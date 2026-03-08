Mới nhất
Tìm bị hại của nhóm giả danh công an để kiểm tra người đi đường

Chủ nhật, 17:41 08/03/2026 | Pháp luật

Công an tỉnh Đồng Nai đang tìm bị hại liên quan nhóm giả danh công an kiểm tra xe máy người dân rồi cưỡng đoạt tiền.

Ngày 8-3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang thụ lý điều tra vụ “cưỡng đoạt tài sản” xảy ra trong Công viên Amata, thuộc phường Long Bình.

Tìm bị hại liên quan nhóm giả danh công an, cưỡng đoạt tiền người dân - Ảnh 1.

Hiện trường nơi diễn ra vụ án

Công an kêu gọi đối tượng Lê An nhanh chóng đến trình diện, khai báo với Cơ quan Công an để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Đồng thời, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai thông báo ai là bị hại liên quan đến các đối tượng trên nhanh chóng liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai (địa chỉ: 47 Nguyễn Ái Quốc, khu phố 12, phường Tam Hiệp), gặp Điều tra viên Lê Văn Mạnh - SĐT: 0965.709.709 để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.

Cuối tháng 2, Đồn Công an Khu Công nghiệp Biên Hòa (Đồng Nai) đã bắt giữ nhóm đối tượng gồm Trần Anh Kiệt (18 tuổi, phường Tam Hiệp, đối tượng cầm đầu); Phạm Nguyễn Hoài Nam (22 tuổi, phường Trảng Dài); Đặng Nhật Minh (19 tuổi, phường Phước Tân). 

Trước đó, tối ngày 24-2, anh T.H.M (19 tuổi) điều khiển xe máy chở anh N.Q.K (19 tuổi, cùng trú phường Trảng Dài), khi dừng đèn đỏ tại giao lộ Đồng Khởi – Lê Quý Đôn (hướng từ ngã tư Amata về Trảng Dài), cả 2 bị một nhóm đối tượng đi hai xe mô tô áp sát, tự xưng là công an yêu cầu kiểm tra hành chính.

Tìm bị hại liên quan nhóm giả danh công an, cưỡng đoạt tiền người dân - Ảnh 3.

Các đối tượng Trần Anh Kiệt, Phạm Nguyễn Hoài Nam và Đặng Nhật Minh cùng tang vật.

Chúng khống chế hai nạn nhân đưa về bãi đất trống thuộc khu nội bộ Công viên Amata (phường Long Bình), lấy lý do xử phạt các lỗi vi phạm giao thông như không gương chiếu hậu, pô nổ, không có giấy phép lái xe.

Lợi dụng tâm lý lo sợ, nhóm này buộc nạn nhân đưa 500.000 đồng tiền mặt, đồng thời ép cung cấp điện thoại và mật khẩu tài khoản ngân hàng để chuyển hơn 8,6 triệu đồng. Sau khi chiếm đoạt tài sản, các đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Đến khuya hôm sau, bị hại đến Đồn Công an Khu Công nghiệp Biên Hòa trình báo.

Sau 12 giờ vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng đã làm rõ và bắt giữ ba đối tượng Kiệt, Nam và Minh. Tang vật thu giữ gồm hai xe mô tô, 4 điện thoại di động, ba bộ đàm là công cụ, phương tiện các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội. Ngoài ra còn thu giữ số tiền các đối tượng đã chiếm đoạt để trả lại cho nạn nhân.

Giả danh công an, lừa nạn nhân chuyển tiền “giải quyết dân sự” ngay trước trụ sởGiả danh công an, lừa nạn nhân chuyển tiền “giải quyết dân sự” ngay trước trụ sở

GĐXH - Lợi dụng việc nạn nhân đăng tin tìm điện thoại đánh rơi, Nghĩa liên hệ nhận là người nhặt được và hẹn đến trụ sở Công an phường An Cựu (TP Huế). Tại đây, đối tượng giả danh cán bộ công an, yêu cầu chuyển tiền "giải quyết dân sự" để chiếm đoạt.

