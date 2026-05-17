Mờ mắt, mỏi mắt nên ăn gì? 'Siêu thực phẩm' giúp phục hồi thị lực và ngăn ngừa đục thủy tinh thể
GĐXH - Khi xuất hiện tình trạng mắt mờ, bạn nên điều chỉnh lối sinh hoạt, vận động và chế độ dinh dưỡng theo hướng dẫn của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng. Đồng thời, người bị mờ mắt có thể cân nhắc bổ sung các nhóm thực phẩm tốt cho mắt sau.
Mắt mờ nên ăn thực phẩm giàu vitamin A
Để cải thiện và duy trì sức khỏe mắt, bạn có thể thể bổ sung vitamin A thông qua nội tạng động vật (gan bò, gan cá), rau củ (khoai lang, cà rốt, cải bó xôi, bông cải xanh, ớt chuông, cà chua), trái cây (xoài, dưa lưới, mơ khô)…
Đặc biệt, vitamin A tan trong chất béo, do đó bạn nên kết hợp với thực phẩm giàu chất béo tốt trong chế độ ăn hằng ngày để tăng cường hấp thụ vitamin A.
Vitamin C tốt cho người bị mắt mờ
Để tăng cường vitamin C cho cơ thể và tế bào mắt, bạn có thể cân nhắc các thực phẩm như trái cây (cam, quýt, dâu tây, xoài, dứa), rau củ (cải bó xôi, cải xoăn, bông cải xanh, ớt chuông) thông qua các cách chế biến đơn giản ở nhiệt độ phù hợp vì dưỡng chất này có thể bị hao hụt trong quá trình chế biến ở nhiệt độ cao.
Vitamin E cần cho đôi mắt sáng khỏe, hết mờ
Nếu chưa biết mắt mờ nên ăn gì thì bạn có thể cân nhắc các thực phẩm giàu vitamin E như các loại hạt (hạnh nhân, hướng dương, hạt phỉ, đậu phộng), ngũ cốc (mầm lúa mì), cá (cá hồi), trái cây (bơ, kiwi), rau củ (cải bó xôi)…
Vi chất dinh dưỡng này có khả năng chống oxy hóa, giúp bảo vệ các bộ phận của mắt dễ bị oxy hóa như thủy tinh thể, từ đó hạn chế nguy cơ đục thủy tinh thể, giảm thiểu rủi ro bị mờ mắt.
Ăn thực phẩm chứa nhiều kẽm
Nếu chưa biết ăn gì thì người bị mờ mắt có thể cân nhắc thêm hải sản (tôm, cua, sò), thịt (bò, cừu, gà), các loại hạt (hạt bí, hạnh nhân, hạt vừng), các loại đậu (đậu lăng, đậu xanh), ngũ cốc (yến mạch, gạo lứt, kiều mạch), các sản phẩm từ sữa (sữa tươi, sữa chua, pho mát) vào thực đơn ăn uống mỗi ngày.
Omega-3 rất tốt cho mắt bị mờ như có màng che
Một số thực phẩm giàu omega – 3 điển hình như cá béo (cá thu, cá mòi, cá hồi), các loại hạt (hạt chia, hạt lanh, óc chó, hạt cải) là lựa chọn phù hợp cho người đang băn khoăn mắt mờ nên ăn gì.
Ăn thêm thực phẩm giàu chất chống oxy hóa
Việc bổ sung các thực phẩm giàu chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa tổn hông tế bào mắt khỏi các gốc tự do, hỗ trợ giảm tích tụ protein bất thường trong thủy tinh thể, ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng do tuổi tác, cải thiện tuần hoàn máu giúp giảm áp lực nội nhãn.
Người mắt mờ có thể cân nhắc bổ sung các thực phẩm giàu chất chống oxy hóa như rau xanh (cải bó xôi, bông cải xanh, cải xoăn), trái cây (cam, quýt, kiwi), các hoạt hạt (hạnh nhân, hướng dương), cá béo (cá hồi, cá thu)…
Chế độ ăn uống cho người bị mắt mờ cần lưu ý gì?
Song song với mắt bị mờ nên ăn gì hay thực đơn cho người mắt mờ, người bệnh cũng cần lưu ý một số vấn đề liên quan đến chế độ ăn uống sau:
Uống đủ khoảng 1.5 – 2 lít nước mỗi ngày vào bất cứ thời điểm nào trong ngày, ngay cả khi không cảm thấy khát.
Chia nhỏ bữa ăn thành 4 – 6 bữa để cơ thể hấp thu dưỡng chất tốt hơn mà không tạo áp lực lên hệ tiêu hóa.
Xây dựng chế độ ăn uống đa dạng, cân bằng và đầy đủ các nhóm dinh dưỡng đa lượng (protein, carbs, chất béo). Bổ sung vi chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể (vitamin, khoáng chất).
Tránh các yếu tố có thể gây hại cho mắt như thực phẩm nhiều đường, nhiều chất béo xấu, đồ uống có cồn, thuốc lá, chất kích thích… Ưu tiên các loại thực phẩm tươi sống, chế biến đơn giản.
