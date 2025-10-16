Bí mật mẹ tiết lộ trước lúc lâm chung khiến con trai U40 ngã quỵ
Bí mật mẹ tiết lộ khiến tôi ngã qụy. Tôi vừa thương, vừa hờn trách mẹ rất nhiều. Bí mật ấy mẹ đã giấu bao năm, tại sao lúc cuối đời còn cho tôi biết?
Tôi năm nay 35 tuổi, là con trai duy nhất cũng là con út trong một gia đình có 6 chị em.
Lấy bố tôi - con trưởng trong nhà, mẹ bị đè nặng bởi áp lực phải sinh con trai nối dõi. Khi đẻ một lèo 5 người con gái, mẹ rất khổ tâm, bố cũng buồn bực mãi không thôi. Cho đến khi sinh được tôi, mẹ mới nhẹ nhõm phần nào.
Mẹ kể, ngày tôi chào đời, bố làm liền mấy chục mâm cỗ ăn mừng. Ông vừa rót rượu vừa vỗ ngực tự hào: “Từ nay, thằng H. này không phải ngồi chiếu dưới nữa".
Rồi ông lại hài hước dặn: “Sau này con trai tôi đi tán gái, phải nói với bạn gái rằng: ‘Mẹ anh đẻ đến lần thứ 6 mới ra anh, còn bố phải nuôi từ lúc anh nặng có 1,8kg mới được như bây giờ’”.
Từng lời nói, từng tiếng cười của bố đều chất chứa niềm hạnh phúc và tự hào vô bờ khi có tôi.
Phần tình cảm ấy tôi cảm nhận rõ trong suốt năm tháng trưởng thành. So với các chị, tôi được bố quan tâm, cưng chiều hơn. Bố sẵn sàng bán thóc, mua cho tôi chiếc máy tính bàn vào năm tôi học lớp 10. Khi tôi đi thi đại học, bố chở tôi trên chiếc xe máy cà tàng, vượt hơn 60km để đến điểm thi.
Tôi nhận giấy báo đỗ đại học, bố nhảy lên như đứa trẻ, khoe khắp xóm làng đứa con trai độc đinh của bố đã “cá chép hóa rồng”.
Tôi trưởng thành với sự bản lĩnh và đạo đức, có công ăn việc làm ổn định, một mái ấm hạnh phúc. Tôi cùng vợ con sống ở thành phố, bố mẹ sống ở quê nhưng hàng tháng vẫn gửi đủ thứ quà cho con cháu.
Ông thương tôi thế nào thì thương con tôi như vậy, thi thoảng lại sắm cho các cháu món đồ chơi, tấm áo mới. Tôi rất may mắn khi được làm con của bố.
Cách đây gần 1 năm, mẹ tôi qua đời sau nửa năm lâm bệnh nặng. Trước lúc lâm chung, mẹ gọi tôi đến bên giường, thì thầm vào tai tôi một bí mật kinh hoàng.
Mẹ bảo, thực ra bố không phải là bố đẻ của tôi. Năm xưa, mẹ vì quá áp lực chuyện sinh con trai nối dõi nên đã “nhắm mắt đưa chân”. Và chỉ sau một lần làm liều, mẹ đã mang thai tôi, hoàn thành ước nguyện của cả bố và mẹ.
Mẹ còn cho tôi biết danh tính của bố đẻ. Đó là người đàn ông làng bên mà mẹ quen biết khi đi chợ buôn gạo.
Nhìn người đàn ông trong tấm ảnh mẹ run run đưa cho, tôi bàng hoàng. Dịp Tết năm ngoái, mẹ từng dẫn tôi đến nhà người đàn ông này chúc Tết. Chỉ có tôi và mẹ.
Khi đó tôi thắc mắc thì mẹ nói, người này là bạn cũ, từng giúp đỡ mẹ rất nhiều. Giờ tôi mới hiểu, việc làm của mẹ là âm thầm muốn tôi biết về nguồn cội.
Trước khi nhắm mắt xuôi tay, mẹ còn dặn dò tôi: “Ngày nào đó, hãy đến gặp ông ấy và gọi một tiếng ‘bố’”. Mẹ còn chưa kịp nói với tôi rằng, người đàn ông ấy có biết sự thật này hay không.
Bí mật mẹ tiết lộ khiến tôi ngã quỵ. Tôi vừa thương, vừa hờn trách mẹ rất nhiều. Bí mật ấy mẹ đã giấu bao năm, tại sao lúc cuối đời mới nói cho tôi biết? Mẹ đã phản bội bố sao còn âm thầm muốn tôi nhớ về nguồn cội, về người bố đẻ chưa từng nuôi tôi một ngày nào?
Mẹ làm vậy là có ý gì? Mẹ đã phản bội bố một lần, chẳng lẽ giờ lại muốn tôi cứa thêm một nhát dao vào tim bố?
