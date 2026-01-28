Hà Nội: 58 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng chục trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình ngày 27/1
GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ 26/1 - 27/1) tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, hệ thống Camera AI đã ghi nhận 58 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng chục trường hợp vi phạm khác.
Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo số liệu thống kê từ 7h30' ngày 26/1 đến 7h30' ngày 27/1/2026, hệ thống Camera AI giao thông đã ghi nhận tổng cộng 85 trường hợp vi phạm giao thông.
Cụ thể, tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, hệ thống đã phát hiện 58 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu (vượt đèn đỏ). Bên cạnh đó, tình trạng không đội mũ bảo hiểm vẫn diễn ra phổ biến với 32 trường hợp vi phạm.
Điểm tích cực duy nhất tại nút giao này là trong khung giờ trên, hệ thống không ghi nhận trường hợp nào đi ngược chiều.
Tại tuyến đường Lê Văn Lương, ý thức chấp hành làn đường của các tài xế tiếp tục được duy trì tốt khi Camera AI ghi nhận 0 trường hợp đi sai làn đường.
Trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (tại Km 20), lưu lượng phương tiện duy trì ở mức cao với 9.011 lượt xe qua lại, tốc độ trung bình đạt 75 km/h. Hệ thống ghi nhận 2 trường hợp vi phạm tốc độ. Ngoài ra, lỗi chủ quan không thắt dây đai an toàn cũng vẫn tiếp diễn với 6 trường hợp bị phát hiện.
Toàn bộ dữ liệu hình ảnh và thông tin biển số của các phương tiện vi phạm (bao gồm 58 trường hợp vượt đèn đỏ, 32 trường hợp không mũ bảo hiểm, 2 trường hợp quá tốc độ...) đều đã được chuyển tự động về Trung tâm chỉ huy Công an TP Hà Nội.
Danh sách các phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình:
PHỤ LỤC CAMERA AI GHI NHẬN DỮ LIỆU VI PHẠM TẠI TẠI TUYẾN CAO TỐC NỘI BÀI - LÀO CAI VÀ NỘI ĐÔ HÀ NỘI
(từ 7h30 ngày 26/01/2026 đến 7h30 ngày 27/01/202)
|STT
|Thời gian phát hiện
|Biển số
|Màu biển
|Đối tượng
|Loại cảnh báo
|1
|27-01-2026 06:02:41
|19C17740
|Trắng
|Ô tô tải từ 3,5 tấn
|Không thắt dây đai an toàn
|2
|26-01-2026 17:56:38
|24A08306
|Trắng
|Ô tô con
|Không thắt dây đai an toàn
|3
|26-01-2026 21:15:21
|78C03689
|Vàng
|Ô tô tải từ 3,5 tấn
|Không thắt dây đai an toàn
|4
|26-01-2026 18:42:11
|86H04597
|Vàng
|Đầu kéo
|Không thắt dây đai an toàn
|5
|26-01-2026 17:47:55
|90C14268
|Trắng
|Ô tô tải từ 3,5 tấn
|Không thắt dây đai an toàn
|6
|26-01-2026 19:07:04
|98H04148
|Vàng
|Ô tô tải từ 3,5 tấn
|Không thắt dây đai an toàn
|7
|26-01-2026 16:46:51
|88D106162
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|8
|26-01-2026 16:35:02
|29Y153479
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|9
|26-01-2026 16:25:27
|18F87006
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|10
|26-01-2026 16:18:20
|17AB07567
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|11
|26-01-2026 16:17:50
|29P179227
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|12
|26-01-2026 16:15:56
|14Z146559
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|13
|26-01-2026 16:14:37
|29V134552
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|14
|26-01-2026 15:51:23
|35H16432
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|15
|26-01-2026 15:49:39
|29E288443
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|16
|26-01-2026 15:35:48
|29G214872
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|17
|26-01-2026 15:33:46
|29BE10109
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|18
|26-01-2026 15:28:32
|17B61436
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|19
|26-01-2026 15:28:04
|29N194023
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|20
|26-01-2026 15:28:00
|1666
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|21
|26-01-2026 15:15:15
|29P155972
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|22
|26-01-2026 15:13:11
|37B245386
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|23
|26-01-2026 15:07:11
|35AA12806
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|24
|26-01-2026 14:44:40
|37K173394
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|25
|26-01-2026 14:43:53
|43134725
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|26
|26-01-2026 14:36:47
|29V734260
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|27
|26-01-2026 14:36:37
|29B122083
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|28
|26-01-2026 14:34:17
|34E128157
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|29
|26-01-2026 14:34:17
|29BC09168
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|30
|26-01-2026 10:25:07
|29P120669
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|31
|26-01-2026 10:19:40
|37F183126
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|32
