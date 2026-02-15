'Kích tài lộc' đầu năm bằng đặt hũ gạo theo cách này, gia chủ may mắn, tiền vào như nước, đếm mỏi tay

Giấu phong bao lì xì đỏ chứa tiền dưới đáy hũ gạo, "kích tài lộc" cả năm cho gia chủ

Trong quan niệm dân gian, hũ gạo được coi là "kho lương", đại diện cho tài sản và sự no ấm của một gia đình.

Gạo: Tượng trưng cho thực phẩm, sự sinh tồn.

Tiền trong bao đỏ: Tượng trưng cho vốn liếng, tài lộc. Việc đặt tiền dưới đáy thùng gạo giống như việc đang "chôn" một mầm giống tài lộc xuống đất. Khi hũ gạo luôn đầy, nó tạo ra áp lực (sức nặng) đè lên bao tiền, bao hàm ngụ ý rằng tài sản của gia chủ luôn được bảo vệ chắc chắn và không ngừng nảy nở.

Màu đỏ của phong bao lì xì: Là màu của năng lượng Dương, sự may mắn và quyền lực. Bao lì xì đỏ đóng vai trò như một "lá bùa" hộ mệnh, giúp xua đuổi những năng lượng tiêu cực có thể làm thất thoát tài chính của gia đình.

Việc đặt lì xì đỏ dưới đáy thùng gạo mang ý nghĩa "tài bất lộ tướng" (giàu có nhưng kín đáo). Theo phong thủy, tài lộc càng được giữ bí mật và bảo quản kỹ lưỡng thì càng bền vững, tránh bị kẻ gian dòm ngó.

Lưu ý: Khi thực hiện mẹo phong thủy này, cần giữ bí mật. Chỉ nên đặt phong bao lì xì vào thùng gạo khi quanh đó không có bất kì ai, không nên tiết lộ cho người khác biết bởi theo quan niệm càng bí hiểm càng linh nghiệm. Có thể người khác biết vía của họ sẽ không hợp với tài vận của gia đình bạn.

Khi đặt một số tiền trong bao lì xì vào hũ gạo bạn có thể chọn các con số may mắn như: 6, 8, 9 hoặc tờ tiền mệnh giá lớn.

Theo phong thủy, số 6 tượng trưng cho lộc lá, may mắn, an lành.

Số 8 là con số phong thủy đem lại tài lộc, thuận lợi, kinh doanh suôn sẻ, thêm nhiều sinh khí tốt lành, cát lợi, lộc vượng và sung túc trọn đời.

Số 9 là con số thể hiện sự vĩnh cửu, trường thọ và sức mạnh, luôn mang đến những điều may mắn tốt đẹp cho con người.

Mỗi khi đong gạo nấu cơm, bạn sẽ nhớ về sự sung túc. Sự lặp lại của ý nghĩ "nhà mình luôn có gạo ăn, luôn có tiền dự trữ" tạo ra một tâm thế an tâm, tự tin, giúp bạn làm việc hiệu quả hơn để thu hút thêm tài lộc thực sự.

Trong quan niệm dân gian, hũ gạo được coi là "kho lương", đại diện cho tài sản và sự no ấm của một gia đình. Ảnh minh họa: TL

Cách lựa chọn hũ gạo hợp phong thủy

Gia chủ nên chọn những hũ gạo có chất liệu bằng sứ, sành thuộc hành Thổ sẽ giúp bạn thăng tiến trong con đường sự nghiệp, mang lại nhiều sự may mắn và dễ dàng vượt qua những trở ngại, khó khăn trong cuộc sống.

Hũ gạo bằng đất sét cũng rất tốt trong phong thủy vì khi đặt gạo trong những chất liệu đó, năng lượng từ gạo sẽ phát ra bền vững hơn và mang lại nhiều may mắn, tiền tài cho gia chủ.

Gia chủ nên chọn những hũ gạo có màu nâu đất hoặc vàng đất vì đó là màu của đất, mang khí vượng của Thổ nên rất hợp phong thủy. Cần lưu ý, không nên chọn những hũ gạo có nhiều màu sắc hoặc nhiều hoa văn vì chúng sẽ không đúng phong thủy.

Vì hũ gạo biểu tượng cho sự no ấm, tài lộc của gia đình, do đó nên sử dụng những hũ gạo có hình tròn (vì hình tròn thuộc hành Thổ), có độ sâu để tránh được sự thất thoát tài lộc ra ngoài. Không nên dùng những hũ gạo có hình vuông, tam giác và hình chữ nhật.

Nên đặt hũ gạo ở phía Đông Bắc hoặc phía Tây Nam căn nhà vì đây là hai hướng tốt trong phong thủy, còn được gọi là hướng Thổ vương thịnh.

Gia chủ nên chọn những hũ gạo có chất liệu bằng sứ, sành thuộc hành Thổ sẽ giúp bạn thăng tiến trong con đường sự nghiệp, mang lại nhiều sự may mắn. Ảnh minh họa: TL

Những điều cần tránh khi đặt hũ gạo phong thủy trong nhà

- Hũ gạo luôn được đặt ở vị trí sạch sẽ, kê cao để tránh những chỗ bụi bẩn, ẩm mốc, chuột gián thể hiện sự quý trọng và bảo vệ tài lộc của gia đình. Dân gian còn quan niệm rằng, hũ gạo giống như cái kho cất giữ tài lộc, thịnh vượng của gia đình nên cần được cất giữ ở chỗ kín đáo, tránh để người lạ nhìn thấy ngay khi bước vào cửa.

- Không nên đặt hũ gạo hướng Đông và Đông Nam vì 2 hướng này là mệnh Mộc và hũ gạo là mệnh Thổ mà trong ngũ hành Mộc khắc Thổ, làm cho hư hao về tiền bạc trong nhà, ngăn cản vận may và gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

- Không nên dùng hũ nhựa để đựng gạo vì theo quan niệm gia chủ sẽ kém may mắn nếu dùng hũ nhựa. Nên dùng hũ đựng gạo bằng gốm sứ, hay đất sét bởi năng lượng từ gạo sẽ được phát ra bền vững, mang lại nhiều tài lộc cho gia chủ.

- Không chọn hũ gạo nông vì theo quan niệm trong phong thủy, vật chứa đựng không được để trống rỗng để tránh những điều xui xẻo và hũ gạo sâu tượng trưng cho sự ấm no, đầy đủ.

- Đừng bao giờ để hũ gạo cạn kiệt đến mức thấy đáy (lộ bao lì xì), vì điều đó ám chỉ tài lộc đã chạm đáy, không tốt cho việc giữ tiền.

Cách thực hiện để hũ gạo hợp phong thủy, đúng để "linh" nhất:

- Trước khi đặt bao lì xì, hãy lau hũ gạo thật sạch sẽ.

- Sử dụng phong bao đỏ tươi, còn mới, không bị rách hay cũ nát.

- Nên chọn những tờ tiền còn mới, có thể chọn các con số 6,8,9 để cầu sự phát đạt, may mắn, phát tài phát lộc.

- Khi phủ gạo lên trên tuyệt đối không để bao lì xì lộ ra ngoài. Phải luôn có một lớp gạo phủ kín lên trên bao đỏ đó.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Vị trí hũ gạo chuẩn phong thủy trong nhà để hút tài lộc, may mắn GĐXH - Lựa chọn đúng vị trí đặt hũ gạo sẽ có mức độ tác động tích cực đến tài lộc cũng như sức khỏe của gia đình. Thông tin bài viết dưới đây sẽ bật mí cho bạn vị trí đặt hũ gạo trong nhà chuẩn phong thủy.