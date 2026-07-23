Ngao sốt bơ tỏi chấm bánh mì thơm ngon suýt xoa đến giọt cuối cùng

Trổ tài làm món ngao sốt bơ tỏi ngon như nhà hàng

Ngày cuối tuần, chị gái tôi khoe hôm đi du lịch biển với cơ quan học được cách làm món ngao sốt bơ tỏi chấm bánh mì của nhà hàng ven biển. Món lạ, ngon quên sầu nên chị muốn đổi vị bữa trưa cho cả nhà.

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Khi mùi bơ tỏi phi thơm lan khắp căn bếp thì nồi ngao cũng lách tách mở miệng. Chị chế biến món ăn xong thì bày ra mâm. Màu nước sốt sánh vàng óng bám quanh từng con ngao, thơm nức mũi. Bánh mì nóng xé miếng chấm vào nước sốt đưa vào miệng thơm ngậy, ngon tưởng nuốt lưỡi...

Món ngao sốt bơ tỏi chấm bánh mì thành món tủ hàng tuần của chị, và tôi cũng tập tành học làm theo.

Cách làm món ngao sốt bơ tỏi

Nguyên liệu làm món ngao sốt bơ tỏi rất dễ mua, cách làm đơn giản. Chỉ cần pha chế sao cho hương vị thơm ngon như nhà hàng hải sản.

Nguyên liệu làm món ngao sốt bơ tỏi

1kg ngao tươi

40g bơ lạt

1 củ tỏi lớn

1 thìa cà phê dầu ăn, 1 thìa cà phê dầu hào, 1 thìa cà phê nước mắm, 1/2 thìa cà phê đường, 1/2 thìa cà phê ớt bột (hoặc ớt paprika, hay ớt tươi nếu thích cay), tiêu xay

Rau mùi tây (hoặc hành lá thái nhỏ)

Bánh mì nóng

Ngao tươi - nguyên liệu chính để làm món ngao sốt bơ tỏi ngon bá cháy. Ảnh internet

Cách làm

Bước 1: Sơ chế ngao

Ngao ngâm trong nước có vài lát ớt, hoặc chút muối khoảng 2-3 giờ cho nhả hết cát. Rồi rửa sạch, cho vào nồi hấp, hoặc luộc với rất ít nước.

Khi ngao vừa hé miệng thì vớt ra, tách 1/2 vỏ để khi sốt gia vị dễ thấm hơn.

Lọc cặn và giữ lại khoảng nửa bát nước luộc/hấp ngao.

Bước 2: Cách làm sốt bơ tỏi

Tỏi bóc vỏ, băm nhỏ.

Đun nóng chảo, cho dầu ăn trước, rồi thêm bơ lạt vào sau. Khi bơ tan hết thì đổ tỏi vào phi thơm trên lửa nhỏ tới khi tỏi chuyển màu vàng nhạt, dậy mùi thơm là được. Không nên phi quá lâu vì tỏi rất dễ cháy làm nước sốt bị đắng.

Thêm dầu hào, nước mắm, đường, ớt bột và khoảng 3-4 thìa canh nước luộc/hấp ngao vào khuấy đều vài chục giây.

Các nguyên liệu cần dùng cho món ngao sốt bơ tỏi. Ảnh internet

Bước 3: Hoàn thiện món ngao sốt bơ tỏi

Khi nước sốt sánh nhẹ, thơm nức mùi bơ và tỏi thì đổ tất cả ngao vào chảo, đảo nhẹ để sốt thấm và phủ màu vàng óng vào từng con ngao.

Đun thêm 2-3 phút trên lửa vừa cho gia vị ngấm sâu vào thịt ngao.

Rắc tiêu xay, rau mùi tây (hoặc hành lá thái nhỏ) rồi tắt bếp, bắc xuống.

Thành phẩm

Đĩa ngao sốt bơ tỏi nổi bật với màu vàng óng của nước sốt, xen lẫn những hạt tỏi vàng thơm lừng.

Thịt ngao vẫn giữ được độ ngọt tự nhiên, không bị dai.

Nước sốt béo nhẹ, thơm mùi bơ, hương thơm nồng của tỏi, chút cay nhẹ của ớt, vị đậm đà của nước mắm. Tất cả hòa quyện rất vừa miệng. Hấp dẫn nhất chính là phần nước sốt dưới đáy đĩa. Chỉ cần xé một miếng bánh mì nóng, chấm vào nước sốt đó cho vào miệng là ăn ngon đến mức chẳng muốn bỏ phí một giọt nào.

Món ngao sốt bơ tỏi thành phẩm. Ảnh internet

Ngao sốt bơ tỏi ăn với gì ngon nhất?

Ngoài bánh mì nóng, món ngao sốt bơ tỏi rất hợp khi ăn cùng mì Ý, nui luộc, cơm trắng nóng, khoai tây chiên, bánh bao chiên, hoặc bánh mì bơ tỏi. Mỗi cách kết hợp đều mang đến một hương vị riêng, nhưng bánh mì vẫn được nhiều người thích nhất vì vét trọn phần nước sốt béo thơm.

Món ngao sốt bơ tỏi, nguyên liệu dễ mua và rẻ tiền. Cách chế biến đơn giản đã có thể mang đến cho gia đình một món ăn thơm ngon như ở nhà hàng, hoặc đãi khách cuối tuần. Món ăn hấp dẫn bởi hương thơm, thưởng thức bằng vị ngọt tự nhiên của ngao, hòa quyện với lớp sốt ngậy thơm ngon như ở nhà hàng. Ăn ngon một lần thì món ăn rất có thể thành món "ruột" trong những bữa cơm cuối tuần của gia đình bạn.

Mẹo giúp món ngao sốt bơ tỏi ngon hơn - Chọn ngao còn sống, vỏ khép kín và cầm chắc tay để thịt ngọt hơn. - Không luộc ngao quá lâu vì thịt sẽ bị teo và dai. - Dùng bơ lạt để dễ điều chỉnh độ mặn của món ăn. - Phi tỏi trên lửa nhỏ để tỏi vàng đều và thơm lâu. - Thêm một ít nước luộc ngao giúp nước sốt đậm vị hải sản mà không cần nêm nhiều gia vị. - Nếu thích vị thơm kiểu Âu, có thể thêm một chút lá mùi tây khô hoặc oregano.

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