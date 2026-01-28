Mới nhất
Hà Nội: 58 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng chục trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình ngày 27/1

Thứ tư, 09:05 28/01/2026 | Pháp luật
Trung Sơn
Trung Sơn
GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ 26/1 - 27/1) tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, hệ thống Camera AI đã ghi nhận 58 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng chục trường hợp vi phạm khác.

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo số liệu thống kê từ 7h30' ngày 26/1 đến 7h30' ngày 27/1/2026, hệ thống Camera AI giao thông đã ghi nhận tổng cộng 85 trường hợp vi phạm giao thông.

Hà Nội: 58 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng chục trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình ngày 27/1 - Ảnh 1.

Trường hợp người đi xe máy vượt đèn đỏ bị Camera AI ghi hình. Ảnh: Cục CSGT

Cụ thể, tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, hệ thống đã phát hiện 58 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu (vượt đèn đỏ). Bên cạnh đó, tình trạng không đội mũ bảo hiểm vẫn diễn ra phổ biến với 32 trường hợp vi phạm.

Điểm tích cực duy nhất tại nút giao này là trong khung giờ trên, hệ thống không ghi nhận trường hợp nào đi ngược chiều.

Tại tuyến đường Lê Văn Lương, ý thức chấp hành làn đường của các tài xế tiếp tục được duy trì tốt khi Camera AI ghi nhận 0 trường hợp đi sai làn đường.

Hà Nội: 58 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng chục trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình ngày 27/1 - Ảnh 2.

Trường hợp tài xế không thắt dây an toàn khi di chuyển trên cao tốc. Ảnh: Cục CSGT

Trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (tại Km 20), lưu lượng phương tiện duy trì ở mức cao với 9.011 lượt xe qua lại, tốc độ trung bình đạt 75 km/h. Hệ thống ghi nhận 2 trường hợp vi phạm tốc độ. Ngoài ra, lỗi chủ quan không thắt dây đai an toàn cũng vẫn tiếp diễn với 6 trường hợp bị phát hiện.

Toàn bộ dữ liệu hình ảnh và thông tin biển số của các phương tiện vi phạm (bao gồm 58 trường hợp vượt đèn đỏ, 32 trường hợp không mũ bảo hiểm, 2 trường hợp quá tốc độ...) đều đã được chuyển tự động về Trung tâm chỉ huy Công an TP Hà Nội.

Danh sách các phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình:

