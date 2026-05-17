Bị đau mắt đỏ nên ăn gì?
GĐXH - Một chế độ ăn uống hợp lý còn cung cấp dưỡng chất cần thiết để ngăn ngừa tình trạng khô mắt và giảm nguy cơ xuất hiện biến chứng như xuất huyết kết mạc, loét giác mạc…
Thực phẩm giàu vitamin A
Người bị đau mắt đỏ nên ăn gì chứa nhiều vitamin A, chẳng hạn như cà rốt, khoai lang, bí đỏ, lòng đỏ trứng, rau lá xanh đậm (cải bó xôi, cải xoăn…) và nội tạng động vật (gan bò, gan gà….).
Lưu ý, khi tiêu thụ gan động vật, người bệnh đau mắt không nên ăn quá 100g/ tuần để tránh tình trạng dung nạp dư thừa vitamin A, có hại cho gan.
Vitamin C tốt cho người bị đau mắt đỏ
Một số thực phẩm giàu vitamin C, tốt cho người bị đau mắt đỏ bao gồm trái cây có múi (bưởi, quất, quýt, cam, chanh….), ổi, kiwi, các loại quả mọng (dâu tây, việt quất…) và rau lá xanh sẫm màu (bông cải xanh, cải xoăn, cải bó xôi…).
Thực phẩm chứa nhiều vitamin E
Một số thực phẩm giàu vitamin E điển hình, có thể kể đến như dầu ô-liu, quả bơ chín, các loại hạt (điều, hạnh nhân, óc chó…) và mỡ của các loại cá béo (cá hồi, cá ngừ, cá trích, cá thu…).
Ăn thực phẩm giàu omega-3 cho nhanh khỏi
Người bị đau mắt đỏ nên ăn gì chứa nhiều omega-3 để hỗ trợ cải thiện triệu chứng và thúc đẩy quá trình hồi phục, chẳng hạn như tăng cường tiêu thụ cá hồi, cá ngừ, cá thu, cá mòi, rong biển và các loại hạt (hạt lanh, hạt chia…).
Thực phẩm chứa nhiều kẽm
Một số thực phẩm giàu kẽm, tốt cho người bệnh đau mắt bao gồm hàu, thịt bò, thịt gà, các loại đậu (đậu lăng, đậu nành…) và các loại hạt (hạt vừng, hạt bí, hạt điều…).
Thực phẩm giàu lợi khuẩn giúp hỗ trợ sức khỏe mắt
Một số thực phẩm giàu probiotics, tốt cho người bệnh đau mắt bao gồm sữa chua /kefir/kim chi lên men tự nhiên, trà kombucha, súp miso, tương tempeh…
Chất chống oxy hóa giúp kháng viêm cho mắt
Bổ sung đầy đủ các chất chống oxy hóa bằng cách tiêu thụ nhiều rau lá xanh, củ quả, ngũ cốc và trái cây tươi, có thể giúp giảm triệu chứng viêm kết mạc và tăng cường sức khỏe mắt.
Người đau mắt đỏ cần uống đủ nước
Việc duy trì đủ nước cho cơ thể (1.5 – 2 lít / ngày) giúp màng nước mắt hoạt động hiệu quả hơn, ngăn ngừa khô mắt và giảm kích ứng khi bị viêm kết mạc. Thực phẩm giàu nước giúp cung cấp nhiều chất điện giải, hỗ trợ quá trình cân bằng huyết áp, cân bằng nước và giảm tổn thương ở mắt.
Vì vậy, người bị đau mắt đỏ nên ăn gì chứa nhiều nước, chẳng hạn như lê, táo, dưa hấu, dưa chuột, dưa lưới, dưa gang, nước dừa, cần tây…
Những thực phẩm cần tránh khi bị đau mắt đỏ
Thực phẩm chứa nhiều muối và chất béo bão hòa: Đồ ăn nhanh, đồ chiên rán và thịt mỡ chứa nhiều muối và chất béo bão hòa có thể tăng phản ứng viêm trong cơ thể, làm trầm trọng triệu chứng đau mắt đỏ.
Thực phẩm nhiều đường: Đường tinh luyện trong bánh kẹo, nước ngọt có ga làm suy giảm hệ miễn dịch, khiến cơ thể khó chống lại nhiễm trùng
Caffeine và rượu: Caffeine và rượu có tác dụng lợi tiểu, gây mất nước, dẫn đến khô mắt và tăng cảm giác khó chịu.
Thực phẩm dễ gây dị ứng hoặc kích thích miễn dịch: Hải sản, đậu phộng, trứng và một số hạt có thể gây dị ứng, kích hoạt tiết histamin, dẫn đến viêm, ngứa và sưng ở mắt. Tránh các thực phẩm này giúp giảm triệu chứng và hỗ trợ hồi phục nhanh hơn. Ngoài ra đồ ăn cay cũng nên tránh khi bị đau mắt đỏ.
