Năm Bính Ngọ 2026 nên mặc màu sắc gì để hút vận may cho 12 con giáp
GĐXH - Trong bài viết dưới đây, hãy khám phá chi tiết gợi ý màu sắc trang phục dành cho 12 con giáp, giúp mỗi người chủ động khơi thông năng lượng tích cực, từ đó thu hút vận may và cảm hứng trong suốt năm mới.
Xanh dương, xanh trời, xám bạc dành cho tuổi Tý
Trang phục năm nay cần đóng vai trò ổn định dòng Thủy nội tại, đồng thời bổ sung yếu tố Kim để tiếp thêm sinh khí (Kim sinh Thủy).
Những gam màu phù hợp gồm xanh dương, xanh trời, xám bạc. Khi kết hợp cùng trang sức bạch kim hoặc vàng trắng, tổng thể sẽ trở nên tinh tế, hiện đại và cân bằng hơn.
Nâu socola dành cho tuổi sửu
Các gam nâu bản mệnh như nâu cà phê, nâu chocolate mang lại cảm giác vững chãi, trong khi sắc be sáng giúp trung hòa năng lượng, tạo sự nhẹ nhàng và dễ chịu. Trang sức bằng vàng vàng hoặc đồng sẽ là điểm nhấn phù hợp, giúp tổng thể hài hòa và giàu sinh khí.
Tuổi Dần với xanh lá và đỏ gạch
Những gam xanh lục đậm bản mệnh, đỏ gạch trầm mang tính Hỏa và sắc đen trung tính sẽ tạo thế cân bằng. Trang sức vàng vàng, vàng hồng hoặc đá ruby, hổ phách cũng góp phần gia tăng sức hút và sự tự tin.
Gam màu pastel như xanh ngọc nhạt, kem sữa cho tuổi Mão
Các gam màu pastel như xanh ngọc nhạt, kem sữa thanh lịch và hồng phấn nhẹ nhàng sẽ giúp làm dịu Hỏa khí, đồng thời tôn lên nét nữ tính vốn có.
Trang sức vàng hồng là lựa chọn lý tưởng để hoàn thiện tổng thể trang phục mà không gây cảm giác nặng nề.
Kim sa và nâu sáng cho tuổi Thìn
Màu sắc phù hợp bao gồm trắng kết hợp vàng kim sang trọng, cùng các sắc nâu ấm đặc trưng của hành Thổ. Phong cách nhẹ nhàng, trang nhã không chỉ giúp tuổi Thìn toát lên khí chất thanh lịch mà còn hỗ trợ cân bằng năng lượng cá nhân một cách bền vững.
Mận thời thượng hoặc xanh navy đậm cho tuổi Tỵ
Tuổi Tỵ thuộc hành Hỏa, nổi bật với trực giác mạnh, chiều sâu nội tâm và sức hút kín đáo. Năm Bính Ngọ 2026, Hỏa gặp Hỏa khiến năng lượng của tuổi Tỵ được khuếch đại rõ rệt, mang đến nhiều cơ hội tỏa sáng nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ bị cảm xúc chi phối.
Những gam màu như tím mận thời thượng hoặc xanh navy đậm sẽ giúp tuổi Tỵ giữ được sự điềm tĩnh, sang trọng và dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.
Nâu đỏ, xám be cho tuổi Ngọ
Là con giáp đại diện cho tinh thần tự do và nhiệt huyết, tuổi Ngọ bước vào năm Bính Ngọ với nhiều bứt phá và cơ hội trở thành tâm điểm.
Các gam nâu đỏ, xám be cùng chất liệu cao cấp, đường may chắc chắn và thiết kế có điểm nhấn sẽ giúp tuổi Ngọ vừa tỏa sáng vừa giữ được sự cân bằng cần thiết.
Năng lượng dịu dàng cho tuổi Mùi
Màu cà phê sữa trang nhã kết hợp hồng nude ngọt ngào mang lại cảm giác ấm áp, thân thiện. Trang sức vàng hồng mảnh sẽ là điểm nhấn vừa đủ để hoàn thiện diện mạo.
Tuổi Thân cân bằng năng lượng với xám và denim
Những bộ trang phục tối giản với gam xám bạc bản mệnh giúp tạo cảm giác ổn định, trong khi các item denim khỏe khoắn mang lại nét hiện đại, năng động. Trang sức kim loại như vàng, bạc, bạch kim là yếu tố không thể thiếu để củng cố năng lượng Kim.
