Vì sao tiktoker ‘A Tý tiktok’ bị khởi tố, bắt giam?

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Theo trang tin điện tử Công an TPHCM, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tấn Phúc (SN 1987) - chủ tài khoản tiktok có tên "A Tý tiktok", thường trú khu phố Bửu Hòa 1 (phường Biên Hòa, TP Đồng Nai) về tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông", quy định tại Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Công an Thành phố phát hiện tài khoản tiktok có tên "A Tý tiktok" đăng tải nhiều bài viết kèm theo video có nội dung xấu. Ảnh: CACC

Trước đó, Công an Thành phố phát hiện tài khoản tiktok có tên "A Tý tiktok" đăng tải nhiều bài viết kèm theo video có nội dung liên quan đến việc tuyên truyền, hướng dẫn mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, người thực hiện các video trên là Nguyễn Tấn Phúc. Phúc đã quay các video thể hiện nội dung hướng dẫn người khác thực hiện những hành vi liên quan đến mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, sau đó đăng tải trên nền tảng tiktok.

Cơ quan Công an xác định việc sử dụng nền tảng mạng xã hội để phổ biến những nội dung liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật về ma túy là vấn đề đặc biệt đáng lo ngại, bởi có nguy cơ khiến người tiếp nhận, nhất là thanh thiếu niên, hình thành nhận thức sai lệch, xem nhẹ tác hại của ma túy và các hậu quả pháp lý khi tham gia hoạt động mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối tượng Nguyễn Tấn Phúc. Ảnh: CACC

Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động nhận diện, không theo dõi, chia sẻ, phát tán hoặc làm theo những nội dung hướng dẫn hành vi vi phạm pháp luật về ma túy trên mạng xã hội.

Khi phát hiện các tài khoản, hội nhóm, video có dấu hiệu tuyên truyền, lôi kéo, hướng dẫn mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, người dân cần kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan Công an để kiểm tra, xác minh và xử lý.