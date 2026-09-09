Chi tiết kế hoạch sử dụng đất quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng theo từng giai đoạn, từng phân khu

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Chi tiết 6 khu đô thị đa mục tiêu phục vụ tái định cư Dự án Trục đại lộ sông Hồng GĐXH - Nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu tái định cư, bảo đảm sinh kế và duy trì sự gắn kết cộng đồng cho người dân bị ảnh hưởng bởi Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, UBND TP. Hà Nội đã định hướng quy hoạch và chuẩn bị đầu tư 6 khu đô thị đa mục tiêu tập trung lớn. Đây sẽ là quỹ nhà, đất bổ sung quan trọng, mang đến nhiều lựa chọn về loại hình nhà ở đồng bộ, hiện đại.

Đồ án quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng nghiên cứu trên phạm vi khoảng 40 km dọc sông Hồng, kéo dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, với tổng diện tích khoảng 11.418 ha, đi qua địa giới hành chính của 16 xã, phường. Quy mô dân số dự báo tại khu vực này đạt từ 800.000 đến 1.200.000 người.

Kế hoạch sử dụng đất trong quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng được thiết kế theo lộ trình đa giai đoạn, như sau:

Trong giai đoạn đầu, Đồ án chuẩn bị, cải tạo và phát triển hạ tầng khung: Tập trung hoàn thiện hành lang pháp lý, giải phóng mặt bằng và đầu tư hệ thống hạ tầng phòng chống lũ. Đất bãi sông được rà soát kỹ lưỡng; thực hiện di dời các khu vực dân cư nằm ngoài đê không đảm bảo an toàn.

Phương án quy hoạch cấu trúc không gian kiến trúc toàn phân khu của Đồ án với 3 phân đoạn chính.

Song song đó, quỹ đất hành lang đê điều được ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông kết nối hai bờ, các tuyến đường bộ ven sông và hệ thống công viên sinh thái chống ngập. Quỹ đất công cộng, công viên bờ sông được đưa vào khai thác sớm nhằm hình thành không gian xanh liền mạch.

Giai đoạn 2: Khai thác không gian đa chức năng và phát triển phân khu.

Phân khu Thượng lưu (Từ cầu Hồng Hà đến cầu Thăng Long): Ưu tiên quỹ đất cho phát triển nông nghiệp sinh thái, du lịch trải nghiệm, khu bảo tồn thiên nhiên và các công viên chuyên đề văn hóa. Tỷ lệ đất xây dựng tại đây được khống chế ở mức thấp nhằm giữ trọn vẹn cảnh quan tự nhiên.

Phân khu Trung tâm (Từ cầu Thăng Long đến cầu Thanh Trì): Dành đất cho các trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ du lịch, dịch vụ công cộng và các khu nhà ở sinh thái mật độ thấp. Quản lý nghiêm ngặt quỹ đất hành lang thoát lũ, ưu tiên mở rộng các dải cây xanh, quảng trường ven sông và trục không gian cảnh quan điểm nhấn của Thủ đô.

Phân khu Hạ lưu (Từ cầu Thanh Trì đến cầu Phú Xuyên): Phát triển quỹ đất dành cho đô thị sinh thái, các làng nghề truyền thống gắn với du lịch sinh thái đường thủy và bảo tồn cảnh quan vùng đồng bằng.

Giai đoạn 3: Hoàn thiện đô thị sinh thái và nâng cao chất lượng vận hành

Giai đoạn cuối hoàn thiện toàn bộ hệ thống dịch vụ, tiện ích công cộng và kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị. Đất đai tại các khu vực bãi sông đã ổn định được chuyển đổi hoàn toàn sang các mô hình không gian mở, khu vui chơi giải trí tầm cỡ quốc tế và trung tâm văn hóa ngoài trời.

Sự phân bổ đất đai theo từng thời kỳ giúp đô thị sông Hồng vừa bảo vệ được nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá, vừa tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội bứt phá cho Hà Nội.

Chi tiết phương án quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng:

Phương án di dời các làng nghề của Đồ án.

Định hướng sử dụng đất theo từng phân đoạn của Hà Nội tại đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Thăng Long.

Định hướng sử dụng đất theo từng phân đoạn của Hà Nội tại đoạn từ cầu Thăng Long đến cầu Thanh Trì.

Định hướng sử dụng đất theo từng phân đoạn của Hà Nội tại đoạn từ cầu Thanh Trì đến cầu Mễ Sở.

Nguyên tắc tổ chức không gian tổng thể của Đồ án Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng.

Quy hoạch giao thông đường bộ, hệ thống cảng, đường thủy của Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng.

Quy hoạch giao thông đường sắt và giao thông công cộng của Đồ án Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng (tỷ lệ 1/5000).

Quy hoạch các vị trí cầu qua sông Hồng của Đồ án Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng (tỷ lệ 1/5000).

Quy hoạch phòng chống lũ của Đồ án.

Phương án cấp nước của Đồ án.

Phương án thoát nước thải, chất thải rắn và nghĩa trang của Đồ án.

Phương án quy hoạch đường điện của Đồ án.

Phương án quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động tại Đồ án.

20 ngày lấy ý kiến nhân dân Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng: Mở rộng công khai, đảm bảo quyền làm chủ của người dân GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về Đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở).