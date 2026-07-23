Không cần khéo tay, bữa cơm gia đình vẫn thêm mới lạ với thịt gà Mỹ

Một nguyên liệu, nhiều lựa chọn cho bữa cơm Việt

Không giới hạn trong những món ăn quen thuộc, thịt gà Mỹ được biến tấu theo nhiều phong cách khác nhau tại workshop. Từ thịt viên gà Mỹ với phô mai và xốt cà chua, gà Mỹ xào lá lốt, bánh mì đùi gà Mỹ hầm xá xíu đến đùi gà Mỹ chiên xù xốt chua ngọt, mỗi món ăn đều mang một màu sắc riêng nhưng vẫn giữ được sự gần gũi với khẩu vị của người Việt.

Món ăn được chế biến từ thịt gà Mỹ

Sự kết hợp giữa nguyên liệu quốc tế với những gia vị quen thuộc đã mở ra thêm nhiều ý tưởng để người nội trợ thay đổi thực đơn hằng ngày. Dù là bữa cơm nhanh trong ngày hay những bữa ăn cuối tuần, thịt gà Mỹ đều có thể linh hoạt xuất hiện trong nhiều cách chế biến khác nhau.

Bí quyết từ căn bếp của đầu bếp chuyên nghiệp

Workshop có sự góp mặt của Chef Lê Xuân Tâm, hiện đang là Tổng Bếp trưởng điều hành chuỗi Moo Beef Steak khu vực phía Nam, và Chef Doãn Văn Tuấn, Tổng Bếp trưởng điều hành khu nghỉ dưỡng quốc tế 5 sao Furama - Ariyana Đà Nẵng. Đồng hành cùng hai đầu bếp là nhà sáng tạo nội dung Thúy Hường và Mai Trang.

Chef Lê Xuân Tâm

Chef Doãn Văn Tuấn

Trong suốt phần trình diễn, khách tham dự không chỉ theo dõi quá trình chế biến mà còn được lắng nghe nhiều chia sẻ thực tế về cách lựa chọn nguyên liệu, tẩm ướp, xử lý nhiệt và kết hợp gia vị để món ăn giữ được hương vị và độ mềm tự nhiên. Những kinh nghiệm được truyền tải trực tiếp từ người làm nghề giúp người xem dễ hình dung và có thể áp dụng ngay vào căn bếp của mình.

Theo Hiệp hội Xuất khẩu Trứng và Gia cầm Hoa Kỳ (USAPEEC), thịt gà Mỹ là nguồn protein chất lượng cao, đồng thời chứa ít chất béo bão hòa và cholesterol. Các sản phẩm gia cầm Hoa Kỳ cũng được kiểm soát theo quy trình nghiêm ngặt về chất lượng và an toàn thực phẩm dưới sự giám sát của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, đồng thời không sử dụng hóc-môn trong chăn nuôi gà Mỹ.

Không chỉ giới thiệu những món ăn mới, workshop còn mang đến thêm nhiều cảm hứng để người nội trợ mạnh dạn làm mới thực đơn từ những nguyên liệu quen thuộc. Qua đó, thịt gà Mỹ được kỳ vọng sẽ tiếp tục trở thành một lựa chọn phù hợp cho những bữa cơm vừa đa dạng hương vị, vừa đảm bảo dinh dưỡng của các gia đình Việt.

Doanh nghiệp tự giới thiệu