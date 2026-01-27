Mới nhất
Cận cảnh đường dây dùng 500 tấn hóa chất 'phù phép' 3.000 tấn thịt ốc bán ra thị trường

Thứ ba, 15:02 27/01/2026 | Pháp luật
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
GĐXH - Công an TPHCM vừa triệt phá một đường dây sử dụng khoảng 500 tấn Natri Silicate để xử lý khoảng 3.000 tấn thịt ốc bươu, sau đó đưa ra thị trường tiêu thụ trong nhiều năm, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.

Theo CAO, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa vừa triệt phá một đường dây sơ chế, tiêu thụ thịt ốc bươu ngâm hóa chất công nghiệp với quy mô đặc biệt lớn.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TPHCM tiến hành kiểm tra một cơ sở sơ chế thực phẩm không biển hiệu tại số 60 Rạch Cát Bến Lức, phường Bình Đông. Tại thời điểm kiểm tra, Công an phát hiện và tạm giữ hơn 3 tấn thịt ốc bươu đã qua sơ chế, toàn bộ được ngâm trong dung dịch hóa chất Natri Silicate (thường gọi là "thủy tinh lỏng").

Cận cảnh Công an TPHCM triệt phá đường dây dùng 500 tấn hóa chất 'phù phép' 3.000 tấn thịt ốc bán ra thị trường - Ảnh 1.

Hiện trường xưởng ngâm ốc bằng hóa chất bán ra thị trường quy mô lớn. Ảnh: CA TPHCM

Mở rộng kiểm tra, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện, thu giữ thêm 1.575 kg hóa chất Natri Silicate được cất giấu để phục vụ việc ngâm ốc.

Kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TP.HCM xác định tất cả các mẫu thịt ốc đều chứa Natri Silicate – hóa chất công nghiệp dùng trong xây dựng, sản xuất gạch, xi măng, tuyệt đối không được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm. Đây là chất có tính kiềm mạnh, có thể gây tổn thương hệ tiêu hóa, kích ứng da, mắt và tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe người tiêu dùng.

Làm việc với cơ quan điều tra, đối tượng Huỳnh Văn Trường (SN 1979, thường trú TP. Cần Thơ) đã khai nhận toàn bộ hành vi.

Cận cảnh Công an TPHCM triệt phá đường dây dùng 500 tấn hóa chất 'phù phép' 3.000 tấn thịt ốc bán ra thị trường - Ảnh 2.

Cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố đối tượng. Ảnh: CA TPHCM

Theo đó, từ năm 2021 đến khi bị phát hiện, Trường tổ chức ngâm ốc bươu bằng hóa chất với quy mô cực lớn, đã sử dụng khoảng 500 tấn Natri Silicate để xử lý khoảng 3.000 tấn thịt ốc bươu, sau đó đưa ra thị trường tiêu thụ trong nhiều năm, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Văn Trường để điều tra về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".

Hình ảnh xưởng ngâm ốc bằng hoá chất:

Cận cảnh Công an TPHCM triệt phá đường dây dùng 500 tấn hóa chất 'phù phép' 3.000 tấn thịt ốc bán ra thị trường - Ảnh 3.

Cận cảnh Công an TPHCM triệt phá đường dây dùng 500 tấn hóa chất 'phù phép' 3.000 tấn thịt ốc bán ra thị trường - Ảnh 4.

Cận cảnh Công an TPHCM triệt phá đường dây dùng 500 tấn hóa chất 'phù phép' 3.000 tấn thịt ốc bán ra thị trường - Ảnh 5.

Cận cảnh Công an TPHCM triệt phá đường dây dùng 500 tấn hóa chất 'phù phép' 3.000 tấn thịt ốc bán ra thị trường - Ảnh 6.

Cận cảnh Công an TPHCM triệt phá đường dây dùng 500 tấn hóa chất 'phù phép' 3.000 tấn thịt ốc bán ra thị trường - Ảnh 7.

Cận cảnh Công an TPHCM triệt phá đường dây dùng 500 tấn hóa chất 'phù phép' 3.000 tấn thịt ốc bán ra thị trường - Ảnh 8.

Cận cảnh Công an TPHCM triệt phá đường dây dùng 500 tấn hóa chất 'phù phép' 3.000 tấn thịt ốc bán ra thị trường - Ảnh 9.

Cận cảnh Công an TPHCM triệt phá đường dây dùng 500 tấn hóa chất 'phù phép' 3.000 tấn thịt ốc bán ra thị trường - Ảnh 10.

Nguồn ảnh: Báo Công an TPHCM. 

