Hà Nội: Khởi tố, bắt giam nữ giúp việc bạo hành cụ bà 82 tuổi ở Lò Đúc

Ngày 27/01, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trương Thị Bắc (SN 1979, trú tại xã Yên Ninh, tỉnh Thanh Hóa).

Đối tượng Bắc bị điều tra về tội “Hành hạ người khác”, quy định tại khoản 2, Điều 140 Bộ luật Hình sự. Đây là động thái quyết liệt của lực lượng chức năng sau khi có đủ căn cứ xác định hành vi phạm tội nghiêm trọng của nữ giúp việc này.

Đối tượng Trương Thị Bắc tại cơ quan công an. Ảnh: CAHN

Kết quả điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ ngày 6/1 đến 8/1/2026, khi được thuê chăm sóc bà N. (82 tuổi) tại nhà riêng, Trương Thị Bắc đã nhiều lần có hành vi dùng tay tát, quăng quật và ấn đầu bà N. Đáng chú ý, khi gia đình anh Nguyễn Chính C. (con trai cụ bà) phát hiện các vết thương và yêu cầu giải thích, đối tượng này đã khai báo gian dối, chối bỏ trách nhiệm về nguyên nhân gây thương tích.

Chỉ đến khi anh C. kiểm tra lại toàn bộ dữ liệu camera giám sát trong gia đình, sự thật đau lòng mới được phơi bày.

Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam bị can để điều tra. Ảnh: CAHN

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam bị can để điều tra theo quy định pháp luật. Hiện vụ án đang tiếp tục được làm rõ.

Việc xử lý nhanh chóng, nghiêm minh vụ việc thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt, trách nhiệm của lực lượng Công an Thủ đô trong bảo vệ người cao tuổi, người yếu thế; đồng thời khẳng định quan điểm không dung thứ, không bao che đối với các hành vi xâm hại sức khỏe, nhân phẩm con người, góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật và niềm tin của Nhân dân.