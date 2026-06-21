Xem ngày giờ tuần mới 22/6 - 28/6/2026: Những ngày đẹp để khai trương, động thổ, xuất hành đón tài lộc
GĐXH - Xem ngày giờ tuần mới, chuyên gia phong thủy cho biết, có nhiều ngày cát lành cho việc khởi sự, khai trương, động thổ và xuất hành. Tuy nhiên cũng có thời điểm cần cân nhắc kỹ trước khi tiến hành những việc quan trọng.
1. Xem ngày giờ tuần mới động thổ, khai trương, xuất hành thứ hai ngày 22/6/2026
Âm lịch: 08/05/2026 tức ngày Đinh Mão, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ. Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, các giờ hoàng đạo trong ngày:
+ Nhâm Dần (3h-5h): Thanh Long
+ Quý Mão (5h-7h): Minh Đường
+ Bính Ngọ (11h-13h): Kim Quỹ
+ Đinh Mùi (13h-15h): Bảo Quang
Thiên Can Địa Chi của ngày là Đinh Mão; tức Chi sinh Can (Mộc, Hỏa) – ngày tốt.
Ngày thuộc hành Hỏa khắc hành Kim, đặc biệt tuổi: Quý Dậu, Ất Mùi thuộc hành Kim không sợ Hỏa.
Ngày Mão lục hợp Tuất, tam hợp Mùi và Hợi thành Mộc cục. Xung Dậu, hình Tý, hại Thìn, phá Ngọ, tuyệt Thân.
Hướng xuất hành ngày 22/06 theo chuyên gia phong thủy, mọi người nên lựa chọn hướng Nam và hướng Đông là những hướng tốt đem lại may mắn, tài lộc. Giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong nên chọn để tiến hành các việc thuận lợi: 1h-3h và 13h-15h ((Đại an); 3h-5h và 15h-17h (Tốc hỷ); 9h-11h và 21h-23h (Tiểu cát).
Trong ngày 22/6 là ngày cát rất thuận lợi cho các việc lớn, tốt nhất là xây cất nhà, che mái dựng hiên, trổ cửa dựng cửa, cưới gả, chôn cất, làm ruộng, nuôi tằm, cắt áo, làm thủy lợi.
2. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ ba ngày 23/6/2026
Âm lịch: 09/05/2026 tức ngày Mậu Thìn, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:
+ Giáp Dần (3h-5h): Tư Mệnh
+ Bính Thìn (7h-9h): Thanh Long
+ Đinh Tị (9h-11h): Minh Đường
+ Canh Thân (15h-17h): Kim Quỹ
Thiên Can Địa Chi của ngày là Mậu Thìn; tức Can Chi tương đồng (Thổ) – ngày tốt.
Ngày thuộc hành Mộc khắc hành Thổ, đặc biệt tuổi: Canh Ngọ, Mậu Thân, Bính Thìn thuộc hành Thổ không sợ Mộc.
Ngày Thìn lục hợp Dậu, tam hợp Tý và Thân thành Thủy cục. Xung Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu, tuyệt Tuất. Tam Sát kị mệnh tuổi Tỵ, Dậu, Sửu.
Hướng xuất hành tốt trong ngày 23/6 dương lịch là hướng Đông Nam và hướng Bắc. Cùng với đó, chọn giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 11h-13h và 23h- 1h (Đại an); 1h-3h và 13h-15h (Tốc hỷ); 7h-9h và 19h-21h (Tiểu cát).
3. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ tư ngày 24/6/2026
Âm lịch: 10/05/2026 tức ngày Kỷ Tỵ, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành có thể tham khảo khung giờ hoàng đạo trong ngày:
+ Mậu Thìn (7h-9h): Tư Mệnh
+ Canh Ngọ (11h-13h): Thanh Long
+ Tân Mùi (13h-15h): Minh Đường
Thiên Can Địa Chi của ngày là Kỷ Tỵ; tức Chi sinh Can (Hỏa, Thổ) – ngày tốt. Khởi công tạo tác mọi việc đều tốt lành, tốt nhất là xây cất lầu gác, chôn cất, cưới gả. Các việc khác cũng tốt như dựng phòng, cất trại, xuất hành.
Ngày thuộc hành Mộc khắc hành Thổ, đặc biệt tuổi: Tân Mùi, Kỷ Dậu, Đinh Tỵ thuộc hành Thổ không sợ Mộc.
Ngày Tỵ lục hợp Thân, tam hợp Sửu và Dậu thành Kim cục. Xung Hợi, hình Thân, hại Dần, phá Thân, tuyệt Tý.
Hướng xuất hành tốt trong ngày 24/6 là hướng Đông Bắc, hướng Nam mang lại nhiều may mắn, tài lộc. Ngoài ra, mọi người lưu ý chọn giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong để tiến hành các việc thuận lợi, nhất là khi phải di chuyển xa: 11h-13h và 23h- 1h (Tốc hỷ); 5h-7h và 17h-19h (Tiểu cát); 9h-11h và 21h-23h (Đại an).
4. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ năm ngày 25/6/2026
Âm lịch: 11/05/2026 tức ngày Canh Ngọ, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành có thể tham khảo các giờ hoàng đạo trong ngày:
+ Kỷ Mão (5h-7h): Ngọc Đường
+ Nhâm Ngọ (11h-13h): Tư Mệnh
+ Giáp Thân (15h-17h): Thanh Long
Thiên Can Địa Chi của ngày là Canh Ngọ; tức Chi khắc Can (Hỏa, Kim) – ngày xấu.
Ngày thuộc hành Thổ khắc hành Thủy, đặc biệt tuổi: Bính Ngọ, Nhâm Tuất thuộc hành Thủy không sợ Thổ.
Ngày Ngọ lục hợp Mùi, tam hợp Dần và Tuất thành Hỏa cục. Xung Tý, hình Ngọ, hình Dậu, hại Sửu, phá Mão, tuyệt Hợi.
Hướng xuất hành tốt trong ngày mang đến may mắn ngày 25/6 là hướng Tây Bắc và Tây Nam. Giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong nên chọn: 3h-5h và 15h-17h (Tiểu cát); 7h-9h và 19h-21h (Đại an); 9h-11h và 21h-23h (Tốc hỷ). Ngày này tạo tác mọi việc đều tốt, hôn nhân cưới gả sanh con quý...
5. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ sáu ngày 26/6/2026
Âm lịch: 12/05/2026 tức ngày Tân Mùi, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:
+ Canh Dần (3h-5h): Kim Quỹ
+ Tân Mão (5h-7h): Bảo Quang
+ Quý Tị (9h-11h): Ngọc Đường
+ Bính Thân (15h-17h): Tư Mệnh
Thiên Can Địa Chi của ngày là Tân Mùi; tức Chi sinh Can (Thổ, Kim) – ngày tốt.
Ngày thuộc hành Thổ khắc hành Thủy, đặc biệt tuổi: Đinh Mùi, Quý Hợi thuộc hành Thủy không sợ Thổ.
Ngày Mùi lục hợp Ngọ, tam hợp Mão và Hợi thành Mộc cục. Xung Sửu, hình Sửu, hại Tý, phá Tuất, tuyệt Sửu. Tam Sát kị mệnh tuổi Thân, Tý, Thìn.
Hướng xuất hành tốt trong ngày 26/6 là hướng Tây Nam. Ngoài ra, mọi người nên lựa chọn giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 1h-3h và 13h-15h (Tiểu cát); 5h-7h và 17h-19h (Đại an); 7h-9h và 19h-21h (Tốc hỷ).
6. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ bảy ngày 27/6/2026
Âm lịch: 13/05/2026 tức ngày Nhâm Thân, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:
+ Giáp Thìn (7h-9h): Kim Quỹ
+ Ất Tị (9h-11h): Bảo Quang
+ Đinh Mùi (13h-15h): Ngọc Đường
Thiên Can Địa Chi của ngày là Nhâm Thân; tức Chi sinh Can (Kim, Thủy) – ngày tốt.
Ngày thuộc hành Kim khắc hành Mộc, đặc biệt tuổi: Mậu Tuất nhờ Kim khắc mà được lợi.
Ngày Thân lục hợp Tỵ, tam hợp Tý và Thìn thành Thủy cục. Xung Dần, hình Dần, hình Hợi, hại Hợi, phá Tỵ, tuyệt Mão.
Hướng xuất hành tốt trong ngày 27/6 là hướng Nam mang lại may mắn và hướng Tây mang lại tài lộc. Cùng với đó, theo chuyên gia nên lưu ý chọn giờ xuất hành Lý Thuần Phong: 11h-13h và 23h- 1h (Tiểu cát); 3h-5h và 15h-17h (Đại an); 5h-7h và 17h-19h (Tốc hỷ).
Trong ngày này có Sao Đê Đại Hung, chuyên gia khuyên nếu chọn làm các việc lớn thì mọi người có thể chuyển sang ngày khác vì không có việc nào hợp.
7. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành chủ nhật ngày 28/6/2026
Âm lịch: 14/05/2026 tức ngày Quý Dậu, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:
+ Giáp Dần (3h-5h): Thanh Long
+ Ất Mão (5h-7h): Minh Đường
+ Mậu Ngọ (11h-13h): Kim Quỹ
+ Kỷ Mùi (13h-15h): Bảo Quang
Thiên Can Địa Chi của ngày là Quý Dậu; tức Chi sinh Can (Kim, Thủy) – ngày tốt.
Ngày thuộc hành Kim khắc hành Mộc, đặc biệt tuổi: Kỷ Hợi nhờ Kim khắc mà được lợi.
Ngày Dậu lục hợp Thìn, tam hợp Sửu và Tỵ thành Kim cục. Xung Mão, hình Dậu, hại Tuất, phá Tý, tuyệt Dần.
Theo chuyên gia phong thủy trong ngày 28/6 nên lựa chọn hướng xuất hành tốt là hướng Đông Nam và hướng Tây. Giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong nên lựa chọn: 1h-3h và 13h-15h (Đại an); 3h-5h và 15h-17h (Tốc hỷ); 9h-11h và 21h-23h (Tiểu cát).
