Phong thủy mùa mưa bão: 4 việc cần làm để nhà vững, người an trong thời tiết khắc nghiệt

Phong thủy mùa mưa bão

Bắt đầu mùa mưa bão, nghe tin bão số 1 Maysak và bão Bavi rất lớn, nhiều gia đình vùng dự báo bão đến đã rất lo lắng chuyện chống bão. Những gia đình vùng thấp ở đô thị con lo chống lụt do hoàn lưu mưa bão gây nên nữa. Phong thủy mùa mưa bão không chỉ bày thêm vật phẩm phong thủy trong nhà, mà làm cách nào giữ cho nhà chắc, cửa kín, nước có đường thoát, điện an toàn và lối đi thông thoáng. Nhà vững thì lòng người cũng bớt hoang mang.

Mưa dông dưới góc nhìn phong thủy: 3 điều nên tránh để nhà bớt ẩm, người bớt mệt GĐXH - Khi trời mưa dông nhà không nên kín bưng, nhưng cũng không nên để gió lùa thẳng. Mưa dông không phải là điềm xấu nên không cần đeo hoặc bày thêm vật phẩm phong thủy... Dưới góc nhìn phong thủy khi trời mưa dông có 3 điều nên tránh để nhà bớt ẩm, người bớt mệt.

Nhưng nếu đến lúc gió đã giật mạnh, mưa đã xối xả mới lo thì thường đã muộn. Chỉ cần một miệng cống bị tắc, một cánh cửa lỏng bản lề, một chậu cây để ngoài ban công, hay ổ điện đặt thấp... đều có thể trở thành điểm yếu phong thủy, mối họa khi thời tiết khắc nghiệt.

Phong thủy nhà ở và việc cần làm khi mưa bão sắp đến

Nhiều người nghĩ mưa bão chỉ kéo dài vài giờ nên không thu dọn gì. Đến khi bão về, nhất là về ban đêm khi gió mạnh cuốn đồ đạc ngoài ban công đập vào cửa kính, nước mưa theo khe cửa tràn vào phòng khách... mới lật đật che mưa gió, lau sàn, kê đồ, thậm chí loay hoay tìm đèn pin vì mất điện. Nếu nghe dự báo thời tiết, chỉ mất 1 giờ để kiểm tra cửa, dọn sân, thông miệng cống... thì mọi việc đã an toàn hơn.

Mưa bão cần kín cửa

Nếu gió nhẹ trong phong thủy giúp không gian lưu thông, thoáng đãng và dễ chịu - thì gió mưa bão quá mạnh, thổi thẳng vào cửa chính, cửa sổ hoặc luồn từ trước ra sau nhà phong thủy gọi là “phong sát”.

"Phong sát" là luồng khí quá gấp, quá mạnh, làm không gian mất sự ổn định. Vì vậy, khi mưa bão đến, việc đóng chắc cửa ở hướng hứng gió sẽ giúp tránh nước tạt, vỡ kính hay tốc mái. Cũng là cách giữ cho ngôi nhà không bị những luồng khí hỗn loạn xộc thẳng vào bên trong. Nhà kín đáo vừa đủ, không bị gió lùa mạnh, người ở đó cũng dễ ngủ ngon và bớt cảm giác bất an hơn.

Cửa ra vào, cửa sổ, ban công, mái hiên là những nơi chịu tác động đầu tiên khi gió mạnh. Khi đó nước tạt sâu, bụi bẩn và vật thể bay vào nhà - những thứ đó không phải sự lưu thông dễ chịu, mà là rủi ro cần che chắn. Do đó, các khe hở ở cửa cần được đóng kín và chèn chắc.

Vì vậy, nghe báo mưa bão các gia đình cần kiểm tra kỹ bản lề cửa, chốt khóa, khung cửa, kính cửa sổ và những điểm có dấu hiệu xuống cấp. Nếu cửa bị rung mạnh, kính lỏng, mái hiên có vết nứt, hoặc cửa ban công có khe hở... nên xử lý từ sớm. Không nên đợi đến lúc gió giật mới chạy ra chèn cửa - khi đó vừa nguy hiểm, vừa khó làm.

Trong phong thủy nhà ở, cửa là nơi đón khí và dẫn khí vào nhà. Nhưng không phải luồng gió nào cũng mở cửa để đón - nhất là ngày mưa bão. Nếu cần thông khí, chỉ nên mở hé cửa ở vị trí an toàn. Tránh mở hai cửa đối diện nhau khiến gió chạy thẳng xuyên nhà.

