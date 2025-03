Khung giờ đẹp thắp hương ngày mai - Rằm tháng 2 âm lịch để khẩn cầu ‘đắc linh ứng’, đắc tài đắc lộc

Đang vào tiết Kinh Trập mà từ xưa ông bà ta có tục 'tế thần Bạch Hổ' và 'đánh kẻ tiểu nhân': điều nên làm trong tiết Kinh Trập để may mắn, lộc tài GĐXH – Tiết Kinh Trập là một trong những tiết khí quan trọng trong năm thường kéo dài khoảng 2 tuần. Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, điều cần làm trong tiết Kinh Trập để thu hút may mắn mà mọi người nên biết dưới đây.

Hoa lê vào mùa, cách cắm hoa lê sang trọng, lâu tàn và theo phong thủy những người thuộc 3 mệnh sau cắm hoa lê rất tốt GĐXH – Hoa lê hiện nay được nhiều người ưa thích. Với sắc trắng tinh khôi, hoa lê không chỉ đẹp mà còn có ý nghĩa phong thủy mang ý nghĩa cho sự thanh khiết, bình yên và ấm áp trong cuộc sống. Những người mệnh dưới đây sẽ hợp trưng hoa lê và nên biết lưu ý khi cắm.

Khung giờ đẹp thắp hương Rằm tháng 2 âm lịch Ất Tỵ 2025

Ngày Rằm tháng 2 âm lịch Ất Tỵ 2025 nằm trong giai đoạn của tiết khí Kinh Trập. Đây cũng là ngày có Lễ vía Phật Thích Ca nhập cõi Niết Bàn. Việc thắp hương vào các khung giờ đẹp theo phong thủy giúp gia tăng những điều may mắn, bình an.

Ngày 15/2 âm lịch Ất Tỵ 2025 vào ngày thứ 6, tức ngày 14/3/2025 dương lịch. Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, lựa chọn khung giờ đẹp thắp hương Rằm tháng 2 âm lịch, mọi người có thể chọn khung giờ đẹp sau:

+ Giờ Mão (5 – 7 giờ): Ngọc Đường

+ Giờ Ngọ (11 – 13 giờ ): Tư Mệnh

+ Giờ Thân (15 – 17 giờ): Thanh Long

Nếu không sắp xếp được thời gian trên, gia chủ có thể làm lễ cúng từ sáng ngày 14 tháng Giêng đến trước 19h ngày 15 tháng Giêng là được. Khung giờ Mùi (13 – 15 giờ ) là thời điểm thích hợp để tiến hành lễ cúng Rằm tháng 2 âm lịch vào ngày 14/2/2025 âm lịch, tức thứ 5 ngày 13/3/2025 dương lịch.

Trước khi thực hiện nghi lễ cúng Rằm tháng 2 âm lịch, chuyên gia lưu ý mọi người nên lau dọn bàn thờ sạch sẽ, chuẩn bị mâm cỗ đầy đủ và tươm tất. Khi thực hiện lễ cúng, ăn mặc chỉnh tề, lịch sự.

Ảnh minh họa

Mâm cỗ chay cúng Rằm có thể gồm hoa tươi, trái cây ngũ quả, các món ăn chay như chè xôi, nem chay, giò chay, rau xào chay… Với mâm cỗ mặn cúng Gia Tiên, Thần Linh gồm: gà luộc nguyên con hoặc thịt lợn luộc, xôi gấc hoặc xôi đậu xanh, giò chả, nem rán, canh măng hầm xương hoặc canh bóng thả, miến xào, rau xào, dưa hành, cá kho hoặc thịt kho tàu, hoa quả, chè xôi, rượu, nước, vàng mã.

Lưu ý nên làm trong ngày Rằm tháng 2 âm lịch

Xuất hành hướng tốt trong ngày Rằm tháng 2 âm lịch

Trong ngày Rằm tháng 2 âm lịch, bạn nên chọn hướng xuất hành tốt để các công việc trong ngày diễn ra được thuận lợi. Di chuyển tới hướng xuất hành đem tới hỷ thần sẽ có niềm vui, thuận lợi.

Xuất hành về hướng Tài Thần giúp cho cá nhân thu hút được nguồn tài chính tốt, hanh thông trong công việc. Vào ngày Rằm tháng 2 âm lịch Ất Tỵ, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, mọi người nên chọn hướng xuất hành là hướng Nam để đem tới Hỷ thần, may mắn và hướng Tây để đón tài lộc, cần tránh xuất hành hướng xấu là hướng Tây Bắc.

Xuất hành giờ lành ngày Rằm tháng 2 âm lịch

Giờ lành xuất hành theo phong thủy cũng giúp cho mọi người hạn chế được những điều không may. Trong ngày Rằm tháng 2 âm lịch, khi xuất hành nên tham khảo chọn 3 khung giờ xuất hành này để đắc được tốt lành, thượng lộ bình an:

+ Giờ Tốc Hỷ 7h-9h 19h-21h: Vào khung giờ này xuất hành sẽ dễ được thuận lợi, đón nhiều điềm lành, ngay cả các công việc cấp bách có thể giải quyết nhanh chóng. Lưu ý là mọi người nên chọn buổi sáng thì tốt hơn, buổi chiều thì giảm đi mất 1 phần tốt.

+ Giờ Đại an là 5h-7h 17h-19h. Xuất hành vào giờ này, mọi việc đa phần đều tốt lành vì giờ Đại An có tính chất cầu an, mang lại cát lành. Những người có việc phải đi xa nên chọn khung giờ này.

+ Giờ Tiểu Cát vào 1h-3h 13h-15h. Khi xuất hành vào giờ Tiểu Cát sẽ mang về lợi lộc, những điều cát lành, nhất là với những người làm ăn buôn bán.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Những không gian thưởng ngoạn đặc biệt độc đáo trong tour du lịch miễn phí về Bắc Ninh từ 8/3 đến hết tháng 6/2025 GĐXH – Trong tour du lịch miễn phí số 2 về miền di sản Bắc Ninh sẽ có những không gian độc đáo như: Chùa Phật Tích - Lăng Kinh Dương Vương - Làng gốm Phù Lãng - Đền Nguyễn Cao - Chùa Diên Quang.