Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Khung giờ đẹp thắp hương mùng 1 cuối cùng của năm - Ngày mai mùng 1 tháng 12 âm lịch Ất Tỵ 2025 để gọi tài lộc

Chủ nhật, 16:41 18/01/2026
Hà My
Hà My
GĐXH – Ngày mai 19/1/2026 là ngày mùng 1 cuối cùng của năm – mùng 1 tháng 12 âm lịch Ất Tỵ 2025. Chuyên gia phong thủy khuyên, mọi người tham khảo giờ đẹp thắp hương mùng 1 tháng 12 âm lịch dưới đây để gọi tài, khai phú năm mới.

Khung giờ đẹp thắp hương mùng 1 tháng 12 âm lịch Ất Tỵ 2025 gọi tài lộc - Ảnh 1.Ngày giờ đẹp để thay ban thờ dịp cuối năm và kích thước bàn thờ chuẩn phong thủy

GĐXH – Cùng với dọn dẹp ban thờ cuối năm, gia chủ hãy cùng tìm hiểu ngày giờ đẹp và kích thước bàn thờ chuẩn phong thủy nếu muốn thay mới để đón Tết Bính Ngọ 2026 mang lại may mắn và tối ưu hóa không gian thờ cúng.

Khung giờ đẹp thắp hương mùng 1 tháng 12 âm lịch Ất Tỵ 2025 gọi tài lộc - Ảnh 2.Dấu hiệu bàn thờ cần chú ý để đón Tết Bính Ngọ 2026 an lành và tài lộc

GĐXH - Dịp cuối năm bao sái ban thờ, nếu bàn thờ xuất hiện các dấu hiệu dưới đây, gia chủ nên kiểm tra, điều chỉnh sớm để đón Tết Bính Ngọ an lành.

Giờ đẹp lên hương mùng 1 tháng 12 âm lịch Ất Tỵ 2025

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, khi cúng đầu tháng ngoài sửa soạn lễ vật chu tất, gia chủ cần lên hương đúng thời khắc đẹp để sợi dây kết nối âm dương được linh ứng. Việc chọn khung giờ đẹp lên hương mùng 1 tháng 12 âm lịch Ất Tỵ 2025 tốt sẽ giúp mọi kêu cầu đến được với thần linh gia tiên, vạn sự hanh thông.

Ngày mùng 1 tháng 12 âm lịch Ất Tỵ 2025 vào ngày mai, thứ 2 - ngày 19/1/2025 dương lịch. Các gia đình có thể chọn khung giờ đẹp thắp hương mùng 1 tháng 12 âm lịch là: Giờ Mão (5h – 7h); Giờ Tỵ (9h - 11h).

Khung giờ đẹp thắp hương mùng 1 tháng 12 âm lịch Ất Tỵ 2025 gọi tài lộc - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Chọn hướng xuất hành và giờ xuất hành đẹp trong ngày mùng 1 tháng 12 âm lịch Ất Tỵ 2025

Trong ngày mùng 1 cuối cùng của năm Ất Tỵ 2025, mọi người cũng nên chọn hướng xuất hành tốt. Ngày mùng 1 là khởi khí, khai lộc cho cả một tháng nên xem giờ đẹp, hướng tốt xuất hành để tránh được vận xui, cầu mong một tháng mới hanh thông, may mắn thì hãy chọn những khung giờ và phương hướng xuất hành cát lợi:

+ Hướng xuất hành tốt: Hỷ Thần (Đông Nam); Tài Thần (Tây Bắc).

+ Giờ xuất hành tốt: 9h-11h và 21h-23h (Tiểu cát); 1h-3h và 13h-15h (Đại an); 5h-7h 17h-19h (Tốc Hỷ).

Văn khấn cộng đồng gia tiên tại gia khi thắp hương mùng 1 tháng 12 âm lịch Ất Tỵ 2025

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

- Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.

- Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

- Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, Ngũ phương Ngũ thổ, Phúc đức chính Thần.

- Con kính lạy các ngài Thần linh cai quản trong xứ này.

- Các cụ Cao Tằng Tổ khảo, Cao Tằng Tổ tỷ

- Thúc bá đệ huynh cô di tỉ muội và các hương linh nội, ngoại.

