Rã đông thịt lợn đừng chỉ ngâm nước: 5 cách giúp thịt mềm nhanh mà vẫn tươi ngon như mới mua
GĐXH - Nhiều gia đình hiện nay có thói quen mua thịt lợn một lần rồi chia nhỏ, bảo quản trong ngăn đông để dùng dần. Cách này vừa tiết kiệm thời gian đi chợ vừa giúp chủ động chuẩn bị bữa ăn. Tuy nhiên, khâu rã đông lại khiến không ít người “đau đầu”.
Thói quen phổ biến nhất là ngâm thịt trực tiếp trong nước. Dù đơn giản nhưng cách này thường khiến thịt lâu mềm, dễ chảy nước, mất vị ngọt tự nhiên và đôi khi còn tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển nếu rã đông sai cách.
Theo nhiều đầu bếp và chuyên gia nội trợ, có những mẹo rã đông vừa nhanh vừa giúp thịt giữ được độ tươi ngon gần như lúc mới mua.
Ngâm nước muối loãng: Mẹo đơn giản giúp thịt mềm nhanh
Một trong những cách được nhiều người áp dụng là dùng nước muối loãng để rã đông.
Cách làm khá đơn giản:
Chuẩn bị một chậu nước sạch.
Hòa vào khoảng 1 thìa muối Khuấy tan rồi cho thịt đông lạnh vào ngâm.
Sau khoảng 10–20 phút, phần bên ngoài của miếng thịt sẽ mềm dần, đủ để cắt nhỏ và chế biến.
Muối giúp đẩy nhanh quá trình truyền nhiệt nên thịt rã đông nhanh hơn so với ngâm nước thường. Đồng thời, cách này cũng hạn chế việc thịt bị nhạt vị do thất thoát nước ngọt tự nhiên.
Tuy nhiên, vì thịt đã tiếp xúc với nước muối nên khi nêm nếm món ăn, bạn nên giảm lượng gia vị để tránh món ăn bị mặn.
Dùng lò vi sóng: Tiện lợi cho người bận rộn
Nếu gia đình có lò vi sóng, việc rã đông sẽ nhanh hơn rất nhiều.
Bạn chỉ cần:
Cho thịt vào đĩa hoặc hộp phù hợp.
Đặt vào lò vi sóng.
Chọn chế độ “Defrost” (rã đông).
Điều chỉnh thời gian theo khối lượng thịt.
Hiện nay, nhiều loại lò vi sóng hiện đại có thể tự tính toán thời gian rã đông phù hợp nên rất tiện lợi.
Ưu điểm lớn nhất của phương pháp này là tiết kiệm thời gian. Chỉ vài phút, thịt đã đủ mềm để chế biến mà không cần chờ đợi lâu.
Tuy nhiên, không nên để thời gian quá dài vì nhiệt độ cao có thể khiến mép thịt bị chín trước, làm giảm độ ngon.
Rã đông bằng nước mát: Giữ thịt gần như tươi nguyên
Đây là cách được nhiều chuyên gia thực phẩm đánh giá an toàn hơn so với ngâm nước nóng.
Cách làm:
Cho thịt vào túi kín.
Đặt vào thau hoặc nồi sạch.
Đổ nước mát khoảng 8–10 độ C vào.
Sau khoảng 30 phút, thịt sẽ mềm nhanh hơn nhưng vẫn giữ được độ đàn hồi, màu sắc và hương vị tự nhiên.
Điều quan trọng là phải bọc kín thịt để tránh vi khuẩn từ nước xâm nhập vào thực phẩm.
Dùng nước đường: Mẹo ít người biết nhưng khá hiệu quả
Một số đầu bếp còn chia sẻ mẹo dùng nước đường để hỗ trợ rã đông nhanh.
Bạn có thể:
Pha nước ấm khoảng 40 độ C.
Cho thêm 2 thìa đường.
Khuấy tan rồi ngâm thịt khoảng 7–10 phút.
Đường giúp tăng tốc độ làm mềm lớp đá bên ngoài mà không khiến thịt bị “sốc nhiệt” như dùng nước nóng.
Sau khi rã đông, nên rửa lại nhẹ nhàng trước khi chế biến.
Mẹo giúp rã đông nhanh ngay từ lúc mới mua thịt
Các chuyên gia nội trợ cho rằng cách tốt nhất là chuẩn bị đúng ngay từ đầu.
Khi mới mua thịt về, bạn nên rửa sạch. Sau đó chia thịt thành từng phần nhỏ vừa đủ cho mỗi bữa. Cuối cùng, bạn cho vào túi riêng hoặc hút chân không trước khi cấp đông.
Việc chia nhỏ giúp thịt đông đều hơn, rã đông nhanh hơn. Đồng thời không phải lấy ra rồi cấp đông lại nhiều lần. Đây cũng là cách giúp bảo quản thịt lâu hơn mà vẫn giữ được độ tươi ngon.
Làm sao để thịt sau rã đông vẫn ngon?
Ngoài cách rã đông đúng, việc chế biến ngay sau khi thịt vừa mềm cũng rất quan trọng.
Nếu để thịt đã rã đông quá lâu ở nhiệt độ phòng thì vi khuẩn dễ sinh sôi. Thịt dễ bị chảy nước. Từ đó mùi vị giảm rõ rệt.
Vậy nên, cách tốt nhất là bạn cần chế biến ngay sau khi rã đông. Không ngâm quá lâu trong nước. Đồng thời hạn chế dùng nước nóng nhiệt độ cao.
