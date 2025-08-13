3 việc cần làm ngay để ngôi nhà thêm trường khí tốt, hút tài lộc trước khi vào tháng 7 âm lịch – tháng ‘cô hồn’

Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 12/8 - 17/8 giúp gia chủ ‘cầu lộc, cầu tài’ tốt GĐXH – Để lựa chọn khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 12/8 - 17/8, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có những chia sẻ dưới đây. Các gia đình có thể tham khảo khi thực hiện công việc để ‘cầu tài, cầu lộc’.

1. Thanh lọc năng lượng, mở đường thu hút cát khí

Nhà cửa bừa bộn, bám bụi hay tù túng không chỉ gây cảm giác mệt mỏi mà còn khiến dòng khí tốt bị trì trệ, vận may khó vào. Trước khi bước vào tháng ‘cô hồn’, mọi người nên làm mới không gian sống để mở đường cho cát khí.

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, việc chuẩn bị một không gian sống sạch sẽ, ngăn nắp không chỉ giúp tạo cảm giác mới mẻ, thoải mái mà còn giúp trường khí trong nhà luân chuyển, thu hút những năng lượng tốt cho cả gia đình.

Hãy bắt đầu bằng những việc đơn giản như quét dọn nhà cửa, chú ý khu vực cửa ra vào, sắp xếp lại đồ đạc gọn gàng và thay mới những vật dụng đã hỏng. Dọn dẹp xong, gia chủ nên xông nhà để thanh lọc khí trường, xua đi uế khí và đón dương khí mạnh mẽ cho tháng mới. Khi xông, hãy mở hết cửa phòng, bật sáng đèn, đưa làn hương tới từng ngóc ngách, vừa xông vừa nhẩm đọc điều mong cầu. Lưu ý chọn những vật phẩm chuyên dụng để việc xông đạt hiệu quả cao.

2. Vứt bỏ những thứ mang năng lượng xấu

Những vật dụng đã hỏng như gương vỡ, đèn chập chờn… cần được thay càng sớm càng tốt. Trong phong thủy, những món đồ xuống cấp không chỉ gây bất tiện mà còn tượng trưng cho sự trì trệ, hao tổn tài lộc.

Trong phong thủy nhà ở, gương có vai trò quan trọng. Khi gương bị nứt, trầy xước hoặc rạn vỡ sẽ làm năng lượng trong nhà bị phân tán. Hãy vứt bỏ gương hỏng, thay gương mới và đặt ở vị trí phù hợp để tăng cường sinh khí.

Gia chủ nên chọn ngày Trực Trừ theo Lịch Vạn niên. Trong phong thủy, đây là ngày mang ý nghĩa tống cựu nghênh tân, thanh lọc và loại bỏ những điều cũ kỹ, phù hợp cho việc dọn dẹp, làm mới ban thờ. Nếu không chọn được ngày này, có thể linh hoạt trong nửa cuối tháng 6 âm lịch.

3. Bổ sung cây xanh để thu hút lộc

Cây xanh không chỉ làm đẹp không gian sống mà còn giúp giảm âm khí, kích hoạt, duy trì dương khí trong nhà. Gia chủ nên bố trí cây ở cửa sổ, ban công hoặc ở cung Tài Lộc trong phong thủy là hướng Đông Nam để hút năng lượng tốt và tiền tài.

Một số loại cây được khuyên dùng trồng như lưỡi hổ, kim tiền, trầu bà leo, lan ý… Đây đều là những cây dễ chăm sóc, tượng trưng cho sự phát triển.

4. Tăng cường màu sắc vượng khí

Theo phong thủy ngũ hành, năm 2025 thuộc mệnh Hỏa (sinh từ Mộc) nên gia chủ có thể tăng cường màu sắc vượng khí. Các gam màu như xanh ngọc, xanh lá, trắng kem, vàng nhạt… giúp hút dương khí, tăng tài vận và hỗ trợ công việc thuận lợi.

Ảnh minh họa

Mọi người không cần thay đổi nhiều, chỉ cần thêm một vài chi tiết màu sắc này qua vỏ gối, khăn trải bàn, rèm cửa, đồ gốm nhỏ, chậu hoa hoặc các món decor đơn giản trong ngôi nhà. Căn nhà sẽ trở nên sáng sủa, tinh tế, đồng thời nâng cao năng lượng tích cực và may mắn cho cả gia đình.

