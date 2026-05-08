Hà Nội thống nhất di dời, sắp xếp lại dân cư ngoài đê sông Hồng để tái thiết đô thị ven sông như thế nào?
GĐXH - Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND TP Hà Nội vừa thống nhất chủ trương từng bước di dời, sắp xếp lại khu dân cư ngoài đê sông Hồng nhằm tái thiết đồng bộ không gian đô thị ven sông, gắn với yêu cầu phát triển bền vững và bảo đảm an toàn thoát lũ.
Nội dung trên được đưa ra tại buổi làm việc ngày 6/5 giữa hai cơ quan về phương án tính toán thủy lực, bảo đảm an toàn thoát lũ đoạn sông Hồng phục vụ triển khai Dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.
Bước đầu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng TP Hà Nội cơ bản đồng thuận với đề xuất điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng do nhà đầu tư đề xuất. Trong đó, khu vực bãi sông sẽ được nghiên cứu điều chỉnh tăng tỷ lệ và quy mô đất xây dựng để phát triển trục đại lộ cảnh quan từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở.
Trục đại lộ ven sông được định hướng trở thành không gian xanh trung tâm của Thủ đô, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế, thương mại, dịch vụ và các đô thị gắn với văn hóa sáng tạo, khoa học công nghệ dọc hai bờ sông Hồng.
Hai cơ quan đánh giá phương án quy hoạch cơ bản phù hợp với định hướng Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, đồng thời đáp ứng yêu cầu về phòng chống lũ, đê điều theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Đáng chú ý, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng TP Hà Nội thống nhất nghiên cứu các giải pháp bảo đảm an toàn thoát lũ trên cơ sở mô hình tính toán thủy lực, thủy văn, cao độ xây dựng và chỉnh trị dòng chảy sông Hồng trong cả mùa mưa lũ và mùa khô.
Phương án nghiên cứu cũng đặt sông Hồng trong tổng thể hệ thống sông chảy qua Hà Nội, hướng tới khôi phục các dòng sông Tích, Nhuệ và Đáy.
Trong định hướng phát triển mới, Hà Nội sẽ nghiên cứu xây dựng đập dâng trên sông Hồng tại khu vực Phố Hiến và trên sông Đuống phía hạ lưu Long Tửu nhằm điều tiết dòng chảy, tạo điều kiện phát triển không gian đô thị ven sông.
Nhiều làng nghề truyền thống ven sông như gốm Bát Tràng, Kim Lan, Văn Đức hay vùng đào Nhật Tân cũng được định hướng bảo tồn, phục hồi gắn với phát triển không gian văn hóa, du lịch trải nghiệm và các công viên chuyên đề.
Thành phố kỳ vọng việc tái thiết sẽ đi cùng hệ thống hạ tầng đồng bộ, cải thiện môi trường sống và bảo đảm an toàn cho người dân khu vực ven sông.
Hai cơ quan yêu cầu tiếp tục hoàn thiện phương án quy hoạch trên cơ sở tính toán các kịch bản bất lợi của biến đổi khí hậu, bão lớn và thời tiết cực đoan. Đồ án cần xác định cụ thể cao độ xây dựng, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu thoát lũ, thủy lợi, đê điều với định hướng phát triển đô thị.
Trước đó, cuối năm 2025, HĐND TP Hà Nội đã thông qua chủ trương đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng với quy mô hơn 11.000 ha, tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 855.000 tỷ đồng. Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2030, kéo dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, đi qua 19 xã, phường của Hà Nội.
GĐXH - Bất chấp các chỉ đạo siết chặt quản lý đất đai, trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy, nhiều nhà xưởng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, ô nhiễm kéo dài vẫn đang tồn tại trên đất nông nghiệp tại Phượng Cách (Quốc Oai, Hà Nội). Tình trạng này khiến người dân bất an vì bị ảnh hưởng tới sức khỏe, đời sống sinh hoạt; đồng thời dấy lên nghi vấn về sự buông lỏng quản lý tại địa phương.