Điểm chạm tươi sáng cho tuổi Dậu
Các gam trắng kem, vàng bơ cùng chất liệu mềm mại giúp tổng thể nhẹ nhàng và dễ ứng dụng. Trang sức nên được tiết chế, ưu tiên thiết kế nhỏ gọn, tinh tế.
Cảm hứng từ thiên nhiên cho tuổi Tuất
Tủ đồ nên xoay quanh các tông nâu đỏ, xanh olive, nâu caramel ấm áp, kết hợp phụ kiện tối giản để làm nổi bật chất liệu và phom dáng.
Đa sắc màu dịu mát giúp tuổi Hợi giữ cân bằng
Trang phục nên đóng vai trò làm dịu năng lượng, ưu tiên sự thoải mái và linh hoạt. Xanh navy trầm ổn phù hợp cho những ngày cần tập trung, trong khi lavender và bạc hà mang đến cảm giác tươi mát, giàu sức sống cho các dịp cần sự nhẹ nhàng và sáng tạo.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
GĐXH - Năm 2026 theo lịch âm dương thuộc hành Thủy (Thiên Hà Thủy - Nước trên trời). Việc chọn màu sắc trang phục vào ngày mùng 1 Tết không chỉ là thẩm mỹ mà còn là để "kích hoạt" năng lượng tích cực, cầu mong một năm mới bình an và thịnh vượng.
GĐXH - Cúng tất niên là một phong tục cổ truyền của nhiều gia đình mỗi khi Tết đến Xuân về. Dưới đây chuyên gia phong thủy gợi ý thời điểm tốt để cúng tất niên đón năm mới 2026 tài lộc, vạn sự như ý.
GĐXH - Trong tâm thức người Việt, ngày tất niên không chỉ khép lại một năm cũ mà còn mở ra cánh cửa tinh thần cho năm mới. Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nếu muốn năm mới khởi đầu trọn vẹn, dưới đây là 5 việc quan trọng nên thực hiện.
GĐXH - Trên trang cá nhân, nam ca sĩ không giấu nổi sự phấn khích khi chia sẻ về nguồn gốc của cành hoa lạ: "Bạn có nghe đến đào chuông bao giờ chưa? Mà còn lại nằm trên núi cao của Yên Tử nữa chứ!"
GĐXH - Sau 2 năm tái hôn, MC Mai Ngọc có cuộc sống hạnh phúc bên chồng thiếu gia và quý tử đầu lòng đáng yêu.
GĐXH - Tết Nguyên Đán 2026 đang đến gần, và bạn đang tìm kiếm những ý tưởng trang trí nhà cửa độc đáo để mang không khí lễ hội tươi vui vào không gian sống? Đừng lo lắng, bài viết này sẽ bật mí kiểu trang giúp ngôi nhà của bạn tràn ngập sắc xuân.
GĐXH - Theo quan niệm dân gian, áp dụng đúng cách thu hút tài lộc đầu năm không chỉ giúp gia đình đón thịnh vượng, bình an mà còn mở ra cơ hội thành công trong công việc và cuộc sống.
GĐXH - Tết này, nếu đã chán những bình hoa truyền thống quen thuộc, sao các chị em không thử "đổi gió" với loài hoa đang khiến Hoa hậu Đỗ Hà mê mẩn? Mang vẻ đẹp yêu kiều như nàng tiểu thư đài các - hoa mao lương. Loài hoa được xem như chân ái để phòng khách thêm phần sang trọng, rước trọn may mắn và bình an cho cả năm mới.
GĐXH – Năm Bính Ngọ 2026, con giáp Hợi – Mão – Mùi gặp Tam Tai. Theo chuyên gia phong thủy, các con giáp này thực hiện những việc dưới đây để hóa giải, gặp nhiều may mắn trong năm mới.
GĐXH - Bước sang năm 2026 Bính Ngọ, người mệnh Mộc có cơ hội đón nhận nguồn năng lượng mới, mang lại vận may trong công việc và tài chính. Nếu chọn đúng vật phẩm hợp bản mệnh không chỉ kích hoạt vận khí và giữ vững tài lộc.
