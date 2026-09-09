Thời tiết Hà Nội có mưa rét khi không khí lạnh đầu mùa tràn về?

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L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
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GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do không khí lạnh đầu mùa tràn về, từ ngày 10/9 miền Bắc trong đó có Thủ đô Hà Nội trời chuyển mưa mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 21-24 độ.

Thời tiết Hà Nội có mưa rét khi không khí lạnh tràn về miền Bắc?

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, khoảng đêm 9/9, bộ phận không khí lạnh sẽ di chuyển xuống khu vực Bắc Bộ và ảnh hưởng xuống cả thời tiết khu vực Bắc Trung Bộ.

Từ chiều tối nay, khối không khí lạnh sẽ gây mưa rào cho khu vực Bắc Bộ, có nơi mưa to. Mưa đến ngày 11/9 rồi sẽ giảm.

Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh ở khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm 9/9 trời chuyển mát. Trời chỉ lạnh về đêm và sáng sớm ở khu vực vùng núi với mức nhiệt từ 21-22 độ, có nơi dưới 19 độ. Còn khu vực đồng bằng là 23-24 độ.

Đêm ngày 10/9 và sáng sớm ngày 11/9 sẽ là khoảng thời gian cảm nhận rõ nhất.

Thời tiết Hà Nội: Từ chiều tối 9/9 đến ngày 10/9 có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ đêm 9/9 trời chuyển mát, mức nhiệt thấp nhất dưới 25 độ.

Theo bản tin dự báo thời tiết của VTV thời tiết, trước khi không khí lạnh về hôm nay miền Bắc trong đó có Thủ đô Hà Nội trời vẫn nắng và nóng với mức nhiệt cao nhất là 34 độ. Đến ngày 10/9 nhiệt độ giảm xuống còn 29 độ.

Thời tiết hôm nay tại miền Trung từ Quảng Trị trở vào khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa dông trong đó có nơi mưa to trên 80mm. Từ ngày 10/9 đến hết đêm 11/9 mưa sẽ tăng lên khi có sự kết hợp giữa dải hội tụ nhiệt đới và gió mùa Tây Nam.

Cảnh báo khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa từ phổ biến từ 70-150mm, có nơi trên 250mm.

Dự báo mưa lớn ở Trung Bộ có khả năng kéo dài và phức tạp. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Thời tiết Hà Nội có mưa rét khi không khí lạnh đầu mùa tràn về? - Ảnh 1.

Không khí lạnh tràn về, thời tiết Hà Nội chuyển mát. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 9/9 đến ngày 10/9:

- Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, từ khoảng chiều tối và đêm 9/9 có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Trung Bộ: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế, ngày 10/9 có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và rải rác có dông cục bộ có nơi mưa to. Ngày 10/9, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 10/9 đến ngày 18/9:

- Bắc Bộ: Đêm 10/9 có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; sau có mưa vài nơi, riêng khu vực đồng bằng từ khoảng ngày 14/9 có mưa rào và dông rải rác.

- Khu vực Trung Bộ: Từ khoảng đêm 10-15/9 có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

- Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và đêm); riêng thời kỳ từ khoảng đêm 10-11/9 có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết Hà Nội có mưa rét khi không khí lạnh đầu mùa tràn về? - Ảnh 3.Không khí lạnh tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc thay đổi thế nào sau những ngày nắng nóng?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng ngày 9 - 11/9, không khí lạnh đầu mùa có khả năng ảnh hưởng miền Bắc, khu vực này có mưa dông rải rác, không khí dịu mát hơn.

Thời tiết Hà Nội có mưa rét khi không khí lạnh đầu mùa tràn về? - Ảnh 4.Không khí lạnh sắp tràn về miền Bắc?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng đêm thứ Tư (9/9), không khí lạnh sẽ tràn về nước ta. Miền Bắc có mưa dông rải rác, không khí dịu mát hơn.

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