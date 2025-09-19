Nhà báo Diễm Quỳnh: Xem 'Tử chiến trên không', tôi vượt qua nỗi sợ bản năng

Phim của Thái Hòa, Thanh Sơn là 'bom tấn' hành động, có một chi tiết rất đặc biệt GĐXH - Bên cạnh những pha hành động nghẹt thở của Thanh Sơn, Thái Hòa với bối cảnh trên không độc đáo, "Tử chiến trên không" còn là bộ phim hành động Việt Nam đầu tiên ra mắt trên màn ảnh định dạng IMAX®.

"Tử chiến trên không" là phim có đề tài khó

"Tử chiến trên không" kể về một chuyến bay dân dụng bất ngờ bị nhóm không tặc khống chế, buộc phi hành đoàn và hành khách phải đối diện ranh giới sinh - tử trong không gian chật hẹp. Không chỉ là một phim hành động kịch tính, tác phẩm còn đặt ra câu hỏi về lòng dũng cảm, sự đoàn kết và niềm tin của con người trước hiểm nguy.

Kaity Nguyễn thể hiện nỗi sợ hãi khi vào vai TVHK Trinh trong "Tử chiến trên không".

Trong phần giao lưu, nhà báo Diễm Quỳnh chia sẻ về bộ phim. Chị nói: "Từ đầu năm, khán giả đã được thưởng thức những "món ăn" tinh hoa của nền điện ảnh Việt như: Mai, Địa đạo và gần đây là Mưa đỏ. Chính vì vậy, tôi có suy nghĩ rằng Điện ảnh Công an Nhân dân mới là những người đang đứng trên áp lực lớn nhất. Khi khán giả có quá nhiều "món ăn" ngon, những trải nghiệm đẹp về cảm xúc thì bộ phim "Tử chiến trên không sẽ mang một áp lực sẵn trên vai là liệu ê-kíp có làm tốt việc của mình không? Tôi thấy Điện ảnh Công an Nhân dân lần này đã rất tự tin vì đã chuẩn bị một "món ăn" mới cho khán giả.

Ngoài ra, nữ nhà báo gạo cội còn cho biết khi xem "Tử chiến trên không", chị đã vượt qua được nỗi sợ hãi khi xem phim hành động. "Đó là hình ảnh nhưng người phụ nữ trong phim, họ cũng rất sợ như tôi chứ không phải họ sinh ra đã là những người can trường. Kể cả những chiến sĩ công an, họ cũng có những nỗi sợ như về độ cao hay không gian hẹp. Chính sự vượt lên những nỗi sợ bản năng ấy đã nuôi dưỡng sự cảm phục của khán giả như tôi và giúp chúng tôi đi qua được nỗi sợ hãi", nhà báo Diễm Quỳnh nói.

Nhà báo Diễm Quỳnh chia sẻ cảm xúc sau khi xem phim. Clip: Đỗ Quyên

Không chỉ nhà báo Diễm Quỳnh, NSND Lê Khanh cũng không giấu được xúc động khi chứng kiến "đứa con" mới của Điện ảnh Công an Nhân dân ra mắt khán giả. Chị chia sẻ: "Tôi hồi hộp không kém ê-kíp vì biết đề tài này khó và áp lực, nhưng 'Tử chiến trên không' thực sự cuốn hút từ đầu đến cuối, không cho khán giả kịp thở. Phim đáp ứng kỳ vọng của một tác phẩm hành động lớn: khơi dậy tình yêu quê hương, trân trọng sự sống, khắc họa hai tuyến nhân vật với những lý do chính đáng và gửi gắm thông điệp vì hạnh phúc con người. Đây là bộ phim được đầu tư nghiêm túc, dàn diễn viên làm việc vượt sức mình, khiến tôi thật sự xúc động và tự hào".

Nhân chứng lịch sử nói gì về phim "Tử chiến trên không"?

