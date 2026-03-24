Khởi tố nguyên giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp ở Đắk Lắk
Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Ngọc Hậu, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Ea H’leo về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo khoản 2, Điều 356, Bộ luật Hình sự.
Theo điều tra, từ ngày 22/5/2019 đến 17/9/2019, ông Hậu đã thực hiện không đúng quy trình chỉ định thầu rút gọn, lập khống 6 hợp đồng thuê thiết bị đào tạo nghề, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 252 triệu đồng, trong đó ông Hậu trục lợi hơn 154 triệu đồng để sử dụng cá nhân.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Ea H’leo giai đoạn 2019–2020 có nhiều sai phạm trong đào tạo nghề cho lao động nông thôn như: kê khống thiết bị thực hành; cấp khống chứng chỉ đào tạo nghề và bố trí giáo viên không đủ điều kiện giảng dạy. Sau khi xác minh, Phòng PA03 đã chuyển hồ sơ sang Cơ quan An ninh điều tra để xử lý theo thẩm quyền.
Tiếp nhận hồ sơ và qua quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ xảy ra tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Ea H’leo”. Đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Lê Ngọc Hậu về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ”.
Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xác minh mở rộng để xử lý theo đúng quy định.
