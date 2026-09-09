Chi tiết kế hoạch sử dụng đất quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng theo từng giai đoạn, từng phân khu
GĐXH - Kế hoạch sử dụng đất trong quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng được thiết kế theo lộ trình đa giai đoạn, nhằm kiến tạo một không gian phát triển bền vững, hài hòa giữa bảo tồn sinh thái, phòng chống lũ và hiện đại hóa đô thị.
Đồ án quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng nghiên cứu trên phạm vi khoảng 40 km dọc sông Hồng, kéo dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, với tổng diện tích khoảng 11.418 ha, đi qua địa giới hành chính của 16 xã, phường. Quy mô dân số dự báo tại khu vực này đạt từ 800.000 đến 1.200.000 người.
Kế hoạch sử dụng đất trong quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng được thiết kế theo lộ trình đa giai đoạn, như sau:
Trong giai đoạn đầu, Đồ án chuẩn bị, cải tạo và phát triển hạ tầng khung: Tập trung hoàn thiện hành lang pháp lý, giải phóng mặt bằng và đầu tư hệ thống hạ tầng phòng chống lũ. Đất bãi sông được rà soát kỹ lưỡng; thực hiện di dời các khu vực dân cư nằm ngoài đê không đảm bảo an toàn.
Song song đó, quỹ đất hành lang đê điều được ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông kết nối hai bờ, các tuyến đường bộ ven sông và hệ thống công viên sinh thái chống ngập. Quỹ đất công cộng, công viên bờ sông được đưa vào khai thác sớm nhằm hình thành không gian xanh liền mạch.
Giai đoạn 2: Khai thác không gian đa chức năng và phát triển phân khu.
Phân khu Thượng lưu (Từ cầu Hồng Hà đến cầu Thăng Long): Ưu tiên quỹ đất cho phát triển nông nghiệp sinh thái, du lịch trải nghiệm, khu bảo tồn thiên nhiên và các công viên chuyên đề văn hóa. Tỷ lệ đất xây dựng tại đây được khống chế ở mức thấp nhằm giữ trọn vẹn cảnh quan tự nhiên.
Phân khu Trung tâm (Từ cầu Thăng Long đến cầu Thanh Trì): Dành đất cho các trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ du lịch, dịch vụ công cộng và các khu nhà ở sinh thái mật độ thấp. Quản lý nghiêm ngặt quỹ đất hành lang thoát lũ, ưu tiên mở rộng các dải cây xanh, quảng trường ven sông và trục không gian cảnh quan điểm nhấn của Thủ đô.
Phân khu Hạ lưu (Từ cầu Thanh Trì đến cầu Phú Xuyên): Phát triển quỹ đất dành cho đô thị sinh thái, các làng nghề truyền thống gắn với du lịch sinh thái đường thủy và bảo tồn cảnh quan vùng đồng bằng.
Giai đoạn 3: Hoàn thiện đô thị sinh thái và nâng cao chất lượng vận hành
Giai đoạn cuối hoàn thiện toàn bộ hệ thống dịch vụ, tiện ích công cộng và kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị. Đất đai tại các khu vực bãi sông đã ổn định được chuyển đổi hoàn toàn sang các mô hình không gian mở, khu vui chơi giải trí tầm cỡ quốc tế và trung tâm văn hóa ngoài trời.
Sự phân bổ đất đai theo từng thời kỳ giúp đô thị sông Hồng vừa bảo vệ được nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá, vừa tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội bứt phá cho Hà Nội.
Chi tiết phương án quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng:
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