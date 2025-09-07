Khởi tố Youtuber chuyên sản xuất các video ‘chủ tịch giả nghèo’
Cơ quan chức năng khởi tố một Youtuber ở Thanh Hoá chuyên sản xuất các video "chủ tịch giả nghèo và cái kết", "bị người yêu coi thường và cái kết", "chủ tịch về quê ăn Tết bị coi thường và cái kết"... về tội “Trốn thuế”.
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét đối với H.V.Đ. (SN 1987, trú tại xã Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) về tội " Trốn thuế ".
Theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian từ ngày 22/1/2021 đến ngày 30/9/2022, H.V.Đ. cùng nhiều người khác làm video tại nhà riêng, các xã trong huyện Thường Xuân (cũ) và nhiều địa phương khác, sau đó đăng tải lên trang mạng Youtube . Công ty chủ quản của trang mạng Youtube đã trả tiền quảng cáo cho các video này.
Ngoài việc sử dụng một tài khoản mở tại ngân hàng Vietinbank và kê khai nộp thuế theo quy định, H.V.Đ. còn sử dụng nhiều tài khoản khác để nhận tiền quảng cáo. Tuy nhiên, H.V.Đ. sử dụng chứng từ, tài liệu phản ánh không đúng giá trị giao dịch thực tế để xác định sai số tiền thuế phải nộp. Trong thời gian trên, H.V.Đ. trốn tổng số tiền thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân hơn 120.000.000 đồng.
Ngày 4/9, Công an tỉnh Thanh Hóa ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với H.V.Đ. về tội "Trốn thuế". Vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.
Được biết, H.V.Đ. là một Youtuber có tiếng trên mạng xã hội, chuyên sản xuất các video ngắn với nội dung kiểu: "chủ tịch giả nghèo và cái kết", "bị người yêu coi thường và cái kết", "chủ tịch về quê ăn Tết bị coi thường và cái kết"… Kênh Youtube do H.V.Đ. quản lý hiện có gần 2 triệu lượt theo dõi và rất nhiều kênh mạng xã hội khác có cả triệu lượt follow.
Không tham gia bàn bạc, trao đổi với các bị can khác để sản xuất kẹo Kera, Phạm Thị Nhật Lệ, chị gái Quang Linh Vlogs, không bị xử lý hình sự.
Theo kết luận, sau một phiên livestream bán kẹo Kera thu về 400 triệu, Hoa hậu Thuỳ Tiên đã đề nghị nâng % lợi nhuận từ việc bán kẹo lên từ 5-10 %.
Đồn Công an Khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài ở Tây Ninh đã giải cứu thành công một nạn nhân bị nhóm lừa đảo "bắt cóc online".
Chiều nay, lực lượng công an tiếp tục khám xét nhà riêng của trùm giang hồ Mạnh "gỗ" tại số 91, đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.
GĐXH - Chiều 6/9, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng giết người sau đó bỏ trốn.
GĐXH - Sau khi xảy ra mâu thuẫn trong sinh hoạt tại căng tin của trường, Hùng đã gọi thêm các đối tượng để tìm Đức giải quyết mâu thuẫn. Tuy nhiên, khi gặp Đức, nhóm này đã hành hung và quay lại clip đăng tải lên các trang mạng xã hội.
GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội đã lập biên bản xử lý tài xế xe tải để dầu diesel đổ tràn xuống mặt đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
GĐXH - Dùng thuốc diệt chuột để đầu độc con gái, người đàn ông ở Huế bị tòa tuyên 9 năm tù về tội "Giết người".
GĐXH - Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 15 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.
GĐXH - Lấy danh nghĩa nhân viên ngân hàng, các đối tượng dựng nên kịch bản đáo hạn ngân hàng để vay mượn tiền rồi chiếm đoạt. Không ít người dân vì tin tưởng, rơi vào bẫy dẫn đến mất trắng tài sản.
