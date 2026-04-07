Nghe lời vợ, tôi quyết định 1 điều giúp tránh được cảnh tuổi già phụ thuộc con

Thứ ba, 16:43 07/04/2026 | Tâm sự
GĐXH - Từ trải nghiệm gia đình, tôi nhận ra muốn tuổi già không phụ thuộc, hãy giữ tài sản và sống độc lập.

Người ta thường nói "trẻ cậy cha, già cậy con", nhưng khi bước sang tuổi già, tôi mới nhận ra người duy nhất có thể dựa vào một cách yên tâm nhất lại chính là bản thân mình.

Hết lòng vì con cái, tuổi già vẫn không được nghỉ ngơi

Tôi họ Châu, năm nay 70 tuổi. Cả tôi và vợ đều là lao động phổ thông, cuộc sống không dư dả. 

Chúng tôi chỉ có một người con trai nên dồn hết tình yêu thương cho con. Khi con trưởng thành, ra ngoài bươn chải, chúng tôi cũng phần nào nhẹ nhõm.

Sau khi con trai kết hôn, con dâu không muốn sống chung nên đề nghị chúng tôi mua cho một căn nhà riêng. 

Thương con, tôi lấy toàn bộ tiền tiết kiệm cả đời mua căn nhà trả góp trị giá 28 vạn NDT (tương đương hơn 1 tỷ đồng). Nhìn gia đình con trai có mái ấm riêng, chúng tôi thấy hạnh phúc.

Một thời gian sau, con dâu mang thai. Vợ tôi lập tức sang chăm sóc, lo từng bữa ăn, giấc ngủ. Khi cháu nội chào đời, dù kinh tế eo hẹp, chúng tôi vẫn cho cháu 5000 NDT làm quà mừng.

Những năm sau đó, hai vợ chồng con trai bận rộn đi làm, việc chăm cháu gần như một tay vợ tôi đảm nhận. Nhưng cũng từ đây, những mâu thuẫn âm thầm bắt đầu xuất hiện.

Vợ tôi nhiều lần nói với tôi rằng đừng trông chờ con cái chăm sóc tuổi già, tốt nhất nên dựa vào chính mình. Ảnh minh họa

Hy sinh nhiều nhưng không được thấu hiểu

Con dâu tôi không phải người thể hiện rõ ràng, nhưng khá khó tính. 

Khi cháu còn nhỏ, con dâu ít quan tâm, đi làm về chỉ ngồi máy tính. Đến bữa ăn cũng không chủ động chăm con, mọi việc đều do vợ tôi lo liệu.

Vợ tôi nhiều lần than thở, tôi chỉ biết động viên rằng khi cháu lớn, mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng thực tế lại không như vậy.

Có lần, vợ chồng con trai muốn đi chơi, nhờ chúng tôi trông cháu. Đúng lúc đó, vợ tôi bị ốm nên khuyên các con để tuần sau. 

Chỉ vì chuyện nhỏ ấy mà con dâu thay đổi sắc mặt, cho rằng chúng tôi cố tình không muốn chăm cháu. Đêm đó, vợ tôi buồn đến mất ngủ.

Sau sự việc đó, bà nhiều lần nói với tôi rằng đừng trông chờ con cái chăm sóc tuổi già, tốt nhất nên dựa vào chính mình. Lúc ấy, tôi vẫn chưa thực sự hiểu hết ý nghĩa lời khuyên ấy.

Con trai nhiều lần muốn sang tên nhà

Một thời gian sau, con trai đề nghị tôi chuyển sang sống cùng để tiện đưa đón cháu. Nghe con nói, tôi cũng có chút dao động. Nhưng nghĩ lại cách các con đối xử với vợ mình, tôi quyết định từ chối.

Không lâu sau, con dâu liên tục gọi điện, khuyên tôi bán căn nhà cũ vì vị trí thuận lợi, giá đang tăng. Chúng muốn tôi bán nhà để chuyển sang sống cùng.

Tôi không đồng ý.

Sau đó, con trai trực tiếp thuyết phục: "Bố sang tên nhà cho con, con dâu sẽ hiếu thuận với bố."

Nghe con nói, tôi chỉ cười trong lòng. Trước đây, vợ tôi giúp các con đủ thứ nhưng đâu nhận được sự trân trọng. 

Nghĩ vậy, tôi thẳng thắn nói rằng khi tôi còn sống, căn nhà này sẽ không sang tên cho ai. Các con nên tự nỗ lực bằng chính sức mình. Từ đó, các con không nhắc đến chuyện này nữa.

An dưỡng tuổi già: Dựa vào bản thân là yên tâm nhất

Hiện tại, mỗi tháng tôi có 4500 NDT tiền lương hưu, cùng 20 vạn NDT tiền tiết kiệm. Tôi có nhà riêng, cuộc sống tự do, thoải mái. Khi buồn, tôi ra ngoài trò chuyện với bạn bè cùng tuổi.

Càng nghĩ, tôi càng thấy lời vợ nói hoàn toàn đúng. Nếu ngày đó tôi mềm lòng, có lẽ cuộc sống tuổi già của tôi đã không bình yên như hiện tại.

Sau nhiều chuyện, tôi hiểu rằng cách tốt nhất để an dưỡng tuổi già không phải dựa vào con cái, mà là giữ cho mình sự độc lập về tài chính và cuộc sống. 

Khi còn có thể tự lo cho bản thân, đó chính là chỗ dựa vững chắc nhất.

Câu chuyện của ông Châu, năm nay 70 tuổi, hiện đang sinh sống ở Trung Quốc được đăng tải trên trang 163.

GĐXH - Nhận hơn 3 tỷ đồng tiền đền bù giải tỏa nhà, tôi đã quyết định giữ lại toàn bộ. Không phải vì tôi không thương con, mà bởi tôi hiểu rằng muốn sống bình yên tuổi già, trước tiên phải tự bảo vệ chính mình.

