsung Galaxy S26 Series

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Samsung Galaxy S26 có gì mới?

Năm nay, Samsung thực sự đã tạo nên một cuộc cách mạng trên Samsung Galaxy S26 khi không chỉ nâng cấp cấu hình mà còn thay đổi cách chúng ta sử dụng điện thoại hàng ngày.

Hiệu năng đỉnh cao và thiết kế thời thượng

Điểm ấn tượng đầu tiên chính là độ mỏng kinh ngạc chỉ 7.9mm, mang lại cảm giác cầm nắm cực kỳ sang trọng. Máy sở hữu bộ sưu tập 6 màu sắc trẻ trung, trong đó sắc Tím Cobalt chủ đạo hứa hẹn sẽ dẫn đầu xu hướng năm nay.

Bên trong vẻ ngoài thanh mảnh đó là "quái vật" Snapdragon 8 Elite Gen 5, đi kèm hệ thống buồng hơi tản nhiệt tốt hơn 25% so với thế hệ tiền nhiệm, giúp bạn chiến game hay xử lý đa nhiệm mượt mà không lo nóng máy. Đặc biệt, sạc nhanh 60W cho phép nạp đầy 75% pin chỉ trong vòng 30 phút.

Camera "Gimbal" vật lý và màn hình siêu thực

Lần đầu tiên, một chiếc điện thoại được tích hợp cơ chế tự động điều chỉnh đến 360 độ hoạt động như một chiếc gimbal chuyên nghiệp. Kết hợp với camera chính 200MP (sáng hơn 47%) và camera tele 50MP, bạn có thể quay video 8K 30Fps cực kỳ ổn định, bất chấp mọi rung lắc.

Trải nghiệm thị giác cũng được nâng tầm nhờ công nghệ ProScaler, giúp tái hiện màu sắc sống động gấp 4 lần.

Quyền năng AI và bảo mật tối ưu

Galaxy AI giờ đây đã trở thành một "quản gia" thực thụ. Tính năng Now Nudge và Now Brief sẽ gợi ý thông minh dựa trên thói quen của bạn theo thời gian thực. Bixby cũng lột xác thành Agent thông minh điều khiển toàn bộ thiết bị trong nhà.

Về bảo mật, ngoài màn hình chống nhìn trộm (độc quyền trên bản Ultra), máy còn có AI tự động lọc cuộc gọi lừa đảo và hệ thống quyền riêng tư cảnh báo mọi truy cập ứng dụng trái phép.

Các phiên bản và giá của Samsung Galaxy S26 Series

Để đáp ứng đa dạng nhu cầu của người dùng từ lưu trữ cơ bản đến chuyên nghiệp, Samsung mang đến các tùy chọn phiên bản với mức giá cực kỳ cạnh tranh:

Samsung Galaxy S26:

• Bản 12GB/256GB: Giá chỉ từ 25.990.000 đồng.

• Bản 12GB/512GB: Giá chỉ từ 31.990.000 đồng.

Samsung Galaxy S26 Plus:

• Bản 12GB/256GB: Giá chỉ từ 29.990.000 đồng.

• Bản 12GB/512GB: Giá chỉ từ 35.990.000 đồng.

Samsung Galaxy S26 Ultra:

• Bản 12GB/256GB: Giá chỉ từ 36.990.000 đồng.

• Bản 12GB/512GB: Giá chỉ từ 42.990.000 đồng.

• Bản 12GB/1TB: Giá chỉ từ 51.990.000 đồng.

Pre-Order nhận nhiều ưu đãi tại Thế Giới Di Động

Nếu bạn đã lỡ "phải lòng" siêu phẩm này, thời điểm đặt trước (Pre-Order) chính là lúc "hời" nhất để xuống tiền. Tại Thế Giới Di Động, bạn sẽ nhận được gói ưu đãi khổng lồ lên đến 15 triệu đồng:

• Giảm trực tiếp đến 6 triệu đồng

• Trợ giá thu cũ đổi mới thêm 5 triệu đồng

• Giảm thêm 1 triệu đồng khi thanh toán qua VNPay.

• Tặng ngay SIM với gói cước data "khủng" 8GB/ngày sử dụng liên tục trong 6 tháng, giúp bạn thoải mái trải nghiệm tốc độ mạng cao nhất.

• Thế Giới Di Động cam kết bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng nếu có lỗi từ nhà sản xuất, hỗ trợ trả chậm 0% lãi suất và đặc biệt là tặng kèm bảo hiểm rơi vỡ 6 tháng.

Đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu chiếc smartphone đỉnh cao nhất năm với mức giá không thể tốt hơn! Hãy truy cập ngay website Thế Giới Di Động để Pre-Order siêu phẩm Samsung Galaxy S26 ngay hôm nay để nhận trọn bộ ưu đãi 15 triệu đồng!

