Những kiêng kỵ trong tháng 7 âm theo quan niệm dân gian nên tránh phạm phải

Không động thổ

Với vùng có khí hậu nhiệt đới như nước ta, tháng 7 Âm lịch đồng thời tương ứng với mùa mưa. Đây cũng là khoảng thời gian có mưa nhiều nhất trong năm, do đó tháng 7 cũng được dân gian gọi là tháng ngâu.

Vì vậy, những việc lớn như động thổ, đào móng hay đổ mái nhà khi gặp mưa xuống sẽ khiến gia chủ rất vất vả. Mưa nhiều còn gây ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ xây dựng. Nguyên nhân này được cho là hợp lý hơn cả và cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất khiến mọi người tránh động thổ, xây cất nhà cửa vào tháng 7 âm lịch, lâu dần tạo thành thói quen trong dân gian.

Không ra ngoài ban đêm

Dưới góc độ quan niệm dân gian, tháng 7 âm lịch có rất nhiều điều huyền bí, có những điều kiêng kỵ. Tuy con người hiện đại không còn mang đậm màu sắc tín ngưỡng như thời xưa nhưng "có thờ có thiêng có kiêng có lành", bạn vẫn nên tham khảo và thực hiện một số kiêng kỵ đơn giản trong thời gian này để tránh những xui xẻo không đáng có.

Ban đêm được coi là thời điểm âm khí hoạt động mạnh nhất nên chúng ta cần chú ý những điều kiêng kỵ ban đêm để không bị ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và cuộc sống.

Dân gian cho rằng, tháng cô hồn là ngày mà những "hồn ma từ âm phủ sẽ đi lang thang hạ giới", vì vậy những nơi hoang vu hoặc thưa dân càng có nhiều mây mù, có thể thu hút những "hồn ma" về cõi trên. Bởi vậy nếu bạn đi một mình trong khu vực dân cư thưa thớt vào ban đêm, tai nạn sẽ dễ xảy ra hơn, vì vậy tốt hơn là bạn nên chú ý nhiều hơn.

Không giữ búp bê ở nhà

Tương truyền rằng, đôi mắt của búp bê dễ thu hút linh hồn từ thế giới khác chiếm hữu và thu hút những "hồn ma" cô đơn đến xâm chiếm, vì vậy, bạn có thể đặt búp bê vào tủ trong tháng cô hồn hoặc đặt tiền xu dưới búp bê.

Bạn không nên mang búp bê và tượng về nhà, bởi lẽ quan niệm rằng những đồ vật có hình dạng con người thường có một số "vong hồn" trú ngụ. Ngay cả khi bạn muốn mua quà lưu niệm hay mua búp bê, tượng trang trí về nhà thì cũng nên tránh trong tháng 7 âm lịch.

Không treo quần áo nửa đêm

Dở dĩ không treo quần áo vào ban đêm là vì hình dạng của quần áo treo giống người nên dễ thu hút "những linh hồn ma quỷ" bám vào, điều này được tin là mang lại tà khí và vận rủi.

Phơi quần áo ban đêm vừa gây hại phong thủy vừa hại sức khỏe.

Không nhặt tiền rơi dưới đất

Khi đi trên đường nhìn thấy ví tiền, bao lì xì, tiền giấy, tiền lẻ và các vật dụng khác, nếu trong tháng 7 âm lịch thì tốt nhất bạn đừng tùy tiện nhặt lấy, bởi có thể bạn sẽ rước "ma" theo bạn về nhà.

Không chải tóc ban đêm

Các cụ quan niệm đó là vào ban đêm, các cô hồn hay lang thang tìm chỗ nương náu, chải tóc vào đêm khuya, nếu tóc rụng ra, có nghĩa là phần dương khí theo tóc thoát ra nhiều, âm khí mạnh lên, tạo điều kiện cho "cô hồn xâm nhập hoặc quậy phá".

Không treo chuông gió

Có một câu nói rằng âm thanh của chuông gió sẽ thu hút mọi người từ các không gian khác nhau, nếu chuông gió được treo bên cửa sổ, âm thanh của nó sẽ thu hút những "cô hồn" đến, và nếu nó được treo ở đầu giường, nó sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của bạn và những người đang ngủ trong gia đình.

Âm thanh của chuông gió sẽ thu hút "cô hồn" từ các không gian khác nhau, vì thế không treo chuông gió trong tháng 7 âm.

Không huýt sáo, hát ban đêm

Trong tháng cô hồn đừng nên huýt sáo ban đêm, đặc biệt là khi đi ra ngoài vào ban đêm, cẩn thận có năng lượng xấu nghĩ rằng bạn đang gọi nó và nó sẽ theo bạn về nhà. Những đêm trăng, ca hát hoặc gây ồn ào vào ban đêm có thể dễ dàng thu hút những thứ không tốt, vì vậy hãy cố gắng đừng ở một mình vào ban đêm và vừa đi vừa hát hoặc gây ồn ào.