Trước bão cần chằng chống nhà cửa, kiểm tra và đóng kín các cửa đi, cửa sổ... Ảnh internet

Dọn sân, ban công gọn, thoáng

Mưa bão, những vật dụng nhỏ ngoài sân và ban công như chậu cây nhỏ, ghế nhựa, giá phơi quần áo, thùng xốp, đồ chơi trẻ em, chai lọ, biển treo, đồ trang trí, vật dụng để tạm ngoài trời... đều có thể bị gió cuốn đi và có thể gây rủi ro lớn. Bởi vì, có thứ ngày thường rất nhẹ, nhưng khi bị gió mạnh thổi bay có thể va vào kính, xe cộ, người đi đường, hoặc nhà hàng xóm.

Do đó, trước khi mưa bão đến, những đồ nhẹ nên đưa vào trong nhà. Chậu cây lớn cần đặt sát tường, tránh mép ban công. Cây nghiêng, cành khô, cành vươn quá dài cần được cắt tỉa khi thời tiết còn cho phép và bảo đảm an toàn. Nên dọn sân gọn gàng, nước dễ thoát, giảm nguy cơ vấp ngã, hoặc bị gió cuốn bay, dễ kiểm tra khi nước ngập, hay tránh dây điện dễ hơn.

Mùa mưa bão, dọn gọn sân, ban công còn mang ý nghĩa giữ phần “minh đường” trước nhà được sáng và thông. Khi khoảng trước cửa sạch sẽ, lối đi không bị che chắn, nước không ứ đọng, ngôi nhà cũng tạo cảm giác nhẹ nhõm, dễ chịu hơn sau những ngày mưa gió.

Nước cần có đường đi, cần dọn dẹp cống thoát nước, tránh thủy tụ. Ảnh internet

Nước cần có đường đi, không để "thủy tụ" trong nhà

Phong thủy coi nước là biểu tượng của sự nuôi dưỡng và dòng chảy của cuộc sống. Dòng nước tốt là nước sạch, đi đúng đường, thoát đúng chỗ. Ngược lại, nước đọng lâu, nước thấm vào tường, nước tràn gần ổ điện, nước làm hỏng những thứ cần được bảo vệ... rất đáng lo ngại.

Nước cũng cần có đường đi, không nên để “thủy tụ” trong nhà. Khi nước mưa đọng lâu ở sân, tràn vào phòng, thấm chân tường, hoặc ứ quanh cửa - được gọi là tình trạng “thủy tụ”. "Thủy tụ" dễ khiến không gian ẩm thấp, bừa bộn và sinh cảm giác nặng nề.

Vì vậy, trước khi mưa bão cần khơi thông cống rãnh, dọn máng xối, giữ sân sạch thoáng, xử lý điểm đọng nước vừa chống ngập, vừa là cách để dòng nước đi qua nhà nhanh và không để lại hơi ẩm, mùi mốc, sự bất tiện kéo dài.

Khi nước có đường thoát thì nguy cơ ngập trong nhà giảm đi rất nhiều. Ngược lại, chỉ cần một đoạn ống bị nghẹt, nước có thể dâng rất nhanh, tràn qua bậc cửa và làm hỏng đồ đạc.

Mưa bão ẩm ướt chú ý đề phòng tai nạn điện giật mùa mưa bão. Ảnh internet

An toàn điện mùa mưa bão

Khi mưa bão lớn, mất điện, chập điện và rò rỉ điện là những nguy cơ đặc biệt lưu ý. Trước khi mưa gió mạnh, gia đình nên sạc đầy điện thoại, pin dự phòng, đèn pin và đèn sạc. Chuẩn bị nguồn sáng từ sớm sẽ giúp cả nhà bớt lúng túng nếu mất điện vào ban đêm.

Không chạm vào dây điện rơi, cột điện nghiêng, hộp điện ngập nước hoặc thiết bị có dấu hiệu bất thường. Không dùng tay ướt để cắm điện, rút điện hoặc chạm vào thiết bị điện. Trẻ nhỏ cần được nhắc tránh xa ổ cắm, dây điện, cột điện và khu vực có nước.

Nếu nước tràn vào nhà gần ổ cắm, chỉ nên ngắt cầu dao tổng khi việc đó có thể thực hiện an toàn. Trường hợp không chắc chắn, cần liên hệ đơn vị điện lực, thợ điện hoặc lực lượng chức năng. Không nên tự xử lý những sự cố vượt quá khả năng của mình. Dùng đèn pin, đèn sạc khi mưa bão là lựa chọn an toàn hơn.

Chỉ mất khoảng 30 - 60 phút để kiểm tra cửa, dọn sân, thông miệng cống... trước khi mưa bão sẽ giúp cả nhà an tâm hơn, ngủ yên hơn, cũng là cách giữ ngôi nhà vững vàng trong mưa bão.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.