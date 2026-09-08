Hà Nội lệnh 'nóng' về an toàn xe đưa đón học sinh, ngăn ngừa rủi ro bỏ quên trẻ trên xe
GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành văn bản yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo cùng UBND các xã, phường tăng cường phối hợp kiểm tra hoạt động vận chuyển, đưa đón học sinh bằng ô tô trên toàn địa bàn. Động thái này nhằm chấn chỉnh điều kiện an toàn phương tiện, quy chuẩn tài xế và ngăn ngừa rủi ro bỏ quên trẻ trên xe.
Theo đó, các cơ sở giáo dục trên địa bàn Hà Nội phải rà soát toàn diện năng lực của đơn vị vận tải đối tác. Nhà trường tuyệt đối không ký hợp đồng với các đơn vị không đủ điều kiện, đồng thời phải chấm dứt ngay hợp đồng nếu phương tiện hoặc lái xe không đáp ứng đúng quy định pháp luật.
Nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh, Sở Xây dựng yêu cầu bắt buộc về nhân sự giám sát trên mỗi phương tiện như sau:
Bậc mầm non và tiểu học: Bắt buộc bố trí tối thiểu 1 người quản lý/xe để hướng dẫn, duy trì trật tự và giám sát an toàn cho trẻ suốt chuyến đi.
Xe từ 29 chỗ trở lên (chở từ 27 trẻ mầm non, tiểu học): Phải bố trí tối thiểu 2 người quản lý trên mỗi phương tiện.
Ngoài ra, khi kết thúc hành trình, cả người quản lý và lái xe phải phối hợp kiểm tra kỹ toàn bộ khoang xe khi học sinh xuống, cam kết không bỏ quên trẻ trên phương tiện dưới bất kỳ hình thức nào.
Sở Xây dựng nghiêm cấm các nhà xe sử dụng phương tiện hết hạn kiểm định, không có hoặc hết hạn phù hiệu "Xe hợp đồng", cũng như việc chở quá số người quy định.
Tài xế phải có giấy phép lái xe phù hợp, còn hiệu lực và tuyệt đối tuân thủ quy định, không sử dụng rượu bia, không dùng điện thoại khi lái xe, không phóng nhanh vượt ẩu.
Các doanh nghiệp vận tải có trách nhiệm theo dõi liên tục dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình để kịp thời cảnh báo, xử lý vi phạm về tốc độ, thời gian lái xe và lỗi dừng đỗ sai quy định.
Phòng Kiểm tra Giao thông vận tải được giao chủ trì, phối hợp với ngành giáo dục, lực lượng công an và chính quyền cơ sở đồng loạt kiểm tra toàn bộ xe hợp đồng đưa đón học sinh trên địa bàn.
Kết quả đợt cao điểm rà soát, xử lý vi phạm phải được tổng hợp báo cáo Sở Xây dựng trước ngày 30/9 để trình UBND TP Hà Nội xem xét, chỉ đạo.
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