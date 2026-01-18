Khung giờ đẹp thắp hương mùng 1 cuối cùng của năm - Ngày mai mùng 1 tháng 12 âm lịch Ất Tỵ 2025 để gọi tài lộc

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Giờ đẹp lên hương mùng 1 tháng 12 âm lịch Ất Tỵ 2025

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, khi cúng đầu tháng ngoài sửa soạn lễ vật chu tất, gia chủ cần lên hương đúng thời khắc đẹp để sợi dây kết nối âm dương được linh ứng. Việc chọn khung giờ đẹp lên hương mùng 1 tháng 12 âm lịch Ất Tỵ 2025 tốt sẽ giúp mọi kêu cầu đến được với thần linh gia tiên, vạn sự hanh thông.

Ngày mùng 1 tháng 12 âm lịch Ất Tỵ 2025 vào ngày mai, thứ 2 - ngày 19/1/2025 dương lịch. Các gia đình có thể chọn khung giờ đẹp thắp hương mùng 1 tháng 12 âm lịch là: Giờ Mão (5h – 7h); Giờ Tỵ (9h - 11h).

Chọn hướng xuất hành và giờ xuất hành đẹp trong ngày mùng 1 tháng 12 âm lịch Ất Tỵ 2025

Trong ngày mùng 1 cuối cùng của năm Ất Tỵ 2025, mọi người cũng nên chọn hướng xuất hành tốt. Ngày mùng 1 là khởi khí, khai lộc cho cả một tháng nên xem giờ đẹp, hướng tốt xuất hành để tránh được vận xui, cầu mong một tháng mới hanh thông, may mắn thì hãy chọn những khung giờ và phương hướng xuất hành cát lợi:

+ Hướng xuất hành tốt: Hỷ Thần (Đông Nam); Tài Thần (Tây Bắc).

+ Giờ xuất hành tốt: 9h-11h và 21h-23h (Tiểu cát); 1h-3h và 13h-15h (Đại an); 5h-7h 17h-19h (Tốc Hỷ).

Văn khấn cộng đồng gia tiên tại gia khi thắp hương mùng 1 tháng 12 âm lịch Ất Tỵ 2025

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

- Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.

- Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

- Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, Ngũ phương Ngũ thổ, Phúc đức chính Thần.

- Con kính lạy các ngài Thần linh cai quản trong xứ này.

- Các cụ Cao Tằng Tổ khảo, Cao Tằng Tổ tỷ

- Thúc bá đệ huynh cô di tỉ muội và các hương linh nội, ngoại.

Hôm nay là ngày ........ tháng ..... năm ..............

Tín chủ con là…

Ngụ tại ........................................................ cùng toàn gia quyến.

Thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật, trà quả và các thứ cúng dâng, bày lên trước án

Chúng con thành tâm kính mời:

- Các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này.

- Hương hồn Gia tiên nội, ngoại

Cúi xin các Ngài thương xót tín chủ

Giáng lâm trước án. Chứng giám lòng thành. Thụ hưởng lễ vật

Phù trì tín chủ chúng con:

Toàn gia an lạc, mọi việc hanh thông

Người người được chữ bình an,

Tám tiết vinh khang thịnh vượng,

Lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang

Sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật

Nam mô a di Đà Phật!

Cẩn cáo!.