Hôm nay là ngày ........ tháng ..... năm ..............

Tín chủ con là…

Ngụ tại ........................................................ cùng toàn gia quyến.

Thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật, trà quả và các thứ cúng dâng, bày lên trước án

Chúng con thành tâm kính mời:

- Các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này.

- Hương hồn Gia tiên nội, ngoại

Cúi xin các Ngài thương xót tín chủ

Giáng lâm trước án. Chứng giám lòng thành. Thụ hưởng lễ vật

Phù trì tín chủ chúng con:

Toàn gia an lạc, mọi việc hanh thông

Người người được chữ bình an,

Tám tiết vinh khang thịnh vượng,

Lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang

Sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật

Nam mô a di Đà Phật!

Cẩn cáo!.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Khung giờ đẹp thắp hương mùng 1 tháng 12 âm lịch Ất Tỵ 2025 gọi tài lộc - Ảnh 4.Nhà nào cũng đặt đèn và nến trên bàn thờ, nhưng không phải ai cũng biết cách sắp xếp để mang đại cát đại lợi, nhất là vào dịp Tết

GĐXH – Nến và đèn là hai vật phẩm quen thuộc được nhiều gia đình đặt trên bàn thờ, nhưng nếu sắp xếp không đúng vị trí có thể mang lại những điều bất lợi. Để bàn thờ những ngày cuối năm thêm trang trọng, ấm cúng và đúng phong thủy, việc bố trí đèn, nến cần lưu ý kỹ lưỡng.

Gia chủ có nên tự bốc bát hương tại nhà cuối năm? Các bước cần biết để đắc lộc, đắc tâm an ai cũng nên biết

Gia chủ có nên tự bốc bát hương tại nhà cuối năm? Các bước cần biết để đắc lộc, đắc tâm an ai cũng nên biết

- 3 giờ trước

GĐXH – Bốc bát hương cuối năm là một nghi thức quan trọng trong đời sống tâm linh của người Việt, mang ý nghĩa thanh tẩy không gian thờ tự, khép lại năm cũ và mở ra năm mới hanh thông, an lành. Liệu gia chủ có nên tự bốc bát hương tại nhà?

Xem ngày giờ đẹp tuần mới: Giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành từ 19/1 - 25/1/2026

Xem ngày giờ đẹp tuần mới: Giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành từ 19/1 - 25/1/2026

- 4 giờ trước

GĐXH - Tìm hiểu giờ đẹp động thổ, khai trương và xuất hành trong tuần mới từ 19/1 đến 25/1/2026. Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà chia sẻ bí quyết để mang lại tài lộc và may mắn.

Làm thế nào để hết hơi lạnh khi đi đám ma xong?

Làm thế nào để hết hơi lạnh khi đi đám ma xong?

- 10 giờ trước

GĐXH - Những người đi đám ma về thường mang âm khí của người đã khuất. Vậy đi đám ma xong làm sao để hết hơi lạnh trên người? Hãy cùng tìm hiểu kỹ vấn đề này trong bài viết sau đây.

Những nguyên liệu xông nhà mang lại lợi ích phong thủy và sức khỏe nổi bật

Những nguyên liệu xông nhà mang lại lợi ích phong thủy và sức khỏe nổi bật

- 13 giờ trước

GĐXH - Xông nhà không chỉ giúp xua đuổi tà khí mà còn mang lại lợi ích sức khỏe. Hãy cùng tìm hiểu những nguyên liệu xông nhà hiệu quả cho mọi gia đình.

Sai lầm khi dọn bàn thờ cuối năm dễ gây tán tài, mất lộc

Sai lầm khi dọn bàn thờ cuối năm dễ gây tán tài, mất lộc

- 15 giờ trước

GĐXH - Dọn bàn thờ cuối năm là điều mà mỗi gia đình Việt Nam đều tiến hành để chuẩn bị đón năm mới. Tuy nhiên không phải ai cũng biết dọn bàn thời cuối năm đúng cách, do đó có thể phạm phải một số sai lầm, dễ gây tán tài mất lộc.

Những ai nên kiêng đi đám ma để tránh tổn hại đến sức khỏe?

Những ai nên kiêng đi đám ma để tránh tổn hại đến sức khỏe?

