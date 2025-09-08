Phim của Thái Hòa, Thanh Sơn là 'bom tấn' hành động, có một chi tiết rất đặc biệt
GĐXH - Bên cạnh những pha hành động nghẹt thở của Thanh Sơn, Thái Hòa với bối cảnh trên không độc đáo, "Tử chiến trên Không" còn là bộ phim hành động Việt Nam đầu tiên ra mắt trên màn ảnh định dạng IMAX®.
Ê-kíp "Tử chiến trên không" chính thức công bố bộ phim sẽ phát hành tại rạp với định dạng IMAX®. Với bước đi này, tác phẩm trở thành phim hành động Việt Nam đầu tiên chinh phục màn ảnh IMAX®, đánh dấu cột mốc quan trọng và mở ra bước tiến mới, đưa điện ảnh Việt tiến gần hơn tới chuẩn mực trình chiếu quốc tế.
Chia sẻ về cột mốc này, đạo diễn Hàm Trần cho hay: "Chúng tôi luôn mong muốn đưa điện ảnh Việt vươn tới một tầm cao mới, nơi khán giả có thể tận hưởng trải nghiệm điện ảnh chuẩn quốc tế và Tử Chiến Trên Không sẽ là minh chứng đầu tiên ở dòng phim hành động Việt Nam".
Đồng thời, đại diện nhà sản xuất cũng nhấn mạnh: "Đây chính là minh chứng rõ ràng cho sự đầu tư nghiêm túc và cam kết về mặt kỹ thuật mà chúng tôi đã dành trọn cho dự án này".
Với mức độ đầu tư công phu, ê-kíp "Tử chiến trên không" đã dựng nên một mô hình máy bay với kích thước tương đương máy bay thật, sử dụng toàn bộ nội thất được lấy từ máy bay thật để tạo nên độ chi tiết và cảm xúc nhất. Bên cạnh đó, hệ thống bàn nâng và thiết bị chuyên dụng giúp mô hình có thể chao đảo, rung lắc như đang trong tình huống sự cố thực sự trên bầu trời, mang đến cho diễn viên cảm giác nhập vai tự nhiên, còn khán giả thì được tận hưởng những thước phim kịch tính đến nghẹt thở.
Khi khán giả trải nghiệm tác phẩm điện ảnh này bằng công nghệ IMAX®, từng chuyển động rung lắc, từng cú va chạm trong không gian chật hẹp của khoang máy bay sẽ được tái hiện với độ chân thực tối đa. Sự kết hợp giữa không gian hẹp ngột ngạt, những pha hành động cường độ cao và công nghệ hình ảnh, âm thanh chuẩn quốc tế từ IMAX® sẽ đưa "Tử chiến trên không" trở thành một hành trình nghẹt thở chưa từng có trên màn ảnh rộng Việt Nam.
Thông qua trải nghiệm đặc biệt này, giả không chỉ đơn thuần dõi theo câu chuyện mà còn như đang trực tiếp ngồi trong khoang máy bay, cảm nhận từng nhịp tim dồn dập trong thời khắc sinh tử, hòa vào và tận mắt chứng kiến cuộc chiến căng thẳng giữa lực lượng an ninh hàng không và nhóm không tặc tàn bạo.
Với bước đi tiên phong này, "Tử chiến trên không" không chỉ hứa hẹn trở thành bom tấn hành động Việt Nam được mong chờ nhất trong năm, mà còn mở ra cơ hội để điện ảnh Việt tiếp tục nâng tầm, mang đến cho khán giả những trải nghiệm điện ảnh mới mẻ và đẳng cấp hơn khi ra rạp.
Vở kịch tương tác 'Công chúa tóc mây' gây chú ýXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Ngày 7/9, vở kịch tương tác "Công chúa tóc mây" dành cho thiếu nhi đã có buổi trình diễn ra mắt tại Hà Nội, mang đến một không gian nghệ thuật và câu chuyện đầy ý nghĩa.
Rapper Binz 'đầu quân' Cảnh sát cơ động, vác gỗ vượt suối, đeo lốp leo đồiXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Trong tập 7 "Chiến sĩ quả cảm", hai nghệ sĩ Binz và Hưng Nguyễn ra nhập đội hình chiến sĩ nhập vai và vượt qua nhiều thử thách.
Trà My bứt phá ngoạn mục, Diệp Lục và Kim Thanh bị loạiXem - nghe - đọc - 6 giờ trước
GĐXH - Trong tập 6 "Vietnam's Next Top Model", Trà My sở hữu bức hình đẹp nhất trong phần thử thách chụp hình dưới nước, trong khi đó Diệp Lục và Kim Thanh phải rời khỏi nhà chung.
Bức Tường, Ngũ Cung, Phạm Anh Khoa bùng nổ trong 'Rock Concert - Trái tim Việt Nam'Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước
GĐXH - Tối 7/9, tại Hoàng Thành Thăng Long (Hà Nội), hàng nghìn khán giả đã hòa trong bầu không khí cuồng nhiệt của những ca khúc cách mạng bất hủ, được khoác lên diện mạo mới đầy mạnh mẽ và phóng khoáng của chương trình "Rock Concert - Trái tim Việt Nam".
'Mưa đỏ' chính thức vượt 'Mai' của Trấn Thành, lập kỷ lục doanh thu phòng véXem - nghe - đọc - 22 giờ trước
GĐXH - Tính đến thời điểm cuối giờ chiều 7/9, "Mưa đỏ" chính thức vượt "Mai" của Trấn Thành để trở thành bộ phim Việt có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé.
Nam sinh Thanh Hóa bứt phá ngoạn mục giành vòng nguyệt quế 'Đường lên đỉnh Olympia'Xem - nghe - đọc - 22 giờ trước
GĐXH - Nam sinh Mai Hoàng Quang đến từ Thanh Hóa đã có màn bứt phá ngoạn mục, xuất sắc giành vòng nguyệt quế cuộc thi tuần 'Đường lên đỉnh Olympia'.
Hôm nay (7/9), 'Mưa đỏ' sẽ vượt 'Mai' của Trấn Thành về doanh thu phòng vé?Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự đoán, ngày 7/9, phim "Mưa đỏ" sẽ chính thức vượt qua "Mai" để trở thành phim có doanh thu bán vé cao nhất lịch sử tại Việt Nam.
Thí sinh Top 10 áp lực khi phải chụp hình dưới nướcXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 6 Vietnam's Next Top Model, các thí sinh trải qua thử thách đáng nhớ khi tham gia chụp hình dưới, vừa giữ hơi thở, vừa kiểm soát biểu cảm và tạo dáng.
Tú tiếp tục đánh nhau, đi câu cá với Quyên bị rơi xuống hồXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong tập 2 "Cách em 1 milimet", Quyên năn nỉ Tú cho mình đi câu cá cùng, khi cả hai đang ở trên hồ thì tai nạn xảy ra.
VTV1 phát sóng lại chương trình Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng lại chương trình Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9 vào 14h00 ngày 7/9 trên kênh VTV1.
Sau một loạt hits, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhận vai trò mớiXem - nghe - đọc
GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sẽ ngồi "ghế nóng" chương trình "Tỏa sáng ước mơ" mùa 4 - sân chơi âm nhạc dành cho sinh viên.