Không đành lòng nhìn gia đình bất ổn, mẹ chồng dùng chiêu này để sống hòa hợp với con dâu

Tôi năm nay 50 tuổi, đã lập gia đình cách đây 30 năm và đã có cuộc hôn nhân trọn vẹn cùng chồng với hai con trai. Con trai cả của tôi đã lập gia đình cách đây mấy năm, tôi hiện đã có cháu nội tròn 3 tuổi. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì gia đình mình luôn yên ổn, các thành viên trong nhà tôn trọng, yêu thương nhau.

Khi con trai kết hôn, tôi cũng lo lắng lắm bởi hạnh phúc cả đời của con trai, lối sống của tụi trẻ bây giờ rất khác so với mình trước đây. Cũng may, con trai và con dâu hòa hợp, cả hai tự do đến với nhau nên yêu thương gắn bó và muốn chung sống bên nhau. Lễ cưới diễn ra đầy đủ thủ tục, tổ chức chu đáo trong sự hân hoan của hai bên gia đình.

Theo yêu cầu của chồng tôi, hai con kết hôn xong sẽ phải ở nhà của chúng tôi. Tôi cũng cảm thấy việc này hết sức bình thường, bởi lẽ hai con còn trẻ, mới đi làm được vài năm, tiền tích lũy không được nhiều. Ra ngoài ở sẽ bỡ ngỡ, khó khăn và có thể nảy sinh mâu thuẫn vợ chồng. Nhưng quả thực, sống chung với thành viên mới, mọi thứ không dễ dàng.

Tôi không ép buộc con dâu làm việc gì, vì tôi hiểu không nên gây căng thẳng cho con dâu vì con còn trẻ, chưa nhiều kinh nghiệm. Nhưng chồng tôi thì khác, anh ấy để ý từng chút một, thấy con dâu ở trong phòng xem tivi, điện thoại là khó chịu, bắt phải làm việc nhà. Rồi khắt khe không cho con đi chơi xa, về muộn…

Mối quan hệ mẹ chồng và nàng dâu xưa nay vẫn khó hóa giải xung khắc. Ảnh minh họa

Là người ở giữa, tôi khá mệt mỏi căng thẳng và có lần đã cãi nhau với chồng cũng chỉ vì chuyện không đâu liên quan tới con dâu. Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi quyết tâm thay đổi cách nghĩ của mình, cũng như bảo vệ con dâu để gia đình có được hạnh phúc. Tôi tôn trọng con dâu, sở thích, sở trường cũng như những sở đoản của con. Bởi không ai là hoàn hảo cả, mọi thứ cũng cần có thời gian để làm quen.

Tôi đề ra quan điểm, cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo là trách nhiệm chung của gia đình. Bản thân tôi dù là mẹ chồng nếu rảnh thì vào bếp, làm việc nhà, khi nào con dâu ở nhà thì nhường việc đó cho con dâu làm. Con trai tôi cũng phải làm việc nhà cùng vợ, còn con trai út phải tự dọn dẹp, trách nhiệm với phòng của mình.

Tôi cho phép vợ chồng con trai được ra ngoài ăn tối, đi chơi hoặc xem phim với nhau. Luôn coi con dâu như con gái của mình, bởi tôi từng mơ một cô con gái, nhưng không có, giờ có con dâu, tôi đặt tình thương yêu đó vào con dâu. Thường xuyên trò chuyện, hai mẹ con cùng đi làm đẹp, đi thể dục với nhau…

Được hơn 1 năm, vợ chồng con trai tôi xin phép ra ngoài ở riêng. Tôi là người ủng hộ đầu tiên, trong khi chồng tôi còn ấm ức, lo lắng sau này không ai chăm sóc khi tuổi già. Tôi nói với chồng, còn đang khỏe thì cho các con được sống tự do, phát triển bản thân. Sau này già, ắt các con sẽ có trách nhiệm chăm sóc mình.

Bây giờ thấy vợ chồng con trai hạnh phúc, thương yêu nhau và trưởng thành hơn rất nhiều, tôi cũng lấy làm mừng. Cuối tuần cả nhà lại đông vui, ăn với nhau bữa cơm trong niềm vui và hạnh phúc. Lúc rảnh tôi có thể qua thăm cháu nội bất cứ lúc nào. Tôi không can thiệp vào chuyện nuôi con, cư xử của hai vợ chồng con, tôi luôn nhắc nhở các con sống trách nhiệm, noi theo truyền thống gia đình.

Tôi thấy mình khác với các bà mẹ chồng khác, hàng ngày đau đầu vì con dâu, còn tôi thoải mái rất nhiều. Tôi chọn cách tôn trọng, thậm chí chiều chuộng con dâu để gia đình được yên ổn và hài lòng với những gì đang có. Con dâu tôi cũng yêu quý mẹ chồng, thường xuyên qua chơi, mua quà tặng bố mẹ chồng và em chồng.

Từ kinh nghiệm bản thân, tôi thấy rằng để dung hòa mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu bấy lâu nay là chuyện không hề đơn giản, nhưng không phải không có cách. Điều cốt yếu là người làm mẹ chồng, biết cư xử đúng mực, xuất phát từ tình yêu thương để giáo dục, uốn nắn và là tấm gương để con dâu noi theo.

