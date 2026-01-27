Hà Nội: Khởi tố 3 giám đốc công ty môi trường liên quan vụ đổ trộm gần 8.000 tấn chất thải
GĐXH - Thuê đất nông nghiệp rồi móc nối với các công ty môi trường để đổ trộm hàng nghìn tấn rác thải xây dựng, sau đó "ngụy trang" bằng cách phủ đất thịt lên trên trồng cây. Thủ đoạn tinh vi của nhóm đối tượng tại Bát Tràng vừa bị Công an TP Hà Nội bóc gỡ.
Ngày 27/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Gây ô nhiễm môi trường", đồng thời thực hiện Lệnh giữ người và bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 4 đối tượng để điều tra về hành vi chôn lấp trái phép chất thải rắn quy mô lớn.
Các đối tượng bị bắt giữ bao gồm Nguyễn Văn Họa (chủ mưu, quản lý khu đất) và 3 giám đốc doanh nghiệp môi trường gồm: Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Văn Hồng và Nguyễn Tống Phương.
Chiêu thức "lấp liếm" chất thải bằng đất thịt
Theo hồ sơ điều tra, năm 2023, thông qua trung gian, Nguyễn Văn Họa (trú xã Gia Lâm, Hà Nội) thuê lại khoảng 2.000m2 đất nông nghiệp của các hộ dân tại thôn Thuận Tốn (xã Bát Tràng, Hà Nội) nằm cạnh nhà vườn Bảo Vy Garden trên đường Lý Thánh Tông với giá 3 triệu đồng/sào/năm.
Do hiện trạng đất thấp hơn mặt đường khoảng 3m, Họa nảy sinh ý định kiếm lời bất chính bằng cách nhận chôn lấp rác thải. Thay vì mua đất sạch để san lấp, Họa liên hệ với các đơn vị vận chuyển, chủ nguồn thải có nhu cầu đổ "trạc" (phế thải xây dựng) với giá từ 100.000 - 150.000 đồng/chuyến.
Các xe tải chở trạc thải thường đổ vào ban đêm để tránh sự chú ý. Sau khi rác thải đổ chất đống cao khoảng 2,5m, Họa thuê máy cẩu san gạt ra toàn bộ bề mặt. Tiếp đó, đối tượng mua đất thịt đổ phủ lên trên một lớp dày khoảng 1m rồi san phẳng.
Bằng mắt thường, khu vực này trông như một bãi đất được san lấp bình thường để trồng cây hoặc cho thuê gian hàng, nhưng bên dưới là hàng nghìn tấn rác thải độc hại chưa qua xử lý.
3 giám đốc doanh nghiệp môi trường "nhúng chàm"
Mở rộng điều tra, Công an TP Hà Nội xác định khách hàng "VIP" của Họa chính là các công ty hoạt động trong lĩnh vực môi trường và đô thị. Dù biết rõ bãi đất của Họa không được cấp phép xử lý chất thải, các giám đốc này vẫn chỉ đạo nhân viên đổ thải trái phép để giảm chi phí.
Danh tính 3 giám đốc bị bắt giữ gồm: Trần Ngọc Sơn - Giám đốc Công ty CP môi trường đô thị và phát triển Hà Nội: Chỉ đạo đổ 289 chuyến trạc thải (tương đương hơn 3.800 tấn).
Nguyễn Văn Hồng - Giám đốc Công ty CP Môi trường và dịch vụ đô thị Hà Nội: Chỉ đạo đổ 612 chuyến (tương đương hơn 6.700 tấn).
Nguyễn Tống Phương - Giám đốc Công ty CP môi trường ECON Hà Nội: Chỉ đạo đổ 345 chuyến (tương đương hơn 4.200 tấn).
Để che giấu dòng tiền, các đối tượng chuyển tiền thanh toán vào tài khoản cá nhân của Họa hoặc tài khoản của một người bạn tên là Trần Thị Cúc.
Các đối tượng là giám đốc các công ty môi trường bị bắt giữ. Ảnh: CAHN
Qua đo đạc và kiểm nghiệm thực tế cùng Viện Khoa học công nghệ năng lượng và môi trường, cơ quan chức năng xác định tổng khối lượng chất thải rắn xây dựng bị chôn lấp trái phép tại khu đất này lên tới 7.829.503 kg (gần 8.000 tấn).
Cơ quan điều tra đánh giá hành vi của Nguyễn Văn Họa và 3 vị giám đốc nói trên đã phạm vào tội "Gây ô nhiễm môi trường", quy định tại Khoản 3, Điều 235 Bộ luật Hình sự. Đây là khung hình phạt dành cho các hành vi phạm tội nghiêm trọng gây hậu quả lớn cho môi trường.
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc của các đối tượng, công an đã thu giữ nhiều máy tính, phiếu cân, hóa đơn và hợp đồng vận chuyển liên quan đến hoạt động phi pháp này.
Hiện vụ án đang được Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5 TP Hà Nội phê chuẩn các quyết định tố tụng và tiếp tục điều tra mở rộng.
