Khởi tố nguyên giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp ở Đắk Lắk

Thứ ba, 18:46 24/03/2026 | Pháp luật

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Ngọc Hậu, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Ea H’leo về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo khoản 2, Điều 356, Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra, từ ngày 22/5/2019 đến 17/9/2019, ông Hậu đã thực hiện không đúng quy trình chỉ định thầu rút gọn, lập khống 6 hợp đồng thuê thiết bị đào tạo nghề, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 252 triệu đồng, trong đó ông Hậu trục lợi hơn 154 triệu đồng để sử dụng cá nhân.

Khởi tố nguyên giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp ở Đắk Lắk - Ảnh 1.

Ông Lê Ngọc Hậu, nguyên Giám đốc Trung tâm GDNN – GDTX Ea H’leo bị khởi tố vì nhiều sai phạm, gây thiệt hại Ngân sách Nhà nước hơn 252 triệu đồng và trục lợi hơn 154 triệu đồng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Ea H’leo giai đoạn 2019–2020 có nhiều sai phạm trong đào tạo nghề cho lao động nông thôn như: kê khống thiết bị thực hành; cấp khống chứng chỉ đào tạo nghề và bố trí giáo viên không đủ điều kiện giảng dạy. Sau khi xác minh, Phòng PA03 đã chuyển hồ sơ sang Cơ quan An ninh điều tra để xử lý theo thẩm quyền.

Tiếp nhận hồ sơ và qua quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ xảy ra tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Ea H’leo”. Đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Lê Ngọc Hậu về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ”.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xác minh mở rộng để xử lý theo đúng quy định.

Công Bắc/VOV - Tây Nguyên
Cùng chuyên mục

Giả giao dịch tiền điện tử, đối tượng chiếm đoạt tài sản bằng kịch bản có sẵn

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng tâm lý thiếu cảnh giác của người tham gia giao dịch tiền điện tử, một đối tượng đã dựng lên kịch bản lừa đảo tinh vi, sử dụng thông tin cá nhân người khác để tạo "vỏ bọc" hợp pháp, qua đó chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Kẻ dùng gậy đánh học sinh lớp 9 tử vong lĩnh án

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn cá nhân Phương dùng gậy đánh vào đầu nam sinh lớp 9 khiến nạn nhân tử vong.

Khởi tố, bắt đối tượng có nhiều tiền án trộm cắp tại chùa Hương

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Trộm cắp tài sản tại chùa Hương, đối tượng Nguyễn Văn Minh (SN 1954; thường trú tại xã Phúc Sơn, TP Hà Nội) bị Công an TP Hà Nội khởi tố, bắt giữ.

Người đàn ông ở An Giang bị lừa hơn 1,8 tỷ đồng qua 253 lần chuyển khoản

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Thông qua việc mua bán vật tư điện, nước, Huỳnh Văn Phước quen biết với ông N (SN 1956, ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang). Lợi dụng lòng tin, Phước lừa hơn 1,8 tỷ đồng của người này.

Không nghề nghiệp, dựng nhiều kịch bản để chiếm đoạt tiền tỷ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Bằng việc đưa ra thông tin gian dối để vay mượn tiền, Hồng chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng của các bị hại. Với hành vi trên, đối tượng bị tuyên phạt 12 năm 6 tháng tù.

Sơn La xử lý 13 'quái xế' dàn hàng ngang, phóng nhanh trên phố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong một đêm, lực lượng chức năng tỉnh Sơn La đã truy xét, làm rõ và xử lý 13 thanh thiếu niên có hành vi tụ tập, điều khiển xe mô tô dàn hàng ngang, phóng nhanh, vượt ẩu trên đường, gây mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Tin mới nhất vụ xe bán tải đỗ chắn đường ở Nghệ An: Tài xế bị phạt, trừ điểm giấy phép lái xe

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan vụ xe bán tải đỗ chắn đường ở Nghệ An, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe đối với tài xế xe bán tải.

Khởi tố 6 thanh thiếu niên 'náo loạn' đường phố Ninh Bình, dùng vỏ bao kiếm tấn công người đi đường

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Tụ tập chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, thậm chí chặn người đi đường để hành hung, 6 thanh thiếu niên ở Ninh Bình đã bị khởi tố về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, 5 bị cáo lĩnh án

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - 5 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" trong vụ án gây thiệt hại hơn 11.000m3 gỗ thông của nhà nước.

Triệt phá đường dây vận chuyển gần 710kg pháo hoa nổ từ Lào về Việt Nam

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Tuyên Quang vừa triệt phá thành công đường dây buôn bán, vận chuyển pháo hoa nổ xuyên biên giới Việt Nam – Lào, thu giữ gần 710kg pháo, bắt giữ các đối tượng liên quan, trong đó đối tượng cầm đầu đã ra đầu thú.

