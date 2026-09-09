Khởi động giải thưởng khoa học L'Oréal – UNESCO vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học

Theo Báo cáo khoa học của UNESCO được công bố vào tháng 6 năm 2021, mặc dù số lượng phụ nữ làm việc trong các ngành liên quan đến khoa học có sự gia tăng, nhưng vẫn chỉ đạt hơn 33% trên tổng số các nhà nghiên cứu khoa học toàn thế giới. Sự phát triển này vẫn là quá chậm và còn đó những những rào cản cho phụ nữ trong việc nghiên cứu khoa học.

Sự vắng mặt của nữ giới trong các ngành Khoa học, Kỹ thuật, Công nghệ và Toán học là một trong những hệ quả của định kiến về giới tính khi cho rằng nam giới ưu việt hơn nữ giới về khả năng trong các ngành kể trên. Nghiên cứu đã cho thấy định kiến về giới tính có liên quan trực tiếp đến việc nữ giới chọn những ngành học và làm việc liên quan đến khoa học, cho dù có rất ít bằng chứng về sự vượt trội của nam giới trong các ngành này. Các định kiến về giới đang đặt ra gánh nặng cho cả hai giới, đặc biệt là phụ nữ với những rào cản trong thăng tiến sự nghiệp và phân biệt đối xử.

Dựa trên niềm tin sâu sắc "Thế giới cần có khoa học và khoa học cần có phụ nữ", vào năm 2009, giải thưởng L'Oréal – UNESCO Vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học đã đến Việt Nam nhằm nhận diện và vinh danh các nhà khoa học nữ tài năng tại Việt Nam, kết nối họ với cộng đồng nghiên cứu khoa học quốc tế, mở ra cho họ triển vọng phát triển và vinh danh trong khu vực và thế giới. Từ năm 2009 đến nay tại Việt Nam, L'Oreal đã vinh danh 35 nhà khoa học nữ có thành tích khoa học xuất sắc, trong đó có 2 nhà khoa học nữ Việt Nam được ghi tên vào danh sách Nhà khoa học nữ trẻ thế giới trong các năm 2015 và 2017.

Hàng năm, chương trình giải thưởng mở cửa nhận đơn học bổng từ tháng 6 đến tháng 9 hàng năm. Hội đồng Khoa học độc lập L'Oréal - UNESCO For Women In Science tại Việt Nam sẽ lựa chọn 3 nhà khoa học nữ xuất sắc hàng năm để trao học bổng và tiếp tục đề cử vào Học bổng & Giải thưởng Quốc tế.

Ông Wagih Ahmed, Tổng Giám đốc L'Oréal Vietnam (bìa trái) và Jonathan W. Baker, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam (bìa phải) trao học bổng cho ba nhà khoa học năm 2025.

Chương trình học bổng quốc gia L'Oreal – UNESCO Vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học năm 2026 tại Việt Nam chính thức nhận hồ sơ Học bổng cho các đề án nghiên cứu khoa học tiềm năng. Trị giá mỗi học bổng là 150 triệu đồng. Thông tin chi tiết về đối tượng tham gia và thủ tục nộp đơn được đính kèm tại đây.

Thời gian nhận hồ sơ học bổng khoa học cấp quốc gia đến 18 giờ 00 ngày 30/09/2026.

Linh Nhi