PHỤ LỤC CAMERA AI GHI NHẬN DỮ LIỆU VI PHẠM TẠI TẠI TUYẾN CAO TỐC NỘI BÀI - LÀO CAI VÀ NỘI ĐÔ HÀ NỘI

(từ 7h30 ngày 26/01/2026 đến 7h30 ngày 27/01/202)
STTThời gian phát hiệnBiển sốMàu biểnĐối tượngLoại cảnh báo
127-01-2026 06:02:4119C17740TrắngÔ tô tải từ 3,5 tấnKhông thắt dây đai an toàn
226-01-2026 17:56:3824A08306TrắngÔ tô conKhông thắt dây đai an toàn
326-01-2026 21:15:2178C03689VàngÔ tô tải từ 3,5 tấnKhông thắt dây đai an toàn
426-01-2026 18:42:1186H04597VàngĐầu kéoKhông thắt dây đai an toàn
526-01-2026 17:47:5590C14268TrắngÔ tô tải từ 3,5 tấnKhông thắt dây đai an toàn
626-01-2026 19:07:0498H04148VàngÔ tô tải từ 3,5 tấnKhông thắt dây đai an toàn
726-01-2026 16:46:5188D106162TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
826-01-2026 16:35:0229Y153479TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
926-01-2026 16:25:2718F87006TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1026-01-2026 16:18:2017AB07567TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1126-01-2026 16:17:5029P179227TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1226-01-2026 16:15:5614Z146559TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1326-01-2026 16:14:3729V134552TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1426-01-2026 15:51:2335H16432TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1526-01-2026 15:49:3929E288443TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1626-01-2026 15:35:4829G214872TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1726-01-2026 15:33:4629BE10109TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1826-01-2026 15:28:3217B61436TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1926-01-2026 15:28:0429N194023TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
2026-01-2026 15:28:001666TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
2126-01-2026 15:15:1529P155972TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
2226-01-2026 15:13:1137B245386TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
2326-01-2026 15:07:1135AA12806TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
2426-01-2026 14:44:4037K173394TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
2526-01-2026 14:43:5343134725TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
2626-01-2026 14:36:4729V734260TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
2726-01-2026 14:36:3729B122083TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
2826-01-2026 14:34:1734E128157TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
2926-01-2026 14:34:1729BC09168TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
3026-01-2026 10:25:0729P120669TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
3126-01-2026 10:19:4037F183126TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
3226-01-2026 10:18:1429G212292TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
3326-01-2026 10:13:3617L22202TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
3426-01-2026 10:11:5618T13207TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
3526-01-2026 09:51:2229T63968TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
3626-01-2026 08:41:3629T184621TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
3726-01-2026 08:40:1629Y61916TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
3826-01-2026 08:26:1836BC00816TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
3926-01-2026 08:26:1729S697126TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
4026-01-2026 08:12:5116N71414TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
4126-01-2026 14:17:3029BA08381TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
4226-01-2026 14:09:212G111758TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
4326-01-2026 14:07:4716N33015TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
4426-01-2026 14:05:3936B754233TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
4526-01-2026 14:05:3529L127001TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
4626-01-2026 14:05:3038H137904TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
4726-01-2026 14:00:2029E149140TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
4826-01-2026 13:51:0029LD41176TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
4926-01-2026 13:50:2629N178900TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
5026-01-2026 13:47:0035H104609TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
5126-01-2026 13:44:2718D174870TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
5226-01-2026 13:43:0430K44340TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
5326-01-2026 13:14:3023B167716TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
5426-01-2026 13:06:2529V141742TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
5526-01-2026 13:02:4329K66886TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
5626-01-2026 12:49:1729Y573990TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
5726-01-2026 12:41:5888S19251TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
5826-01-2026 12:35:32177B7111TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
5926-01-2026 12:33:3814S105101TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
6026-01-2026 11:51:3029BL08320TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
6126-01-2026 11:51:2229Y335076TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
6226-01-2026 11:51:2123Y32542TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
6326-01-2026 10:52:2929Y758839TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
6426-01-2026 10:44:3130M22337TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
6526-01-2026 17:00:5829Y551256TrắngXe mô tôKhông đội mũ
6626-01-2026 16:42:1717L42049TrắngXe mô tôKhông đội mũ
6726-01-2026 16:22:5529BM05219TrắngXe mô tôKhông đội mũ
6826-01-2026 16:13:1319K116813TrắngXe mô tôKhông đội mũ
6926-01-2026 16:01:3229E252261TrắngXe mô tôKhông đội mũ
7026-01-2026 16:00:4429P186411TrắngXe mô tôKhông đội mũ
7126-01-2026 15:57:0675AE04086TrắngXe mô tôKhông đội mũ
7226-01-2026 14:43:3390B258751TrắngXe mô tôKhông đội mũ
7326-01-2026 14:37:2214U154437TrắngXe mô tôKhông đội mũ
7426-01-2026 13:31:5128D129704TrắngXe mô tôKhông đội mũ
7526-01-2026 11:56:4929E276439TrắngXe mô tôKhông đội mũ
7626-01-2026 11:55:1688D119777TrắngXe mô tôKhông đội mũ
7726-01-2026 11:48:3529E297553TrắngXe mô tôKhông đội mũ
7826-01-2026 11:38:2629AD27207TrắngXe mô tôKhông đội mũ
7926-01-2026 11:28:3518E131637TrắngXe mô tôKhông đội mũ
8026-01-2026 11:10:0114D154437TrắngXe mô tôKhông đội mũ
8126-01-2026 10:13:4729147506TrắngXe mô tôKhông đội mũ
8226-01-2026 09:33:0229AA29500TrắngXe mô tôKhông đội mũ
8326-01-2026 09:19:4729C194686TrắngXe mô tôKhông đội mũ
8426-01-2026 09:03:0729U131731TrắngXe mô tôKhông đội mũ
8526-01-2026 07:41:3329G101233TrắngXe mô tôKhông đội mũ
Hà Nội: 58 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng chục trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình ngày 27/1 - Ảnh 3.Hà Nội: Danh sách 23 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng chục ca vi phạm bị Camera AI 'bắt tại trận' ngày 22/1

GĐXH - Trong 24 giờ (từ 21/1 - 22/1), hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội đã ghi nhận sự chuyển dịch về hành vi vi phạm. Nếu hôm trước lỗi không đội mũ bảo hiểm chiếm đa số, thì hôm nay, tình trạng vượt đèn đỏ lại gia tăng đáng báo động với 23 trường hợp bị phát hiện.

Huế làm gì để mỗi xã phường đều là 'vùng xanh' không ma túy?

Huế làm gì để mỗi xã phường đều là 'vùng xanh' không ma túy?

