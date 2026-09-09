Hà Nội chỉ đạo khẩn trương làm rõ vụ bữa ăn bán trú “lèo tèo” tại Trường Tiểu học Trung Giã B

Hà Nội lệnh 'nóng' về an toàn xe đưa đón học sinh, ngăn ngừa rủi ro bỏ quên trẻ trên xe GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành văn bản yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo cùng UBND các xã, phường tăng cường phối hợp kiểm tra hoạt động vận chuyển, đưa đón học sinh bằng ô tô trên toàn địa bàn. Động thái này nhằm chấn chỉnh điều kiện an toàn phương tiện, quy chuẩn tài xế và ngăn ngừa rủi ro bỏ quên trẻ trên xe.

Tối ngày 8/9/2026, Văn phòng UBND TP Hà Nội có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà về việc xử lý thông tin báo chí phản ánh liên quan đến bữa ăn bán trú của học sinh.

Trước đó, báo chí đăng tải bài viết “Bữa ăn bán trú của học sinh lèo tèo, lãnh đạo xã nói gì?”, phản ánh thực trạng suất ăn bán trú chưa đảm bảo chất lượng, định lượng tại Trường Tiểu học Trung Giã B (xã Trung Giã)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà đã giao UBND xã Trung Giã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương vào cuộc kiểm tra, xác minh cụ thể nội dung phản ánh.

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu UBND xã Trung Giã khẩn trương kiểm tra, làm rõ phản ánh về suất ăn bán trú 40.000 đồng nghèo nàn, lèo tèo tại Trường Tiểu học Trung Giã B, báo cáo kết quả trước 15 giờ ngày 9/9/2026.

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội yêu cầu UBND xã Trung Giã phải hoàn thành công tác kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố chậm nhất trước 15 giờ ngày 9/9/2026.

Văn bản chỉ đạo cũng được gửi tới Chủ tịch UBND thành phố, các Sở: Y tế, Giáo dục và Đào tạo cùng UBND các phường, xã trên địa bàn để nắm bắt và phối hợp giám sát công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, dinh dưỡng học đường.

Báo chí đã đăng tải phản ánh của nhiều phụ huynh có con theo học tại Trường Tiểu học Trung Giã B về bữa trưa bán trú đầu năm học.

Hình ảnh chụp suất ăn cho thấy khẩu phần ăn rất đơn điệu, đạm bạc, chỉ gồm cơm trắng, một ít giá đỗ xào, thịt băm và một xiên thịt gà nhỏ. Học sinh phản ánh thức ăn khó ăn, chỉ ăn qua loa cơm canh, phụ huynh lo ngại con không đủ năng lượng học tập. Thậm chí vào trưa 8/9, học sinh phải chờ đến hơn 12 giờ vẫn chưa được ăn cơm.

Đáng chú ý, mỗi suất ăn này có giá 40.000 đồng (trong đó ngân sách thành phố hỗ trợ 28.000 đồng, phụ huynh đóng 12.000 đồng). Nhiều phụ huynh bức xúc cho rằng nhìn bằng mắt thường, suất ăn thực tế chất lượng kém, chỉ tương đương suất 15.000 – 20.000 đồng.

Trước phản ứng gay gắt của phụ huynh, ông Nguyễn Bá Hoàng, Chủ tịch UBND xã Trung Giã cho biết, ngay trong trưa 8/9, chính quyền địa phương đã vào cuộc kiểm tra.

Theo lãnh đạo xã, đây là đơn vị cung cấp cơm nấu sẵn từ cơ sở bên ngoài rồi vận chuyển vào trường và mới phục vụ năm đầu tiên. Dù đơn vị có đủ hồ sơ pháp lý, nhưng trước mắt xã đã yêu cầu tạm dừng hợp tác với đơn vị cung ứng này để làm thủ tục thay thế đơn vị khác đảm bảo chất lượng hơn.

Địa phương cũng tiến hành họp với ban giám hiệu, đại diện cha mẹ học sinh và cam kết thiết lập cơ chế giám sát thường xuyên (gồm nhà trường, phụ huynh và tổ chuyên môn của xã) cùng chế độ báo cáo hằng ngày để không tái diễn tình trạng tương tự.

Về phía Sở GD&ĐT Hà Nội, đơn vị cũng đã yêu cầu rà soát, chấn chỉnh nhằm bảo đảm quyền lợi dinh dưỡng và an toàn thực phẩm cho học sinh.