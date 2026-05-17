Mờ mắt, mỏi mắt nên ăn gì? 'Siêu thực phẩm' giúp phục hồi thị lực và ngăn ngừa đục thủy tinh thể

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Mắt mờ nên ăn thực phẩm giàu vitamin A

Để cải thiện và duy trì sức khỏe mắt, bạn có thể thể bổ sung vitamin A thông qua nội tạng động vật (gan bò, gan cá), rau củ (khoai lang, cà rốt, cải bó xôi, bông cải xanh, ớt chuông, cà chua), trái cây (xoài, dưa lưới, mơ khô)…

Đặc biệt, vitamin A tan trong chất béo, do đó bạn nên kết hợp với thực phẩm giàu chất béo tốt trong chế độ ăn hằng ngày để tăng cường hấp thụ vitamin A.

Vitamin C tốt cho người bị mắt mờ

Để tăng cường vitamin C cho cơ thể và tế bào mắt, bạn có thể cân nhắc các thực phẩm như trái cây (cam, quýt, dâu tây, xoài, dứa), rau củ (cải bó xôi, cải xoăn, bông cải xanh, ớt chuông) thông qua các cách chế biến đơn giản ở nhiệt độ phù hợp vì dưỡng chất này có thể bị hao hụt trong quá trình chế biến ở nhiệt độ cao.

Để tăng cường vitamin C cho cơ thể và tế bào mắt, bạn có thể cân nhắc các thực phẩm như trái cây (cam, quýt, dâu tây, xoài, dứa), rau củ (cải bó xôi, cải xoăn, bông cải xanh, ớt chuông).

Vitamin E cần cho đôi mắt sáng khỏe, hết mờ

Nếu chưa biết mắt mờ nên ăn gì thì bạn có thể cân nhắc các thực phẩm giàu vitamin E như các loại hạt (hạnh nhân, hướng dương, hạt phỉ, đậu phộng), ngũ cốc (mầm lúa mì), cá (cá hồi), trái cây (bơ, kiwi), rau củ (cải bó xôi)…

Vi chất dinh dưỡng này có khả năng chống oxy hóa, giúp bảo vệ các bộ phận của mắt dễ bị oxy hóa như thủy tinh thể, từ đó hạn chế nguy cơ đục thủy tinh thể, giảm thiểu rủi ro bị mờ mắt.

Ăn thực phẩm chứa nhiều kẽm

Nếu chưa biết ăn gì thì người bị mờ mắt có thể cân nhắc thêm hải sản (tôm, cua, sò), thịt (bò, cừu, gà), các loại hạt (hạt bí, hạnh nhân, hạt vừng), các loại đậu (đậu lăng, đậu xanh), ngũ cốc (yến mạch, gạo lứt, kiều mạch), các sản phẩm từ sữa (sữa tươi, sữa chua, pho mát) vào thực đơn ăn uống mỗi ngày.

Ăn thực phẩm chứa nhiều kẽm cso trong các loại hạt rất tốt cho mắt.

Omega-3 rất tốt cho mắt bị mờ như có màng che

Một số thực phẩm giàu omega – 3 điển hình như cá béo (cá thu, cá mòi, cá hồi), các loại hạt (hạt chia, hạt lanh, óc chó, hạt cải) là lựa chọn phù hợp cho người đang băn khoăn mắt mờ nên ăn gì.

Ăn thêm thực phẩm giàu chất chống oxy hóa

Việc bổ sung các thực phẩm giàu chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa tổn hông tế bào mắt khỏi các gốc tự do, hỗ trợ giảm tích tụ protein bất thường trong thủy tinh thể, ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng do tuổi tác, cải thiện tuần hoàn máu giúp giảm áp lực nội nhãn.

Người mắt mờ có thể cân nhắc bổ sung các thực phẩm giàu chất chống oxy hóa như rau xanh (cải bó xôi, bông cải xanh, cải xoăn), trái cây (cam, quýt, kiwi), các hoạt hạt (hạnh nhân, hướng dương), cá béo (cá hồi, cá thu)…

Chế độ ăn uống cho người bị mắt mờ cần lưu ý gì?

Song song với mắt bị mờ nên ăn gì hay thực đơn cho người mắt mờ, người bệnh cũng cần lưu ý một số vấn đề liên quan đến chế độ ăn uống sau:

Uống đủ khoảng 1.5 – 2 lít nước mỗi ngày vào bất cứ thời điểm nào trong ngày, ngay cả khi không cảm thấy khát.

Uống đủ khoảng 1.5 – 2 lít nước mỗi ngày vào bất cứ thời điểm nào trong ngày, ngay cả khi không cảm thấy khát.

Chia nhỏ bữa ăn thành 4 – 6 bữa để cơ thể hấp thu dưỡng chất tốt hơn mà không tạo áp lực lên hệ tiêu hóa.

Xây dựng chế độ ăn uống đa dạng, cân bằng và đầy đủ các nhóm dinh dưỡng đa lượng (protein, carbs, chất béo). Bổ sung vi chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể (vitamin, khoáng chất).

Tránh các yếu tố có thể gây hại cho mắt như thực phẩm nhiều đường, nhiều chất béo xấu, đồ uống có cồn, thuốc lá, chất kích thích… Ưu tiên các loại thực phẩm tươi sống, chế biến đơn giản.

Ung thư không nên ăn gì? GĐXH - Người bệnh ung thư nên kiêng hoặc hạn chế các loại thực phẩm sau: Món ăn chiên rán, chế biến sẵn; thức ăn cứng, chua, cay, khó tiêu hóa; thức ăn chứa nhiều cồn, gia vị, muối, đường, chất béo bão hòa, nấm mốc…

Mẹo lựa chọn rau củ tốt cho bệnh nhân ung thư GĐXH - Việc lựa chọn rau củ đúng cách là một phần quan trọng của việc duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, đặc biệt là đối với bệnh nhân ung thư. Dưới đây là một số mẹo giúp bạn lựa chọn rau tốt cho bệnh nhân ung thư.