Toyota Innova Cross 2027 giá 675 triệu đồng: MPV gia đình sang hơn Mitsubishi Xpander, màn hình giải trí 12.3 inch cùng camera hành trình là lợi thế cạnh tranh

MPV 7 chỗ Mitsubishi Xpander giá 300 triệu đồng có nên mua? GĐXH - Mua MPV 7 chỗ Mitsubishi Xpander 2018 hiện chỉ có giá khoảng 300 triệu đồng, hướng đến nhóm khách hàng có ngân sách hạn chế hoặc kinh doanh dịch vụ vận tải.

Toyota Innova Cross 2027: MPV gia đình sang hơn Mitsubishi Xpander, màn hình giải trí 12.3 inch cùng camera hành trình

Kijang Innova Zenix tại Indonesia

Thông tin trên Tạp chí công nghệ Techz, Toyota vừa giới thiệu phiên bản nâng cấp của Kijang Innova Zenix tại Indonesia với một số thay đổi đáng chú ý trong khoang nội thất. Mẫu MPV gia đình này được bổ sung màn hình đồng hồ kỹ thuật số kích thước lớn, màn hình giải trí 12.3 inch cùng camera hành trình, hướng đến trải nghiệm tiện nghi hơn cho người sử dụng.

Những nâng cấp mới tập trung chủ yếu vào khu vực bảng táp-lô. Đáng chú ý, Kijang Innova Zenix được trang bị màn hình đồng hồ kỹ thuật số TFT kích thước 12.3 inch, thay thế màn hình 7 inch trên phiên bản trước. Trang bị này hiện trở thành tiêu chuẩn trên toàn bộ các phiên bản hybrid tại Indonesia.

Ở những phiên bản cao cấp, xe còn được trang bị màn hình giải trí cảm ứng 12.3 inch, lớn hơn màn hình 10.4 inch trước đây. Bên cạnh đó, camera hành trình cũng được bổ sung nhằm tăng tính tiện dụng và hỗ trợ người lái trong quá trình di chuyển.





Kijang Innova Zenix được trang bị màn hình đồng hồ kỹ thuật số

Về thiết kế, Toyota Kijang Innova Zenix phiên bản nâng cấp không có nhiều thay đổi so với mẫu xe hiện hành. Ngoại thất tiếp tục duy trì kiểu dáng MPV hiện đại với thiết kế đầu xe đặc trưng, trong khi những điều chỉnh chủ yếu tập trung vào trang bị bên trong cabin.

Toyota Kijang Innova Zenix phiên bản nâng cấp không có nhiều thay đổi so với mẫu xe hiện hành.

Giá Toyota Innova Cross 2027

Theo Tạp chí thể thao 24, tại Indonesia, Toyota Innova Cross có giá khởi điểm 475,4 triệu rupiah (khoảng 675 triệu đồng) cho bản G Hybrid CVT và cao nhất là 618,4 triệu rupiah (khoảng 877 triệu đồng) cho bản Q Hybrid CVT TSS Modellista.

Ngoài những thay đổi về trang bị, Kijang Innova Zenix vẫn duy trì động cơ xăng 2.0L trên phiên bản hybrid. Đáng chú ý, Toyota được cho là đang chuẩn bị đưa những nâng cấp tương tự lên Innova Hycross tại Ấn Độ trong đợt nâng cấp giữa vòng đời sắp tới.

Không chỉ cải tiến tiện nghi, phiên bản nâng cấp của Innova Hycross tại Ấn Độ còn được kỳ vọng sẽ có thêm hệ truyền động hybrid sử dụng nhiên liệu linh hoạt (flex-fuel), có khả năng vận hành với nhiên liệu chứa hàm lượng ethanol lên tới 85%.

Nếu được đưa vào sản xuất thương mại, đây sẽ là một trong những bước tiến đáng chú ý của Toyota trong chiến lược phát triển công nghệ nhiên liệu thay thế tại thị trường này.

MPV 7 chỗ giá từ 462 triệu đồng rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu, cực hợp xăng E10 hấp dẫn nhất thị trường

MPV 7 chỗ rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu Honda BR-V, Mitsubishi Xpander và Hyundai Stargazer là những lựa chọn đáng chú ý trên thị trường hiện nay.

