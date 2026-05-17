Không phải muối, đây mới là thứ giúp gạch cua đóng mảng cực dày, bát canh thơm nức
Để có bát canh cua "vạn người mê", hãy áp dụng đúng quy trình 4 bước sau.
Canh cua mồng tơi hay canh cua rau đay là "vị cứu tinh" của những ngày hè oi ả. Thế nhưng, nỗi khổ của nhiều người nội trợ là dù mua cả cân cua đồng nhưng khi nấu, gạch cua lại cứ tan nát, vẩn đục hoặc chỉ nổi lèo tèo vài mảng nhỏ. Hóa ra, bí kíp để gạch cua kết tủa đóng mảng dày như "bánh đúc" không nằm ở việc cho thêm muối, mà ở một gia vị cực kỳ quen thuộc giúp kích thích phản ứng hóa học ngay trong nồi canh.
Hầu hết mọi người chỉ biết cho một chút muối vào nước lọc cua để gạch dễ nổi lên. Tuy nhiên, nếu muốn gạch cua đóng thành từng tảng lớn, chắc chắn và béo ngậy, bạn cần một "chất xúc tác" mạnh hơn.
1. "Thứ gia vị" bí mật giúp gạch cua kết tủa là gì?
Đó chính là: Nước cốt chanh (hoặc một chút giấm thanh).
Giải mã khoa học: Gạch cua thực chất là một dạng protein. Khi gặp axit (từ chanh hoặc giấm) kết hợp với nhiệt độ và một chút muối, các phân tử protein sẽ nhanh chóng liên kết lại với nhau (hiện tượng kết tủa).
Tác dụng: Chỉ cần 1 thìa nhỏ nước cốt chanh vào nồi nước lọc cua lúc còn nguội, bạn sẽ thấy gạch cua đóng mảng cực nhanh, chắc chắn và đặc biệt là nước dùng sẽ cực kỳ trong, không bị đục ngầu do riêu bị tan.
2. Bí kíp "vàng" để gạch cua đóng mảng dày như ngoài hàng
Để có bát canh cua "vạn người mê", hãy áp dụng đúng quy trình 4 bước sau:
Giã cua bằng tay: Thay vì dùng máy xay, nếu có thời gian bạn hãy giã cua bằng cối. Việc giã tay giúp gạch cua giữ được độ béo và khi lọc sẽ thu được nhiều protein nhất.
Hòa tan gia vị khi nước còn lạnh: Sau khi lọc lấy nước cua, hãy cho vào nồi 1 thìa cà phê muối và 1 thìa cà phê nước cốt chanh. Khuấy đều cho tan hoàn toàn trước khi bật bếp.
Kỹ thuật "khuấy một chiều": Đặt nồi lên bếp, dùng đũa khuấy nhẹ nhàng theo một chiều duy nhất. Khi thấy nước bắt đầu nóng và gạch cua hơi vón lại, hãy ngừng khuấy hoàn toàn.
Tách gạch: Khi gạch cua đã đóng thành mảng lớn và nổi lên mặt nước, hãy hạ lửa nhỏ nhất. Dùng muôi nhẹ nhàng gạt gạch cua sang một bên hoặc vớt riêng ra bát. Sau đó mới cho rau vào nồi. Việc này giúp gạch cua không bị nát vụn khi rau sôi.
3. Đừng quên khâu "chưng" gạch cua
Phần gạch trong mai cua (màu vàng) chính là linh hồn của mùi thơm. Hãy khều phần gạch này ra, phi thơm với hành khô cho đến khi dậy mùi thơm nức và có màu vàng óng, sau đó mới rưới lên phần riêu cua đã đóng mảng. Bước này không chỉ tạo màu sắc bắt mắt mà còn khử sạch mùi tanh của cua đồng.
4. Mẹo nhỏ để canh cua ngọt sâu, thanh mát
Không nêm nước mắm từ đầu: Nước mắm có thể làm gạch cua bị tan và nước canh có vị chua. Chỉ nên nêm muối và bột canh, nếu muốn dùng nước mắm, hãy cho vào lúc canh đã chín và chuẩn bị tắt bếp.
Gạch cua giả bằng đậu phụ? Nhiều quán ăn thường trộn đậu phụ nát với trứng để làm giả gạch cua. Tuy nhiên, nếu áp dụng mẹo dùng chanh, bạn sẽ có gạch cua thật 100% cực dày và béo mà không cần bất kỳ "phụ gia" nào.
Nấu canh cua không khó, nhưng để nấu được bát canh có những mảng riêu dày dặn, béo ngậy lại cần sự tinh tế. Chỉ với 1 thìa nước cốt chanh, bạn sẽ thấy kỹ năng nội trợ của mình "thăng hạng" rõ rệt. Hãy thử ngay mẹo này để bữa cơm gia đình thêm phần hấp dẫn nhé!