Trong ngày này khởi công tạo tác mọi việc đều tốt, nhất là xây dựng nhà, chôn cất, cưới gả, xuất hành, đi thuyền, mưu sự, cắt áo.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
Bí quyết bố trí phong thủy bếp chung cư giúp gia đạo hạnh phúc, đón tài lộcỞ - 1 giờ trước
GĐXH - Theo phong thủy bếp chung cư, nếu biết tới và thay đổi theo các nguyên tắc dưới đây sẽ tạo ra môi trường cân bằng và hài hòa. Gia đạo nhờ vậy mà càng thêm hạnh phúc, bình an, tấn tài tấn lộc.
Đặt tivi sai vị trí: Tiền tài đội nón ra đi, gia chủ nhất định phải biếtỞ - 16 giờ trước
GĐXH - Việc đặt tivi không đúng cách không chỉ ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ mà còn có thể gây ra những vấn đề về phong thủy, ảnh hưởng tới tài lộc và sự bình yên của gia đình.
Muốn tình duyên hanh thông, người độc thân nên đặt cây gì trong phòng ngủ?Ở - 19 giờ trước
GĐXH - Theo phong thủy, việc bài trí một chậu cây cảnh phù hợp ở phòng ngủ là "vũ khí bí mật" giúp thanh lọc trường khí tiêu cực, kích hoạt cung tình duyên và mang lại sự cân bằng, thư thái cho tâm hồn.
Đặt tủ lạnh ở 6 vị trí kiêng kỵ này, bảo sao gia đình hay lục đục, ốm đauỞ - 21 giờ trước
GĐXH - Việc tối ưu hóa không gian cho các thiết bị gia dụng như tủ lạnh là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, bên cạnh yếu tố thẩm mỹ và sự tiện lợi, bài trí tủ lạnh sao cho hợp phong thủy để rước tài đón lộc cũng là điều khiến nhiều gia chủ suy nghĩ.
Cây phong thủy ưa bóng râm: Bí quyết chọn cây trong nhà thịnh vượngỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Cây phong thủy ưa bóng râm được nhiều người tin dùng để tạo ra không gian yên bình, thu hút tài lộc. Những cây này thường có khả năng hấp thụ và chuyển hoá năng lượng tiêu cực, mang lại cảm giác mát mẻ cho môi trường sống.
Ngắm những mâm cỗ cúng Tết Đoan Ngọ 2026 được chị em chuẩn bị chỉn chu, đẹp mắtĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Tết Đoan Ngọ (mồng 5/5 âm lịch) từ lâu đã trở thành một trong những ngày lễ truyền thống quan trọng của người Việt. Những mâm lễ cúng Tết Đoan Ngọ ngày càng được nhiều gia đình chuẩn bị chỉn chu, đẹp mắt.
Cách hóa giải thế sát khi két sắt lỡ đặt tựa lưng vào nhà vệ sinhỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Vì giới hạn diện tích, không ít gia chủ đành chấp nhận lỗi bài trí khi đặt két sắt tựa lưng vào tường nhà vệ sinh. Làm sao để giữ được túi tiền khi lỡ đặt cạnh nơi uế khí? Hãy đọc bài viết sau.
Mẫu phòng ngủ kết hợp phòng khách đẹp, vô cùng tiện nghi năm 2026Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Phòng ngủ kết hợp phòng khách không chỉ là xu hướng thiết kế nội thất hiện đại mà còn là giải pháp tối ưu cho không gian nhỏ, giúp tiết kiệm diện tích mà vẫn giữ được sự thoải mái, tiện nghi.
Đặt hũ gạo và tủ lạnh ở đâu trong bếp chung cư để tiền đầy túi, bình an và may mắnỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Trong không gian giới hạn của căn hộ chung cư, việc bố trí hũ gạo và tủ lạnh sao cho vừa tiện nghi, vừa chuẩn phong thủy là bài toán quyết định mạch tài lộc luôn tràn trề, thịnh vượng.
Sau hành trình tích lũy, người Hải Phòng chọn Vinhomes Royal Island để nâng cao chất lượng sốngỞ - 1 ngày trước
Khi mục tiêu tài chính đã hoàn thành, điều giới tinh hoa Hải Phòng tìm kiếm không còn đơn thuần là một địa chỉ thuận tiện cho công việc, mà là một không gian đủ xanh, đủ tiện nghi và đủ riêng tư với những hàng xóm "cùng tần số" để tận hưởng thành quả cùng gia đình.
Vì sao tháng 5 âm lịch được gọi là 'tháng Độc'? 9 ngày cần chú ý nhất trong thángỞ
GĐXH – Tháng 5 âm lịch còn được gọi là "tháng Độc" khi có tới 9 ngày đặc biệt được cho là thời điểm thời tiết khắc nghiệt dễ ảnh hưởng tới sức khỏe, vận may. Vậy 9 ngày này rơi vào thời điểm nào và người xưa thường lưu ý những gì để bảo vệ sức khỏe?