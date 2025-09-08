Phim của Thái Hòa, Thanh Sơn là 'bom tấn' hành động, có một chi tiết rất đặc biệt

Thái Hòa, Thanh Sơn chấp nhận thương tích, không cần đóng thế GĐXH - Thái Hòa, Thanh Sơn và nhiều diễn viên đã tự thực hiện những cảnh hành động và không cần đóng thế. Điều này khiến khán giả rất tò mò.

Ê-kíp "Tử chiến trên không" chính thức công bố bộ phim sẽ phát hành tại rạp với định dạng IMAX®. Với bước đi này, tác phẩm trở thành phim hành động Việt Nam đầu tiên chinh phục màn ảnh IMAX®, đánh dấu cột mốc quan trọng và mở ra bước tiến mới, đưa điện ảnh Việt tiến gần hơn tới chuẩn mực trình chiếu quốc tế.

Thái Hòa và Thanh Sơn trong một cảnh hành động.

Chia sẻ về cột mốc này, đạo diễn Hàm Trần cho hay: "Chúng tôi luôn mong muốn đưa điện ảnh Việt vươn tới một tầm cao mới, nơi khán giả có thể tận hưởng trải nghiệm điện ảnh chuẩn quốc tế và Tử Chiến Trên Không sẽ là minh chứng đầu tiên ở dòng phim hành động Việt Nam".

Đồng thời, đại diện nhà sản xuất cũng nhấn mạnh: "Đây chính là minh chứng rõ ràng cho sự đầu tư nghiêm túc và cam kết về mặt kỹ thuật mà chúng tôi đã dành trọn cho dự án này".

Với mức độ đầu tư công phu, ê-kíp "Tử chiến trên không" đã dựng nên một mô hình máy bay với kích thước tương đương máy bay thật, sử dụng toàn bộ nội thất được lấy từ máy bay thật để tạo nên độ chi tiết và cảm xúc nhất. Bên cạnh đó, hệ thống bàn nâng và thiết bị chuyên dụng giúp mô hình có thể chao đảo, rung lắc như đang trong tình huống sự cố thực sự trên bầu trời, mang đến cho diễn viên cảm giác nhập vai tự nhiên, còn khán giả thì được tận hưởng những thước phim kịch tính đến nghẹt thở.

Khi khán giả trải nghiệm tác phẩm điện ảnh này bằng công nghệ IMAX®, từng chuyển động rung lắc, từng cú va chạm trong không gian chật hẹp của khoang máy bay sẽ được tái hiện với độ chân thực tối đa. Sự kết hợp giữa không gian hẹp ngột ngạt, những pha hành động cường độ cao và công nghệ hình ảnh, âm thanh chuẩn quốc tế từ IMAX® sẽ đưa "Tử chiến trên không" trở thành một hành trình nghẹt thở chưa từng có trên màn ảnh rộng Việt Nam.

Thông qua trải nghiệm đặc biệt này, giả không chỉ đơn thuần dõi theo câu chuyện mà còn như đang trực tiếp ngồi trong khoang máy bay, cảm nhận từng nhịp tim dồn dập trong thời khắc sinh tử, hòa vào và tận mắt chứng kiến cuộc chiến căng thẳng giữa lực lượng an ninh hàng không và nhóm không tặc tàn bạo.

Hình ảnh trong không gian chật hẹp có thêm công nghệ phim hiện đại hỗ trợ sẽ giúp khán giả được mãn nhãn.

Với bước đi tiên phong này, "Tử chiến trên không" không chỉ hứa hẹn trở thành bom tấn hành động Việt Nam được mong chờ nhất trong năm, mà còn mở ra cơ hội để điện ảnh Việt tiếp tục nâng tầm, mang đến cho khán giả những trải nghiệm điện ảnh mới mẻ và đẳng cấp hơn khi ra rạp.