Hơn 800 cây, phôi muội hồng bị tịch thu ở Thanh Hóa sẽ được xử lý thế nào?
GĐXH - Tình trạng săn lùng, khai thác trái phép cây muội hồng ở Thanh Hóa thời gian qua có chiều hướng gia tăng. Lực lượng chức năng thu giữ hàng trăm cây trong tình trạng khô héo, suy kiệt. Hiện số tang vật này đang được bàn giao cho các khu bảo tồn để chăm sóc, phục hồi hoặc xử lý theo quy định.
Thời gian gần đây, tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xuất hiện tình trạng người dân vào rừng săn lùng cây muội hồng để bán làm cây cảnh, bonsai. Hoạt động khai thác này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn lao động do địa hình vách núi hiểm trở mà còn có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng.
Cây muội hồng chỉ là cây bụi thân gỗ và được xem như lâm sản phụ. Tuy nhiên, do giá trị bị "thổi" lên trên mạng xã hội nên nhiều người bất chấp nguy hiểm để vào rừng khai thác. Trước thực trạng trên, lực lượng chức năng đã kiên quyết xử lý những hành vi vi phạm.
Cụ thể, vào khoảng 8h30 ngày 21/4, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về việc một số đối tượng vận chuyển gốc cây muội hồng đến ký gửi tại Bưu điện xã Cẩm Thạch có dấu hiệu nghi vấn, Công an xã Cẩm Thạch đã nhanh chóng triển khai lực lượng xác minh.
Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện 15 phôi cây muội hồng. Toàn bộ số cây này đều trong tình trạng không rễ, không lá, thân đã khô héo và đặc biệt là không có hồ sơ, giấy tờ hợp lệ chứng minh nguồn gốc lâm sản theo quy định.
Không chỉ dừng lại ở việc vận chuyển qua đường bưu điện, các đối tượng còn tìm cách tập kết cây tại nhà dân. Gần đây nhất, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng đã phối hợp với UBND xã Ngọc Lặc kiểm tra vườn của ông Nguyễn Công Thủy (thôn Lương Sơn), phát hiện 25 cây muội hồng có nguồn gốc bất hợp pháp.
Toàn bộ tang vật đã bị tịch thu, tuy nhiên số cây này cũng gần như đã chết khô hoặc héo rũ, không còn khả năng phục hồi.
Trước đó, lực lượng kiểm lâm Thanh Hóa cũng đã thu giữ 122 cây muội hồng tại vườn của một hộ dân ở thôn Nội 2, xã Hồ Vương. Ngay sau khi phát hiện, số cây này đã được bàn giao cho Vườn quốc gia Bến En để cứu chữa và chăm sóc.
Tuy nhiên, do quá trình khai thác và vận chuyển trái phép làm hư hại nặng, kết quả chỉ có 40 cây sống sót, số còn lại đều bị chết.
Theo thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa, tính từ tháng 12/2025 đến 29/4/2026, lực lượng kiểm lâm đã phối hợp phát hiện, xử lý 49 vụ việc vi phạm, tịch thu 557 cây và 266 phôi muội hồng với tổng trọng lượng trên 1,8 tấn, thu nộp ngân sách nhà nước 263 triệu đồng.
Cây muội hồng thường sống ở núi đá, khi thu giữ, cây dễ chết, thống kê sơ bộ của lực lượng chức năng, khi phát hiện các vụ việc tỷ lệ cây, phôi muội hồng đã bị chết khô, héo rũ do bị khai thác, vận chuyển lâu ngày, không được trồng, chăm sóc đúng cách rất cao.
Để bảo đảm việc xử lý tang vật đúng quy định, công khai, minh bạch, không phát sinh tiêu cực, Chi cục Kiểm lâm đã chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng sau khi có quyết định tịch thu khẩn trương lập phương án xử lý tang vật theo quy định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trên cơ sở phương án được phê duyệt, tổ chức bàn giao tang vật cho các đơn vị tiếp nhận.
Sở Nông nghiệp và Môi trường định hướng các Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên, Vườn Quốc gia tiếp nhận tang vật là cây, phôi cây muội hồng từ các Hạt Kiểm lâm, bố trí địa điểm, nhân lực và điều kiện cần thiết khác để tiếp nhận, bảo quản, chăm sóc và xử lý tang vật theo quy định.
Đối với cây, phôi cây còn sống tổ chức trồng lại, chăm sóc, phục hồi sinh trưởng trong khu vực phù hợp. Đối với cây, phôi chết quản lý, xử lý theo quy định, ưu tiên phục vụ mục đích công ích, tuyên truyền, giáo dục.
Cây muội hồng (tên khoa học Syzygium myrtifolium, thuộc họ Sim) một loài cây tự nhiên, thân gỗ thường mọc ở các khu vực núi đá vôi, bám vào các khe đá, sườn núi hoặc vách đá cao.
Cây có dáng nhỏ nhắn, tán lá cân đối, thân xù xì tạo cảm giác cổ kính, đặc biệt là sắc lá non đỏ hồng nổi bật giữa nền lá xanh mượt khi trưởng thành. Những cây có dáng đẹp, thân già, rễ bám đá được một số người chơi cây cảnh săn tìm, khiến giá bán trên mạng xã hội bị đẩy lên cao.
Từ đó, xuất hiện tình trạng một số người tìm vào các khu vực rừng tự nhiên để đào bới, khai thác cây muội hồng mang ra ngoài tiêu thụ.