Tôi giận mẹ bao nhiêu thì thương bố bấy nhiêu. Ngày đám tang mẹ, bố tôi khóc nghẹn. Hàng xóm còn nói, chưa từng thấy người đàn ông nào thương tiếc vợ đến vậy. Từ ngày mẹ mất, trông bố hao gầy. Tôi nghĩ, nếu thấy hình ảnh này của bố, mẹ có hối hận không khi bảo tôi đến nhận người đàn ông xa lạ kia?
Gần 1 năm qua, bí mật ấy vẫn dằn vặt tôi. Tôi kiên quyết dành cả cuộc đời này để phụng dưỡng, báo hiếu bố nhưng vẫn có lúc tò mò về người đàn ông đó. Ông ta hiện cũng có một gia đình trọn vẹn, con cháu đề huề.
Liệu ông ấy có biết đến sự tồn tại của tôi? Những câu hỏi đó lởn vởn trong đầu, khiến tôi chẳng được một giấc ngủ yên. Tôi nên làm gì bây giờ?
Độc giả giấu tên
Đi công tác cùng vợ, người đàn ông ngang nhiên ngoại tình ngay phòng bên cạnhChuyện vợ chồng - 1 giờ trước
Trong chuyến công tác tới Bắc Kinh, một người đàn ông ngang nhiên ngoại tình ở ngay phòng bên cạnh phòng hai vợ chồng đang lưu trú tại khách sạn.
Dạy con lòng biết ơn: Cả đời sau cha mẹ không phải hối tiếc, con cái sống hạnh phúc hơnNuôi dạy con - 3 giờ trước
GĐXH - Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, những người biết ơn thường sống hạnh phúc hơn. Biết ơn người khác không chỉ là phép lịch sự cơ bản, mà còn là nền tảng để xây dựng nhân cách cao đẹp, hướng tới một cuộc sống hạnh phúc và khỏe mạnh.
Ông lão 74 tuổi cưới vợ kém 50 tuổi, sính lễ 4,7 tỷ đồng khiến dân mạng dậy sóngChuyện vợ chồng - 5 giờ trước
Khoảng cách tuổi tác của cô dâu - chú rể cùng giá trị sính lễ “khủng” đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.
Vỡ mộng sau khi nghỉ hưu sớm để tận hưởng cuộc sống, tôi nhận ra: Có việc để làm chính là hạnh phúcGia đình - 17 giờ trước
GĐXH - Nhiều người mơ đến ngày được nghỉ hưu sớm để hưởng thảnh thơi sau những năm tháng làm việc vất vả. Nhưng thực tế khiến không ít người vỡ mộng.
[TÂM SỰ] Mẹ đơn thân: Nghị lực bền bỉ như ‘cỏ dại’ và khát khao được yếu mềmTâm sự - 17 giờ trước
GĐXH - Đời mẹ đơn thân: Sống thay cho hai người, mạnh mẽ gồng gánh và khao khát được yếu mềm. Lắng nghe tâm sự để biết cách người mẹ đơn thân Mộc Văn đã mỉm cười với vết thương lòng như thế nào.
Đám cưới 300 mâm ở quê không ai đến: Khi tiền bạc không thể mua được tình làng nghĩa xómGia đình - 22 giờ trước
GĐXH - Từ sáng sớm, cô dâu và chú rể đứng ở cổng nhà đón khách, nhưng ngoại trừ vài họ hàng gần gũi, cả làng không ai xuất hiện ở đám cưới.
Cung hoàng đạo chịu áp lực giỏi nhất: Càng khó khăn càng mạnh mẽGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Có những cung hoàng đạo chịu áp lực giỏi nhất, càng đối diện thử thách, họ càng tỏa sáng và trưởng thành hơn.
Phụ nữ thông minh không dại 'hé miệng' 3 điều này, nói ra một lần thôi cũng đủ khiến hôn nhân rạn nứtChuyện vợ chồng - 1 ngày trước
GĐXH - Phụ nữ thông minh biết im lặng đúng lúc. Bởi chỉ cần lỡ lời 1 trong 3 điều này, tổ ấm bao năm vun vén có thể tan vỡ trong chớp mắt.
Nghỉ hưu, sau khi ở cùng con một thời gian tôi quyết định quay về nhà: Không phải con bất hiếu, mà là tôi saiGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi mới thật sự có thời gian nhìn lại cuộc đời mình. Cả nửa thế kỷ lo toan cho gia đình, chồng con, giờ đây tôi chỉ còn lại chính mình.
Mảnh giấy cụ bà U80 gửi chồng trước khi nhập viện khiến nhiều người cay khóe mắtChuyện vợ chồng - 1 ngày trước
Trước khi nhập viện, sợ chồng buồn khi không thấy vợ ở nhà, cụ bà U80 ở Hà Nội nhờ con cháu nhắn gửi đôi lời đến ông.
Nghỉ hưu, sau khi ở cùng con một thời gian tôi quyết định quay về nhà: Không phải con bất hiếu, mà là tôi saiGia đình
GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi mới thật sự có thời gian nhìn lại cuộc đời mình. Cả nửa thế kỷ lo toan cho gia đình, chồng con, giờ đây tôi chỉ còn lại chính mình.