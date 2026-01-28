Bôi xấu hình ảnh lực lượng công an trên Facebook, người đàn ông 53 tuổi bị phạt 7,5 triệu đồng

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Thông tin từ Công an TP Đà Nẵng, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Điện Bàn phát hiện tài khoản Facebook cá nhân của ông D.A.V (SN 1973, trú tại phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng) đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết có nội dung sai sự thật, mang tính công kích, xúc phạm uy tín của lực lượng Công an.

Ông D.A.V. bị xử phạt 7,5 triệu đồng. Ảnh: CATP Đà Nẵng

Công an phường đã nhanh chóng tiến hành xác minh và mời ông V lên làm việc. Tại cơ quan Công an, ông V đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Nguyên nhân được xác định do nhận thức pháp luật hạn chế, thiếu kiểm chứng thông tin, dẫn đến việc chia sẻ các nội dung sai sự thật, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của cơ quan, tổ chức.

Công an phường Điện Bàn đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7.500.000 đồng đối với ông D.A.V về hành vi: "Cung cấp thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân". Ông V đã chấp hành hình thức xử phạt và gỡ bỏ bài viết khỏi mạng xã hội.

Lực lượng công an đề nghị người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi sử dụng mạng xã hội, tỉnh táo trước các thông tin chưa được kiểm chứng; tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ, bình luận các nội dung xuyên tạc, sai sự thật.

Mọi hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