MPV 7 chỗ Honda BR-V

Honda BR-V

Giá xe Honda BR-V tại Việt Nam hiện dao động từ 629 triệu đến 705 triệu VNĐ cho 2 phiên bản. Hiện Honda đang ưu đãi tới 50% phí trước bạ cho BR-V.

Honda BR-V là một trong những lựa chọn đáng chú ý dành cho khách hàng gia đình đang tìm kiếm mẫu xe 7 chỗ rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu và có khả năng tương thích với xăng sinh học E10.

Hiện mẫu xe này được phân phối tại Việt Nam với hai phiên bản G và L, giá bán lần lượt 582 triệu đồng và 642 triệu đồng. BR-V sử dụng động cơ xăng 1.5L DOHC i-VTEC cho công suất tối đa 119 mã lực và mô-men xoắn cực đại 145 Nm, đi kèm hộp số vô cấp CVT.

Theo khuyến nghị của nhà sản xuất, động cơ trên Honda BR-V hoàn toàn có thể sử dụng xăng E10 nếu nhiên liệu đáp ứng đúng chỉ số octan yêu cầu. Đây là một lợi thế khi Việt Nam đang từng bước mở rộng việc sử dụng nhiên liệu sinh học nhằm giảm phát thải và bảo vệ môi trường.

Không chỉ tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ trung bình khoảng 6,4 - 6,7 lít/100 km, BR-V còn ghi điểm nhờ không gian nội thất rộng rãi, cấu hình 7 chỗ linh hoạt cùng gói công nghệ an toàn Honda SENSING hiện đại.

MPV 7 chỗ Mitsubishi Xpander

Mitsubishi Xpander

MPV Mitsubishi Xpander có giá từ 568 - 659 triệu đồng tùy phiên bản. Hiện mẫu MPV này đang có gói ưu đãi tài chính lên tới 80 triệu đồng kèm quà tặng hấp dẫn.

Nhắc đến phân khúc MPV phổ thông tại Việt Nam, Mitsubishi Xpander luôn là cái tên nổi bật nhờ doanh số ấn tượng trong nhiều năm liên tiếp.

Mẫu xe hiện có giá bán từ 560 triệu đồng, sở hữu thiết kế lai SUV hiện đại cùng khoảng sáng gầm từ 205 - 225 mm, phù hợp với nhiều điều kiện vận hành tại Việt Nam.

Xpander được trang bị động cơ xăng 1.5L MIVEC sản sinh công suất 104 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141 Nm, kết hợp hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp.

Đáng chú ý, Mitsubishi xác nhận dòng xe này hoàn toàn tương thích với nhiên liệu E10. Điều này giúp người dùng có thể yên tâm sử dụng khi loại xăng sinh học mới được mở rộng trên thị trường trong thời gian tới.

Bên cạnh khả năng thích ứng với E10, Xpander còn được đánh giá cao nhờ khoang nội thất rộng rãi, hàng ghế linh hoạt, hệ thống giải trí hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto và loạt tính năng an toàn như cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc hay kiểm soát lực kéo.

MPV 7 chỗ Hyundai Stargazer

Hyundai Stargazer





Hyundai Stargazer hiện là một trong những mẫu MPV có giá dễ tiếp cận nhất thị trường khi đang ưu đãi tới 107 triệu đồng. Giá xe Hyundai Stargazer sau ưu đãi chỉ còn 462 triệu đồng với bản tiêu chuẩn và 508 triệu đồng với bản cao cấp nhất.

Xe sở hữu thiết kế hiện đại mang hơi hướng SUV, khoảng sáng gầm 205 mm cùng không gian nội thất rộng rãi dành cho 7 người ngồi.

Sức mạnh của Stargazer đến từ động cơ Smartstream G1.5L cho công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm, kết hợp hộp số vô cấp iVT.

Theo Hyundai, động cơ này hoàn toàn có thể sử dụng xăng sinh học E10 mà không ảnh hưởng đến khả năng vận hành nếu nhiên liệu đạt tiêu chuẩn chất lượng. Đây là điểm cộng đáng chú ý trong bối cảnh xu hướng chuyển đổi sang nhiên liệu thân thiện môi trường đang ngày càng được đẩy mạnh.

Ngoài khả năng tương thích với E10, Stargazer còn gây ấn tượng nhờ màn hình kép 10,25 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, điều hòa tự động, sạc không dây và gói an toàn Hyundai SmartSense trên các phiên bản cao cấp.