Hà Nội nghiên cứu quy hoạch không gian ngầm 4 tầng và tuyến đi bộ kết nối Nhà hát Lớn

Chi tiết phối cảnh phương án Quy hoạch phân khu đô thị khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận đang được người dân đặt biệt quan tâm GĐXH - UBND phường Hoàn Kiếm phối hợp cùng UBND phường Cửa Nam (Hà Nội) tổ chức đợt lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với phương án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Đợt lấy ý kiến kéo dài đến hết ngày 26/9/2026.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất trong đề xuất lần này là phương án phát triển hệ thống không gian ngầm quy mô lớn, bao gồm tổ hợp 4 tầng hầm và tuyến đi bộ dưới lòng đất kết nối Nhà hát Lớn Hà Nội với phố Tràng Tiền cùng các khu vực văn hóa lân cận.

Mở rộng không gian văn hóa - dịch vụ dưới lòng đất

Theo hồ sơ đồ án, khu vực trung tâm lịch sử của Thủ đô – đặc biệt là cụm không gian văn hóa - nghệ thuật phía Nam và khu vực Nhà hát Lớn – sẽ được định hướng phát triển hạ tầng ngầm đa năng.

Đề xuất quy hoạch dự kiến xây dựng 4 tầng hầm kết hợp mạng lưới tuyến đi bộ ngầm. Hệ thống này không chỉ đóng vai trò là hạ tầng giao thông tiếp cận dành cho người đi bộ, mà còn tạo liên kết thông suốt giữa Nhà hát Lớn, tuyến phố kinh doanh - văn hóa Tràng Tiền và các điểm sinh hoạt công cộng xung quanh.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất trong đề xuất lần này là phương án phát triển hệ thống không gian ngầm quy mô lớn, bao gồm tổ hợp 4 tầng hầm và tuyến đi bộ dưới lòng đất kết nối Nhà hát Lớn Hà Nội với phố Tràng Tiền cùng các khu vực văn hóa lân cận.

Mục tiêu chính của giải pháp tổ chức không gian ngầm là tối ưu hóa việc kết nối giữa mặt đất và lòng đất tại các điểm giao thông trọng điểm, quảng trường, công viên cũng như các công trình công cộng lớn. Việc đưa hệ thống đi bộ và không gian tiện ích xuống dưới lòng đất giúp giảm áp lực giao thông trên bề mặt, đồng thời mở rộng đáng kể diện tích phục vụ các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thương mại và dịch vụ cộng đồng ở trung tâm thành phố.

Phạm vi quy hoạch hơn 32 ha tại vùng lõi di sản

Phạm vi nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch đợt này có tổng diện tích khoảng 32,51 ha, nằm trọn trong vùng lõi lịch sử thuộc địa bàn hai phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam. Đây là khu vực tập trung mật độ cao các di sản kiến trúc, công trình văn hóa và tuyến phố dịch vụ sầm uất của Hà Nội.

Ranh giới nghiên cứu được xác định cụ thể như sau:

Phía Bắc: Tiếp giáp với tuyến phố Cầu Gỗ.

Phía Tây: Trùng với chỉ giới đường đỏ của phố Hàng Trống.

Phía Nam: Giáp với trục đường Hai Bà Trưng.

Phía Đông: Giáp với hai tuyến phố Lý Thái Tổ và Trần Quang Khải.

Đề xuất quy hoạch dự kiến xây dựng 4 tầng hầm kết hợp mạng lưới tuyến đi bộ ngầm. Hệ thống này không chỉ đóng vai trò là hạ tầng giao thông tiếp cận dành cho người đi bộ, mà còn tạo liên kết thông suốt giữa Nhà hát Lớn, tuyến phố kinh doanh - văn hóa Tràng Tiền và các điểm sinh hoạt công cộng xung quanh.

Do nằm tại vị trí đặc biệt nhạy cảm về mặt bảo tồn di sản và cảnh quan đô thị, việc phát triển hạ tầng theo chiều sâu (xây dựng không gian ngầm) được xem là giải pháp khả thi để gia tăng không gian sử dụng mà không làm tổn hại đến hình thái kiến trúc truyền thống bên trên.

Định hướng phát triển đô thị hiện đại và bền vững

Trong nhiều năm qua, khu vực quanh Hồ Gươm và Nhà hát Lớn luôn đối mặt với tình trạng quá tải về không gian đỗ xe, diện tích dành cho người đi bộ và hạ tầng công cộng vào các dịp lễ, cuối tuần.

Việc hình thành các cụm không gian ngầm đa tầng kết hợp tuyến đi bộ ngầm được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để bài toán này.

Nếu được phê duyệt và triển khai, dự án không chỉ góp phần gia tăng tính kết nối đô thị, hình thành trải nghiệm du lịch - văn hóa độc đáo cho du khách mà còn đánh dấu bước tiến mới của Hà Nội trong việc khai thác hiệu quả tài nguyên không gian ngầm đô thị.

Hiện tại, hồ sơ quy hoạch vẫn đang trong quá trình thu nhận đóng góp ý kiến từ các chuyên gia, tổ chức và nhân dân trước khi hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

20 ngày lấy ý kiến nhân dân Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng: Mở rộng công khai, đảm bảo quyền làm chủ của người dân GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về Đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở).