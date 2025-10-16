Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Tưởng nói chơi cho vui, ai ngờ 'toang' thật: 5 câu khiến bạn mất điểm thảm hại trong mắt người khác!

Thứ năm, 19:21 16/10/2025 | Gia đình
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Một câu vô tâm cũng đủ khiến bạn “mất điểm” không phanh trong mắt người khác. Nói khéo hay toang, là ở miệng bạn!

Những câu nói khiến bạn mất điểm thường xuất phát từ đâu?

Trong giao tiếp hằng ngày, đôi khi chỉ một lời buột miệng cũng đủ khiến người khác thay đổi cách nhìn về bạn. Nhiều người cho rằng nói thật là thẳng thắn, nhưng thật ra ranh giới giữa thật lòng và vô tâm vô cùng mong manh. Chính những câu nói khiến bạn mất điểm trong mắt người khác lại thường đến từ thói quen nói chuyện hồn nhiên, thiếu tinh tế mà không hề nhận ra.

Ngôn từ có sức mạnh hơn cả hành động. Một câu nói không khéo có thể làm tổn thương cảm xúc người nghe, khiến họ cảm thấy bị coi thường hoặc thiếu được tôn trọng. Về lâu dài, sự lặp lại của những câu nói vô tình sẽ bào mòn thiện cảm, khiến các mối quan hệ dần trở nên xa cách. Đó là lý do vì sao kỹ năng nói đúng lúc, đúng chỗ, đúng cách luôn được xem là "vũ khí mềm" trong nghệ thuật ứng xử.

Để không rơi vào tình huống "nói sai mất điểm", mỗi người cần học cách lắng nghe nhiều hơn, suy nghĩ trước khi nói, và đặt mình vào vị trí người đối diện. Một lời nói chân thành, đúng mực có thể tạo nên sức hút và thiện cảm lâu dài. Trong thế giới giao tiếp hiện đại, biết tiết chế cảm xúc và dùng từ ngữ tinh tế chính là bí quyết giữ hình ảnh và xây dựng giá trị bản thân.

5 câu nói khiến bạn mất điểm thảm hại trong mắt người khác – và bạn có thể đang mắc phải! - Ảnh 1.Phụ nữ thông minh không dại 'hé miệng' 3 điều này, nói ra một lần thôi cũng đủ khiến hôn nhân rạn nứt

GĐXH - Phụ nữ thông minh biết im lặng đúng lúc. Bởi chỉ cần lỡ lời 1 trong 3 điều này, tổ ấm bao năm vun vén có thể tan vỡ trong chớp mắt.

5 câu nói khiến bạn mất điểm thảm hại trong mắt người khác – và bạn có thể đang mắc phải! - Ảnh 2.Không phải vì lương thấp: 5 thói quen âm thầm khiến bạn nghèo đi từng ngày mà không hề hay biết

GĐXH - Bạn vẫn làm việc chăm chỉ, nhưng ví cứ mãi trống rỗng? Có thể chính những thói quen nhỏ hằng ngày đang khiến bạn nghèo đi mà không nhận ra.


Bảo An
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

[TÂM SỰ] Mẹ đơn thân: Nghị lực bền bỉ như ‘cỏ dại’ và khát khao được yếu mềm

[TÂM SỰ] Mẹ đơn thân: Nghị lực bền bỉ như ‘cỏ dại’ và khát khao được yếu mềm

Khi tình yêu không còn như trước: 6 dấu hiệu âm thầm cho thấy hôn nhân của bạn đang dần 'tắt thở'

Khi tình yêu không còn như trước: 6 dấu hiệu âm thầm cho thấy hôn nhân của bạn đang dần 'tắt thở'

Không phải IQ cao, đây mới là 10 điều làm nên một người thông minh thật sự, bạn làm được bao nhiêu?

Không phải IQ cao, đây mới là 10 điều làm nên một người thông minh thật sự, bạn làm được bao nhiêu?

3 'căn bệnh' thường gặp ở người giỏi khiến họ mãi không giàu, liệu bạn có đang như thế?

3 'căn bệnh' thường gặp ở người giỏi khiến họ mãi không giàu, liệu bạn có đang như thế?

4 câu nói tưởng 'sang chảnh' ai ngờ 'tố cáo' EQ thấp, bạn đã từng nghe chưa?

4 câu nói tưởng 'sang chảnh' ai ngờ 'tố cáo' EQ thấp, bạn đã từng nghe chưa?

Cùng chuyên mục

Làm việc cật lực để nghỉ hưu sớm, rồi nhận ra bi kịch không ai nói: Khi tiền không giải quyết được sự cô đơn

Làm việc cật lực để nghỉ hưu sớm, rồi nhận ra bi kịch không ai nói: Khi tiền không giải quyết được sự cô đơn

Gia đình - 4 giờ trước

GĐXH - Nhiều người dành cả thanh xuân làm việc cật lực, tiết kiệm đến mức tằn tiện chỉ để đạt được một điều duy nhất là nghỉ hưu sớm. Nhưng trớ trêu thay, khi giấc mơ ấy trở thành hiện thực, họ lại nhanh chóng muốn… quay trở lại làm việc.

Sau tuổi 50, dù có tiền hay không bạn cũng nên giúp con cái mình hai điều quan trọng này: Đây chính là sự khôn ngoan và tầm nhìn đích thực

Sau tuổi 50, dù có tiền hay không bạn cũng nên giúp con cái mình hai điều quan trọng này: Đây chính là sự khôn ngoan và tầm nhìn đích thực

Gia đình - 7 giờ trước

GĐXH - Nói thẳng ra, đó là cách vừa vun đắp cho cuộc đời của con, vừa làm trọn vẹn tuổi già của chính mình. Đây mới là người lớn tuổi có tầm nhìn nhất.

Không chồng, lương hưu chưa đến 10 triệu, tôi vẫn thảnh thơi nhờ 6 nguồn thu nhập

Không chồng, lương hưu chưa đến 10 triệu, tôi vẫn thảnh thơi nhờ 6 nguồn thu nhập

Gia đình - 9 giờ trước

GĐXH - Tôi không hề lo lắng về tiền bạc bởi ngoài lương hưu, tôi đã tạo cho mình thêm 6 nguồn thu nhập ổn định.

Bí mật mẹ tiết lộ trước lúc lâm chung khiến con trai U40 ngã quỵ

Bí mật mẹ tiết lộ trước lúc lâm chung khiến con trai U40 ngã quỵ

Gia đình - 13 giờ trước

Bí mật mẹ tiết lộ khiến tôi ngã qụy. Tôi vừa thương, vừa hờn trách mẹ rất nhiều. Bí mật ấy mẹ đã giấu bao năm, tại sao lúc cuối đời còn cho tôi biết?

Đi công tác cùng vợ, người đàn ông ngang nhiên ngoại tình ngay phòng bên cạnh

Đi công tác cùng vợ, người đàn ông ngang nhiên ngoại tình ngay phòng bên cạnh

Chuyện vợ chồng - 13 giờ trước

Trong chuyến công tác tới Bắc Kinh, một người đàn ông ngang nhiên ngoại tình ở ngay phòng bên cạnh phòng hai vợ chồng đang lưu trú tại khách sạn.

Cung hoàng đạo nữ yêu mù quáng: Càng yêu càng dễ đau

Cung hoàng đạo nữ yêu mù quáng: Càng yêu càng dễ đau

Gia đình - 13 giờ trước

GĐXH - Với một số cung hoàng đạo nữ, cảm xúc chiếm trọn con tim khiến họ quên mất bản thân, chỉ biết sống vì người mình yêu.

Dạy con điều này, cả đời sau cha mẹ không phải hối tiếc, con cái sống hạnh phúc hơn

Dạy con điều này, cả đời sau cha mẹ không phải hối tiếc, con cái sống hạnh phúc hơn

Nuôi dạy con - 14 giờ trước

GĐXH - Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, những người biết ơn thường sống hạnh phúc hơn. Biết ơn người khác không chỉ là phép lịch sự cơ bản, mà còn là nền tảng để xây dựng nhân cách cao đẹp, hướng tới một cuộc sống hạnh phúc và khỏe mạnh.

Ông lão 74 tuổi cưới vợ kém 50 tuổi, sính lễ 4,7 tỷ đồng khiến dân mạng dậy sóng

Ông lão 74 tuổi cưới vợ kém 50 tuổi, sính lễ 4,7 tỷ đồng khiến dân mạng dậy sóng

Chuyện vợ chồng - 17 giờ trước

Khoảng cách tuổi tác của cô dâu - chú rể cùng giá trị sính lễ “khủng” đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Vỡ mộng sau khi nghỉ hưu sớm để tận hưởng cuộc sống, tôi nhận ra: Có việc để làm chính là hạnh phúc

Vỡ mộng sau khi nghỉ hưu sớm để tận hưởng cuộc sống, tôi nhận ra: Có việc để làm chính là hạnh phúc

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người mơ đến ngày được nghỉ hưu sớm để hưởng thảnh thơi sau những năm tháng làm việc vất vả. Nhưng thực tế khiến không ít người vỡ mộng.

[TÂM SỰ] Mẹ đơn thân: Nghị lực bền bỉ như ‘cỏ dại’ và khát khao được yếu mềm

[TÂM SỰ] Mẹ đơn thân: Nghị lực bền bỉ như ‘cỏ dại’ và khát khao được yếu mềm

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Đời mẹ đơn thân: Sống thay cho hai người, mạnh mẽ gồng gánh và khao khát được yếu mềm. Lắng nghe tâm sự để biết cách người mẹ đơn thân Mộc Văn đã mỉm cười với vết thương lòng như thế nào.

Xem nhiều

Nghỉ hưu, sau khi ở cùng con một thời gian tôi quyết định quay về nhà: Không phải con bất hiếu, mà là tôi sai

Nghỉ hưu, sau khi ở cùng con một thời gian tôi quyết định quay về nhà: Không phải con bất hiếu, mà là tôi sai

Gia đình

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi mới thật sự có thời gian nhìn lại cuộc đời mình. Cả nửa thế kỷ lo toan cho gia đình, chồng con, giờ đây tôi chỉ còn lại chính mình.

Vỡ mộng sau khi nghỉ hưu sớm để tận hưởng cuộc sống, tôi nhận ra: Có việc để làm chính là hạnh phúc

Vỡ mộng sau khi nghỉ hưu sớm để tận hưởng cuộc sống, tôi nhận ra: Có việc để làm chính là hạnh phúc

Gia đình
4 'quy luật nhân quả' trong giáo dục con giúp bạn biết trước được tuổi già thảnh thơi hay cô đơn

4 'quy luật nhân quả' trong giáo dục con giúp bạn biết trước được tuổi già thảnh thơi hay cô đơn

Nuôi dạy con
Cung hoàng đạo chịu áp lực giỏi nhất: Càng khó khăn càng mạnh mẽ

Cung hoàng đạo chịu áp lực giỏi nhất: Càng khó khăn càng mạnh mẽ

Gia đình
Những đứa trẻ 'ít được ôm ấp' khi lớn lên có thực sự độc lập hơn không?: Câu trả lời sẽ khiến bạn phải khóc!

Những đứa trẻ 'ít được ôm ấp' khi lớn lên có thực sự độc lập hơn không?: Câu trả lời sẽ khiến bạn phải khóc!

Nuôi dạy con

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top