|26-01-2026 10:18:14
|29G212292
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|33
|26-01-2026 10:13:36
|17L22202
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|34
|26-01-2026 10:11:56
|18T13207
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|35
|26-01-2026 09:51:22
|29T63968
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|36
|26-01-2026 08:41:36
|29T184621
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|37
|26-01-2026 08:40:16
|29Y61916
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|38
|26-01-2026 08:26:18
|36BC00816
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|39
|26-01-2026 08:26:17
|29S697126
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|40
|26-01-2026 08:12:51
|16N71414
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|41
|26-01-2026 14:17:30
|29BA08381
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|42
|26-01-2026 14:09:21
|2G111758
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|43
|26-01-2026 14:07:47
|16N33015
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|44
|26-01-2026 14:05:39
|36B754233
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|45
|26-01-2026 14:05:35
|29L127001
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|46
|26-01-2026 14:05:30
|38H137904
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|47
|26-01-2026 14:00:20
|29E149140
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|48
|26-01-2026 13:51:00
|29LD41176
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|49
|26-01-2026 13:50:26
|29N178900
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|50
|26-01-2026 13:47:00
|35H104609
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|51
|26-01-2026 13:44:27
|18D174870
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|52
|26-01-2026 13:43:04
|30K44340
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|53
|26-01-2026 13:14:30
|23B167716
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|54
|26-01-2026 13:06:25
|29V141742
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|55
|26-01-2026 13:02:43
|29K66886
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|56
|26-01-2026 12:49:17
|29Y573990
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|57
|26-01-2026 12:41:58
|88S19251
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|58
|26-01-2026 12:35:32
|177B7111
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|59
|26-01-2026 12:33:38
|14S105101
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|60
|26-01-2026 11:51:30
|29BL08320
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|61
|26-01-2026 11:51:22
|29Y335076
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|62
|26-01-2026 11:51:21
|23Y32542
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|63
|26-01-2026 10:52:29
|29Y758839
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|64
|26-01-2026 10:44:31
|30M22337
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|65
|26-01-2026 17:00:58
|29Y551256
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|66
|26-01-2026 16:42:17
|17L42049
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|67
|26-01-2026 16:22:55
|29BM05219
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|68
|26-01-2026 16:13:13
|19K116813
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|69
|26-01-2026 16:01:32
|29E252261
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|70
|26-01-2026 16:00:44
|29P186411
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|71
|26-01-2026 15:57:06
|75AE04086
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|72
|26-01-2026 14:43:33
|90B258751
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|73
|26-01-2026 14:37:22
|14U154437
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|74
|26-01-2026 13:31:51
|28D129704
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|75
|26-01-2026 11:56:49
|29E276439
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|76
|26-01-2026 11:55:16
|88D119777
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|77
|26-01-2026 11:48:35
|29E297553
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|78
|26-01-2026 11:38:26
|29AD27207
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|79
|26-01-2026 11:28:35
|18E131637
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|80
|26-01-2026 11:10:01
|14D154437
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|81
|26-01-2026 10:13:47
|29147506
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|82
|26-01-2026 09:33:02
|29AA29500
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|83
|26-01-2026 09:19:47
|29C194686
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|84
|26-01-2026 09:03:07
|29U131731
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|85
|26-01-2026 07:41:33
|29G101233
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