- 1 ngày trước

GĐXH - Đám tang là nơi âm khí rất nặng, lại là nơi đông người, vậy nên chúng ta cần tìm hiểu để biết và tránh không làm tổn hại đến sức khỏe của bản thân.

Xông nhà bằng bồ kết cuối năm có thể giúp loại bỏ uế, xua đuổi tà khí và điềm rủi

Xông nhà bằng bồ kết cuối năm có thể giúp loại bỏ uế, xua đuổi tà khí và điềm rủi

Mẹo vặt - 1 ngày trước

GĐXH - Ngoài việc nấu bồ kết làm nước gội đầu thì ta cũng có thể đốt bồ kết nhằm các mục đích khác nhau. Bài viết sẽ mách bạn tác dụng xông nhà khi đốt bồ kết, các công dụng quan trọng cũng như những lưu ý không nên bỏ qua khi đốt bồ kết tại nhà.

4 điều cần lưu ý về thời điểm bốc lại bát hương cuối năm mang lại may mắn Tết Bính Ngọ 2026 không phải ai cũng biết

4 điều cần lưu ý về thời điểm bốc lại bát hương cuối năm mang lại may mắn Tết Bính Ngọ 2026 không phải ai cũng biết

- 1 ngày trước

GĐXH – Theo chuyên gia phong thủy, nhiều gia đình có nhu cầu sửa sang ban thờ cuối năm, nhưng đây cũng là giai đoạn trường khí biến động mạnh. Bởi vậy, nếu gia chủ có ý định bốc lại bát hương cần đặc biệt chú ý đến 4 điều này để không xáo trộn khí trường và đón Tết Bính Ngọ 2026 bình an.

Vì sao phong cách thiết kế nội thất Nhật Bản luôn mang lại cảm giác thư thái tối đa?

Vì sao phong cách thiết kế nội thất Nhật Bản luôn mang lại cảm giác thư thái tối đa?

Không gian sống - 1 ngày trước

GĐXH - Giữa vô vàn lựa chọn phong cách nội thất, phong cách thiết kế nội thất Nhật Bản luôn nổi lên như một hình mẫu lý tưởng, nơi mà sự tối giản không chỉ là thẩm mỹ mà còn là một triết lý sống.

Ngày giờ đẹp để thay ban thờ dịp cuối năm và kích thước bàn thờ chuẩn phong thủy

Ngày giờ đẹp để thay ban thờ dịp cuối năm và kích thước bàn thờ chuẩn phong thủy

- 2 ngày trước

GĐXH – Cùng với dọn dẹp ban thờ cuối năm, gia chủ hãy cùng tìm hiểu ngày giờ đẹp và kích thước bàn thờ chuẩn phong thủy nếu muốn thay mới để đón Tết Bính Ngọ 2026 mang lại may mắn và tối ưu hóa không gian thờ cúng.

Những ai nên kiêng đi đám ma để tránh tổn hại đến sức khỏe?

Những ai nên kiêng đi đám ma để tránh tổn hại đến sức khỏe?

GĐXH - Đám tang là nơi âm khí rất nặng, lại là nơi đông người, vậy nên chúng ta cần tìm hiểu để biết và tránh không làm tổn hại đến sức khỏe của bản thân.

Khung giờ đẹp thắp hương mùng 1 cuối cùng của năm - Ngày mai mùng 1 tháng 12 âm lịch Ất Tỵ 2025 để gọi tài lộc

Khung giờ đẹp thắp hương mùng 1 cuối cùng của năm - Ngày mai mùng 1 tháng 12 âm lịch Ất Tỵ 2025 để gọi tài lộc

Cách vái lạy đúng khi đi viếng đám tang

Cách vái lạy đúng khi đi viếng đám tang

Những nguyên liệu xông nhà mang lại lợi ích phong thủy và sức khỏe nổi bật

Những nguyên liệu xông nhà mang lại lợi ích phong thủy và sức khỏe nổi bật

Mách bạn bố trí phong thủy nhà ở đón Tết để gia đình an yên và thuận lợi trong mọi việc

Mách bạn bố trí phong thủy nhà ở đón Tết để gia đình an yên và thuận lợi trong mọi việc

Tòa soạn Quảng cáo
Top