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - TP Huế đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt 100% xã, phường không ma túy. Công tác tuyên truyền với thông điệp xuyên suốt "mỗi người là một chiến sĩ, mỗi gia đình, cơ quan, tổ chức là một pháo đài trong phòng, chống".

Đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản, 2 đối tượng người nước ngoài bị bắt khi trên đường lẩn trốn ra Hà Nội

Đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản, 2 đối tượng người nước ngoài bị bắt khi trên đường lẩn trốn ra Hà Nội

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản với tổng trị giá khoảng 300 triệu đồng, 2 đối tượng người nước ngoài bị bắt giữ khi đang trên đường lẩn trốn ra Hà Nội.

Lời khai của "Oshin" bạo hành cụ bà 82 tuổi ở Hà Nội

Lời khai của "Oshin" bạo hành cụ bà 82 tuổi ở Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

Tại cơ quan Công an, Trương Thị Bắc (SN 1979, trú tại xã Yên Ninh, tỉnh Thanh Hoá), giúp việc bạo hành cụ bà 82 tuổi đã khai nhận hành vi phạm tội.

Hà Nội: Khởi tố 3 giám đốc công ty môi trường liên quan vụ đổ trộm gần 8.000 tấn chất thải

Hà Nội: Khởi tố 3 giám đốc công ty môi trường liên quan vụ đổ trộm gần 8.000 tấn chất thải

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Thuê đất nông nghiệp rồi móc nối với các công ty môi trường để đổ trộm hàng nghìn tấn rác thải xây dựng, sau đó "ngụy trang" bằng cách phủ đất thịt lên trên trồng cây. Thủ đoạn tinh vi của nhóm đối tượng tại Bát Tràng vừa bị Công an TP Hà Nội bóc gỡ.

Hà Nội: Khởi tố, bắt giam nữ giúp việc bạo hành cụ bà 82 tuổi ở Lò Đúc

Hà Nội: Khởi tố, bắt giam nữ giúp việc bạo hành cụ bà 82 tuổi ở Lò Đúc

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Liên quan vụ bạo hành người cao tuổi gây bức xúc dư luận tại ngõ 190 Lò Đúc (phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội). Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Trương Thị Bắc - nữ giúp việc về tội "Hành hạ người khác".

Bóc trần đường dây môi giới bán dâm nam cho 'quý bà' trung niên hoạt động qua Zalo

Bóc trần đường dây môi giới bán dâm nam cho 'quý bà' trung niên hoạt động qua Zalo

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng nhu cầu “tìm của lạ” của một số phụ nữ trung niên, Đỗ Văn Thành (SN 1984, trú tại Hà Nội) đã lập đường dây môi giới bán dâm nam, điều hành hoạt động tinh vi qua mạng xã hội. Đường dây này vừa bị Công an tỉnh Bắc Ninh triệt phá, nhiều đối tượng liên quan đã bị xử lý theo quy định pháp luật.

Lĩnh án tù vì môi giới mua bán thận

Lĩnh án tù vì môi giới mua bán thận

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng nhu cầu cần ghép thận, Châu và Tiến môi giới việc mua bán thận, hợp thức hóa hồ sơ để trục lợi tiền của người khác.

Thái Nguyên: Lập website kêu gọi đầu tư tiền ảo đa cấp, 2 đối tượng ở Hà Nội bị khởi tố

Thái Nguyên: Lập website kêu gọi đầu tư tiền ảo đa cấp, 2 đối tượng ở Hà Nội bị khởi tố

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Lập website kêu gọi đầu tư tiền ảo theo mô hình đa cấp, quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội, hai đối tượng tại Hà Nội đã lôi kéo nhiều người tham gia, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản.

Hà Nội: Tài xế ô tô để bùn đất che kín biển số 'từ 4 ngày trước' bị xử phạt 23 triệu đồng

Hà Nội: Tài xế ô tô để bùn đất che kín biển số 'từ 4 ngày trước' bị xử phạt 23 triệu đồng

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Cho rằng xe đi đường mưa bị bắn bẩn là chuyện bình thường và chỉ bị nhắc nhở hoặc phạt nhẹ, một nam tài xế tại Hà Nội đã quay clip tranh luận với CSGT. Tuy nhiên, kết quả xử lý sau đó là bài học đắt giá cho nhiều người.

Nhóm thanh thiếu niên lợi dụng đêm khuya trộm cắp tiền công đức

Nhóm thanh thiếu niên lợi dụng đêm khuya trộm cắp tiền công đức

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lợi dụng đêm khuya, thời điểm vắng người, sự sơ hở trong công tác quản lý, trông coi tài sản tại các cơ sở tôn giáo để thực hiện hành vi phạm tội.