Ngoài ê-kíp sản xuất phim hay các khách mời, buổi lễ công chiếu phim còn mời những nhân chứng lịch sử. Ông Nguyễn Đặc Thoại - nhân chứng lịch sử - cựu ảnh vệ đã không giấu nổi xúc động khi chứng kiến câu chuyện mình là nhân chứng thật được tái hiện trên màn ảnh: "Bộ phim khiến tôi thực sự bồi hồi, như được trở lại những năm tháng công tác. Có lúc xem mà người tôi run lên. Tôi đặc biệt xúc động khi thấy Thanh Sơn trong vai cảnh vệ tái hiện hình ảnh của mình ngày trước. Không chỉ anh, mà cả các diễn viên khác cũng diễn rất tốt, tác phong nhanh nhẹn tái hiện đúng dáng vẻ của chúng tôi năm xưa".

Ông Nguyễn Đặc Thoại là nhân chứng lịch sử - người cựu cảnh vệ có trong phim "Tử chiến trên không".

Tiếp lời cựu cảnh vệ Nguyễn Đắc Thoại, cựu tiếp viên hàng không Đàm Thị Lệ Hằng cũng dành những lời có cánh cho đoàn làm phim: "Các diễn viên đã tái hiện rất chân thật tinh thần nhiệt huyết và quyết tâm bảo vệ hành khách của chúng tôi năm xưa, khi chúng tôi dành trọn thanh xuân cống hiến cho ngành hàng không Việt Nam".

Tại phần giao lưu, dàn diễn viên của bộ phim cũng có nhiều chia sẻ chân thật và cảm xúc. Diễn viên Thái Hòa cho biết: "Tôi từng đóng nhiều dạng vai, nhưng Long trong 'Tử chiến trên không' là trải nghiệm hoàn toàn khác. Vai diễn này giúp tôi nhìn sâu hơn vào nỗi sợ, sự hung hãn và cả những góc khuất của con người, chứ không chỉ đơn thuần là một kẻ cướp có súng".

Diễn viên Lợi Trần, vốn quen thuộc với khán giả qua những vai hành động, tâm sự về vai diễn của mình trong phim: "Trong 'Tử chiến trên không' tôi vào vai một hành khách vừa phải bảo vệ gia đình mình, vừa hỗ trợ bảo vệ những người xung quanh và phối hợp cùng cảnh vệ khống chế không tặc. Khán giả quen với tôi qua những vai hành động, nhưng lần này đặc biệt hơn: ngoài những pha kịch tính, mọi người sẽ thấy tôi khai thác tâm lý nhân vật nhiều hơn - một thử thách mà tôi rất háo hức".

Diễn viên Thái Hòa

Với diễn viên Thanh Sơn - gương mặt quen thuộc của khán giả phía Bắc cũng chia sẻ cảm xúc thật của mình về phim: "Đây là lần đầu tiên khán giả và các anh chị em đồng nghiệp ngoài Bắc được xem 'Tử chiến trên không' và chứng kiến một Thanh Sơn rất khác - Thanh Sơn đóng phim hành động. Trước đây mọi người quen tôi qua các vai tâm lý hay lãng mạn, còn lần này là căng thẳng, mồ hôi, máu và những pha đối đầu trong khoang máy bay chật hẹp. Tôi vừa hồi hộp vừa mong chờ xem khán giả đón nhận mình thế nào trong hình ảnh mới này".

Còn với diễn viên Xuân Phúc, bộ phim "Tử chiến trên không" càng trở nên đặc biệt hơn khi đánh dấu sự trở lại với điện ảnh: "Đã 5 năm rồi tôi mới quay lại màn ảnh rộng, trước đó chỉ tập trung vào truyền hình và mini series. Vai phi công lần này cũng là lần đầu tiên của tôi, nên ban đầu vừa háo hức vừa lo lắng. Tôi may mắn được người phi công từng trải qua vụ cướp máy bay thật hướng dẫn trực tiếp, nhờ vậy mới hiểu phần nào cảm giác của họ khi đối diện nguy hiểm".

Hình ảnh Thanh Sơn lăn xả hết mình trong "Tử chiến trên không".

Diễn viên Kaity Nguyễn thì chọn cách khéo léo giữ kín chi tiết để khán giả tự trải nghiệm, nhưng cũng không quên "nhắc khéo": "Tôi sẽ không tiết lộ quá nhiều vì muốn mọi người tận hưởng trọn vẹn bộ phim, nhưng chỉ muốn nhắc khán giả nhớ thở khi xem phim".

Phim điện ảnh "Tử chiến trên không" khởi chiếu chính thức từ ngày 18/9/2025.

Ảnh: ĐLP phim cung cấp