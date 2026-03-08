Tìm bị hại của nhóm giả danh công an để kiểm tra người đi đường
Công an tỉnh Đồng Nai đang tìm bị hại liên quan nhóm giả danh công an kiểm tra xe máy người dân rồi cưỡng đoạt tiền.
Ngày 8-3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang thụ lý điều tra vụ “cưỡng đoạt tài sản” xảy ra trong Công viên Amata, thuộc phường Long Bình.
Công an kêu gọi đối tượng Lê An nhanh chóng đến trình diện, khai báo với Cơ quan Công an để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Đồng thời, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai thông báo ai là bị hại liên quan đến các đối tượng trên nhanh chóng liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai (địa chỉ: 47 Nguyễn Ái Quốc, khu phố 12, phường Tam Hiệp), gặp Điều tra viên Lê Văn Mạnh - SĐT: 0965.709.709 để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.
Cuối tháng 2, Đồn Công an Khu Công nghiệp Biên Hòa (Đồng Nai) đã bắt giữ nhóm đối tượng gồm Trần Anh Kiệt (18 tuổi, phường Tam Hiệp, đối tượng cầm đầu); Phạm Nguyễn Hoài Nam (22 tuổi, phường Trảng Dài); Đặng Nhật Minh (19 tuổi, phường Phước Tân).
Trước đó, tối ngày 24-2, anh T.H.M (19 tuổi) điều khiển xe máy chở anh N.Q.K (19 tuổi, cùng trú phường Trảng Dài), khi dừng đèn đỏ tại giao lộ Đồng Khởi – Lê Quý Đôn (hướng từ ngã tư Amata về Trảng Dài), cả 2 bị một nhóm đối tượng đi hai xe mô tô áp sát, tự xưng là công an yêu cầu kiểm tra hành chính.
Chúng khống chế hai nạn nhân đưa về bãi đất trống thuộc khu nội bộ Công viên Amata (phường Long Bình), lấy lý do xử phạt các lỗi vi phạm giao thông như không gương chiếu hậu, pô nổ, không có giấy phép lái xe.
Lợi dụng tâm lý lo sợ, nhóm này buộc nạn nhân đưa 500.000 đồng tiền mặt, đồng thời ép cung cấp điện thoại và mật khẩu tài khoản ngân hàng để chuyển hơn 8,6 triệu đồng. Sau khi chiếm đoạt tài sản, các đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Đến khuya hôm sau, bị hại đến Đồn Công an Khu Công nghiệp Biên Hòa trình báo.
Sau 12 giờ vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng đã làm rõ và bắt giữ ba đối tượng Kiệt, Nam và Minh. Tang vật thu giữ gồm hai xe mô tô, 4 điện thoại di động, ba bộ đàm là công cụ, phương tiện các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội. Ngoài ra còn thu giữ số tiền các đối tượng đã chiếm đoạt để trả lại cho nạn nhân.
Thấy nhà dân không có người, shipper đột nhập trộm 170 triệuXã hội - 1 ngày trước
Trong lúc đi giao hàng, Hoàng phát hiện nhà bà Lan không có người nên đã đột nhập, trộm số tài sản giá trị lớn.
Hé lộ nguyên nhân 3 nhân viên ngân hàng ở Hải Phòng bị khởi tố, bắt giamXã hội - 1 ngày trước
Để giải ngân các khoản vay cho nguyên TGĐ kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên, các nhân viên ngân hàng đã bàn bạc và làm giả chứng từ, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Hà Nội: Tài xế gây tai nạn liên hoàn trên phố Nguyễn Chánh có nồng độ cồn mức caoPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Kết quả kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe N.V.S - người điều khiển xe ô tô con gây tai nạn liên hoàn trên phố Nguyễn Chánh (phường Yên Hòa, TP Hà Nội) cho kết quả là 0,264 mg/l khí thở.
Giải quyết mâu thuẫn bằng rựa: 1 thiếu niên tử vong, 7 thanh niên bị tạm giữPháp luật - 1 ngày trước
Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã nhanh chóng truy xét, tạm giữ khẩn cấp 7 thanh niên liên quan vụ án giết người xảy ra rạng sáng 4/3 trên địa bàn tỉnh khiến một thiếu niên 17 tuổi tử vong.
Rủ nhau lên nhà hoang trên núi đánh bạcPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Nhằm qua mặt lực lượng chức năng, các đối tượng tụ tập tại một căn nhà bỏ hoang trên khu vực đồi núi, hẻo lánh tổ chức đánh bạc.
Điều chưa biết về trình độ học vấn của nhân viên Xôi Lạc TVPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Đại tá Nguyễn Huy Lục (Trưởng phòng 5, A05) thông tin, nhóm nhân viên, quản trị viên của "Xôi lạc TV" đều rất giỏi công nghệ thông tin, được tổ chức bài bản, chuyên nghiệp.
Danh tính 2 kẻ cầm đầu đường dây web lậu Xôi Lạc TVPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá đường dây web lậu Xôi Lạc TV. Hai đối tượng giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu là P.N.D (SN 1979) và N.C.Đ (SN 1993) cùng trú tại Hà Nội.
Đắk Lắk: Khởi tố, bắt giam con dâu trộm 280 chỉ vàng thật của nhà chồng rồi tráo bằng vàng giảPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hồ Thị Cẩm Thi (SN 1992, trú xã Đồng Xuân) để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”.
Triệt phá 'đế chế' web lậu Xôi Lạc TV, khởi tố 30 bị canPháp luật - 3 ngày trước
GĐXH - Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (A05 - Bộ Công an) vừa phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá đường dây phát lậu bóng đá Xôi Lạc TV, vạch trần hoạt động tội phạm có tổ chức núp bóng doanh nghiệp công nghệ.
Công an Hà Nội thông báo truy nã đối tượng Lê Hà Trang về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sảnPháp luật - 3 ngày trước
GĐXH - Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lê Hà Trang (SN 1996; thường trú tại xã Thiệu Tiến, tỉnh Thanh Hóa) bị Công an TP Hà Nội truy nã.
Đắk Lắk: Khởi tố, bắt giam con dâu trộm 280 chỉ vàng thật của nhà chồng rồi tráo bằng vàng giảPháp luật
GĐXH - Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hồ Thị Cẩm Thi (SN 1992, trú xã Đồng Xuân) để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”.