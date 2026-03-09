Đắk Lắk: Khởi tố, bắt giam đối tượng nhận mình là “bác sĩ tâm linh” để lừa đảo
GĐXH - Lợi dụng việc xem bói, trừ tà để chiếm đoạt tài sản, Đỗ Hoàng Long (SN 1997, trú tại TP Hải Phòng) bị Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố, bắt tạm giam.
Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk, Phòng CSHS Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối tượng Đỗ Hoàng Long (SN 1997, trú tại TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo điều tra ban đầu, vào khoảng cuối năm 2018, do không có nghề nghiệp ổn định, Đỗ Hoàng Long đã nảy sinh ý định lợi dụng việc xem bói, trừ tà để chiếm đoạt tiền của người khác. Để chuẩn bị cho hành vi lừa đảo, Long lên mạng Internet tìm hiểu các video "trừ tà, bắt quỷ" rồi học theo.
Đến tháng 10/2024, Long tạo dựng hình ảnh bản thân là "bác sĩ tâm linh" có khả năng "soi âm bói dương, dự trì thiên cơ, chữa bệnh tâm linh" bằng cách livestream, đăng tải các video có nội dung "trừ tà, bắt quỷ, cắt duyên âm" trên tài khoản TikTok và Facebook. Đối tượng cũng công khai số điện thoại có đăng ký tài khoản Zalo để người xem khi có nhu cầu thì liên hệ.
Khi có người liên hệ, Long yêu cầu chuyển trước số tiền 500.000 đồng để đặt lịch xem bói. Sau đó, Long bịa đặt nhiều thông tin như nạn nhân bị vong âm theo, ma quỷ ám, duyên âm quấy phá, nếu không làm lễ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng… nhằm buộc nạn nhân tiếp tục chuyển hàng chục triệu đồng.
Sau khi nhận được tiền, Long mặc áo lam, gọi video cho nạn nhân rồi thực hiện các động tác đọc nhẩm, múa tay từ 15 đến 30 phút để tạo niềm tin, trong khi thực tế không có bất kỳ tác dụng nào.
Với thủ đoạn trên, Long đã thực hiện hàng trăm vụ lừa đảo trên mạng để chiếm đoạt số tiền hàng trăm triệu đồng của các nạn nhân trên nhiều tỉnh, thành. Trong đó, Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk xác định, làm rõ Long đã thực hiện hành vi lừa đảo 3 nạn nhân sinh sống trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột, chiếm đoạt số tiền hơn 70 triệu đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Long đã chi tiêu vào mục đích cá nhân.
Vụ việc đang tiếp tục được Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra, làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật.
