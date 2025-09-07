Khởi tố Youtuber chuyên sản xuất các video ‘chủ tịch giả nghèo’

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét đối với H.V.Đ. (SN 1987, trú tại xã Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) về tội " Trốn thuế ".

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian từ ngày 22/1/2021 đến ngày 30/9/2022, H.V.Đ. cùng nhiều người khác làm video tại nhà riêng, các xã trong huyện Thường Xuân (cũ) và nhiều địa phương khác, sau đó đăng tải lên trang mạng Youtube . Công ty chủ quản của trang mạng Youtube đã trả tiền quảng cáo cho các video này.

Ngoài việc sử dụng một tài khoản mở tại ngân hàng Vietinbank và kê khai nộp thuế theo quy định, H.V.Đ. còn sử dụng nhiều tài khoản khác để nhận tiền quảng cáo. Tuy nhiên, H.V.Đ. sử dụng chứng từ, tài liệu phản ánh không đúng giá trị giao dịch thực tế để xác định sai số tiền thuế phải nộp. Trong thời gian trên, H.V.Đ. trốn tổng số tiền thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân hơn 120.000.000 đồng.

Ngày 4/9, Công an tỉnh Thanh Hóa ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với H.V.Đ. về tội "Trốn thuế". Vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Được biết, H.V.Đ. là một Youtuber có tiếng trên mạng xã hội, chuyên sản xuất các video ngắn với nội dung kiểu: "chủ tịch giả nghèo và cái kết", "bị người yêu coi thường và cái kết", "chủ tịch về quê ăn Tết bị coi thường và cái kết"… Kênh Youtube do H.V.Đ. quản lý hiện có gần 2 triệu lượt theo dõi và rất nhiều kênh mạng xã hội khác có cả triệu lượt follow.



