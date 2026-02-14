Năm Bính Ngọ 2026 nên mặc màu sắc gì để hút vận may cho 12 con giáp

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Xanh dương, xanh trời, xám bạc dành cho tuổi Tý

Trang phục năm nay cần đóng vai trò ổn định dòng Thủy nội tại, đồng thời bổ sung yếu tố Kim để tiếp thêm sinh khí (Kim sinh Thủy).

Những gam màu phù hợp cho tuổi Tý năm 2026 là xanh dương, xanh trời và xám bạc.

Những gam màu phù hợp gồm xanh dương, xanh trời, xám bạc. Khi kết hợp cùng trang sức bạch kim hoặc vàng trắng, tổng thể sẽ trở nên tinh tế, hiện đại và cân bằng hơn.

Nâu socola dành cho tuổi sửu

Các gam nâu bản mệnh như nâu cà phê, nâu chocolate mang lại cảm giác vững chãi, trong khi sắc be sáng giúp trung hòa năng lượng, tạo sự nhẹ nhàng và dễ chịu. Trang sức bằng vàng vàng hoặc đồng sẽ là điểm nhấn phù hợp, giúp tổng thể hài hòa và giàu sinh khí.

Tuổi Dần với xanh lá và đỏ gạch

Những gam xanh lục đậm bản mệnh, đỏ gạch trầm mang tính Hỏa và sắc đen trung tính sẽ tạo thế cân bằng. Trang sức vàng vàng, vàng hồng hoặc đá ruby, hổ phách cũng góp phần gia tăng sức hút và sự tự tin.

Gam màu pastel như xanh ngọc nhạt, kem sữa cho tuổi Mão

Các gam màu pastel như xanh ngọc nhạt, kem sữa thanh lịch và hồng phấn nhẹ nhàng sẽ giúp làm dịu Hỏa khí, đồng thời tôn lên nét nữ tính vốn có.

Trang sức vàng hồng là lựa chọn lý tưởng để hoàn thiện tổng thể trang phục mà không gây cảm giác nặng nề.

Kim sa và nâu sáng cho tuổi Thìn

Màu sắc phù hợp bao gồm trắng kết hợp vàng kim sang trọng, cùng các sắc nâu ấm đặc trưng của hành Thổ. Phong cách nhẹ nhàng, trang nhã không chỉ giúp tuổi Thìn toát lên khí chất thanh lịch mà còn hỗ trợ cân bằng năng lượng cá nhân một cách bền vững.

Mận thời thượng hoặc xanh navy đậm cho tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ thuộc hành Hỏa, nổi bật với trực giác mạnh, chiều sâu nội tâm và sức hút kín đáo. Năm Bính Ngọ 2026, Hỏa gặp Hỏa khiến năng lượng của tuổi Tỵ được khuếch đại rõ rệt, mang đến nhiều cơ hội tỏa sáng nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ bị cảm xúc chi phối.

Những gam màu như tím mận thời thượng hoặc xanh navy đậm sẽ giúp tuổi Tỵ giữ được sự điềm tĩnh, sang trọng và dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Nâu đỏ, xám be cho tuổi Ngọ

Là con giáp đại diện cho tinh thần tự do và nhiệt huyết, tuổi Ngọ bước vào năm Bính Ngọ với nhiều bứt phá và cơ hội trở thành tâm điểm.

Các gam nâu đỏ, xám be cùng chất liệu cao cấp, đường may chắc chắn và thiết kế có điểm nhấn sẽ giúp tuổi Ngọ vừa tỏa sáng vừa giữ được sự cân bằng cần thiết.

Năng lượng dịu dàng cho tuổi Mùi

Màu cà phê sữa trang nhã kết hợp hồng nude ngọt ngào mang lại cảm giác ấm áp, thân thiện. Trang sức vàng hồng mảnh sẽ là điểm nhấn vừa đủ để hoàn thiện diện mạo.

Tuổi Thân cân bằng năng lượng với xám và denim

Những bộ trang phục tối giản với gam xám bạc bản mệnh giúp tạo cảm giác ổn định, trong khi các item denim khỏe khoắn mang lại nét hiện đại, năng động. Trang sức kim loại như vàng, bạc, bạch kim là yếu tố không thể thiếu để củng cố năng lượng Kim.

Điểm chạm tươi sáng cho tuổi Dậu

Các gam trắng kem, vàng bơ cùng chất liệu mềm mại giúp tổng thể nhẹ nhàng và dễ ứng dụng. Trang sức nên được tiết chế, ưu tiên thiết kế nhỏ gọn, tinh tế.

Cảm hứng từ thiên nhiên cho tuổi Tuất

Tủ đồ nên xoay quanh các tông nâu đỏ, xanh olive, nâu caramel ấm áp, kết hợp phụ kiện tối giản để làm nổi bật chất liệu và phom dáng.

Đa sắc màu dịu mát giúp tuổi Hợi giữ cân bằng

Trang phục nên đóng vai trò làm dịu năng lượng, ưu tiên sự thoải mái và linh hoạt. Xanh navy trầm ổn phù hợp cho những ngày cần tập trung, trong khi lavender và bạc hà mang đến cảm giác tươi mát, giàu sức sống cho các dịp cần sự nhẹ nhàng và sáng tạo.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.