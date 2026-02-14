Nên mặc gì ngày mùng 1 Tết cho 12 con giáp phát tài cả năm
GĐXH - Năm 2026 theo lịch âm dương thuộc hành Thủy (Thiên Hà Thủy - Nước trên trời). Việc chọn màu sắc trang phục vào ngày mùng 1 Tết không chỉ là thẩm mỹ mà còn là để "kích hoạt" năng lượng tích cực, cầu mong một năm mới bình an và thịnh vượng.
Ý nghĩa của việc chọn màu sắc trang phục trong ngày mùng 1 Tết
Trong văn hóa Á Đông, ngày Mùng 1 được coi là "điểm khởi đầu" của một chu kỳ mới. Màu sắc có tần số rung động riêng ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trạng và vận trình của mỗi cá nhân.
Việc chọn đúng màu tương sinh, tương hợp với bản mệnh và lưu niên của năm Bính Ngọ sẽ giúp chủ nhân giảm thiểu xung đột, thu hút quý nhân và tài lộc. Năm 2026 Bính Ngọ có can Bính (Hỏa) và chi Ngọ (Hỏa), nhưng nạp âm lại là Thiên Hà Thủy.
Đây là một năm có sự tương xung mạnh mẽ giữa Hỏa và Thủy. Do đó, xu hướng màu sắc của năm 2026 sẽ thiên về sự cân bằng, điều tiết cái "nóng" của Hỏa bằng sự "dịu" của Thủy và Thổ.
Mùng 1 Tết 2026 mặc màu gì?
Màu đỏ: Biểu tượng của sự may mắn vĩnh cửu
Dù là năm nào, màu đỏ vẫn luôn là "ông hoàng" của ngày Tết. Tuy nhiên, trong năm Bính Ngọ (nhiều yếu tố Hỏa), bạn nên chọn các sắc độ đỏ trầm như đỏ đô, đỏ rượu vang để vừa sang trọng, vừa giữ được sự điềm tĩnh.
Màu xanh dương & đen: Sức mạnh của bản mệnh năm
Vì năm 2026 là Thiên Hà Thủy, các trang phục màu xanh dương đậm hoặc đen sẽ cực kỳ tương hợp. Theo phong thủy, màu sắc này giúp giảm bớt sự nóng nảy, mang lại sự minh mẫn trong các quyết định kinh doanh.
Màu vàng & nâu: Sự ổn định từ hành Thổ
Thổ khắc Thủy và chế ngự được Hỏa. Nếu bạn muốn một năm 2026 vững vàng về tài chính, ít biến động, các bộ cánh màu vàng hoàng kim hoặc nâu đất là lựa chọn tối ưu.
Chi tiết màu sắc may mắn cho 12 con giáp vào mùng 1 Tết 2026
Dưới đây là bảng tra cứu nhanh màu sắc may mắn dựa trên sự kết hợp giữa bản mệnh và vận tinh năm 2026:
|
Con giáp
|
Màu sắc may mắn (Mùng 1)
|
Ý nghĩa
|
Tuổi Tý
|
Xanh da trời, Trắng
|
Hỗ trợ sự nghiệp, hóa giải thị phi.
|
Tuổi Sửu
|
Vàng đất, Tím nhẹ
|
Tăng cường sức khỏe, tài lộc ổn định.
|
Tuổi Dần
|
Xanh lá cây, Đen
|
Kích hoạt tư duy sáng tạo, gặp quý nhân.
|
Tuổi Mão
|
Xanh dương, Hồng
|
Thuận lợi đường tình duyên và quan hệ.
|
Tuổi Thìn
|
Vàng kim, Bạc
|
Đại cát đại lợi, thăng tiến sự nghiệp.
|
Tuổi Tỵ
|
Đỏ sẫm, Cam
|
Giữ vững năng lượng, tránh hao hụt tiền bạc.
|
Tuổi Ngọ
|
Xanh lá, Nâu
|
Giảm xung khắc năm tuổi, bình an.
|
Tuổi Mùi
|
Tím, Vàng chanh
|
Tăng sức hút cá nhân, tài lộc nở rộ.
|
Tuổi Thân
|
Trắng, Xám
|
Kim sinh Thủy, mọi việc hanh thông.
|
Tuổi Dậu
|
Vàng gấc, Trắng
|
Thu hút cơ hội kinh doanh mới.
|
Tuổi Tuất
|
Đỏ cam, Nâu
|
May mắn trong thi cử, công danh.
|
Tuổi Hợi
|
Đen, Xanh ngọc
|
Bình an, gia đạo êm ấm.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Khung giờ đẹp cúng tất niên 2026 để đón năm mới tài lộc, vạn sự như ýỞ - 1 giờ trước
GĐXH - Cúng tất niên là một phong tục cổ truyền của nhiều gia đình mỗi khi Tết đến Xuân về. Dưới đây chuyên gia phong thủy gợi ý thời điểm tốt để cúng tất niên đón năm mới 2026 tài lộc, vạn sự như ý.
5 việc nên làm trong những ngày tất niên để khởi đầu năm mới Bính Ngọ 2026 hanh thông, tài lộcỞ - 3 giờ trước
GĐXH - Trong tâm thức người Việt, ngày tất niên không chỉ khép lại một năm cũ mà còn mở ra cánh cửa tinh thần cho năm mới. Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nếu muốn năm mới khởi đầu trọn vẹn, dưới đây là 5 việc quan trọng nên thực hiện.
Cành đào chuông Yên Tử lạ mắt 'vượt ngàn trùng' đến tay Đàm Vĩnh HưngỞ - 6 giờ trước
GĐXH - Trên trang cá nhân, nam ca sĩ không giấu nổi sự phấn khích khi chia sẻ về nguồn gốc của cành hoa lạ: "Bạn có nghe đến đào chuông bao giờ chưa? Mà còn lại nằm trên núi cao của Yên Tử nữa chứ!"
MC Mai Ngọc đón Tết tại biệt thự nhà chồng, năm thứ 2 làm dâu hưởng cuộc sống viên mãnỞ - 9 giờ trước
GĐXH - Sau 2 năm tái hôn, MC Mai Ngọc có cuộc sống hạnh phúc bên chồng thiếu gia và quý tử đầu lòng đáng yêu.
Bật mí kiểu trang trí nhà cửa đón Tết 2026 rực rỡỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Tết Nguyên Đán 2026 đang đến gần, và bạn đang tìm kiếm những ý tưởng trang trí nhà cửa độc đáo để mang không khí lễ hội tươi vui vào không gian sống? Đừng lo lắng, bài viết này sẽ bật mí kiểu trang giúp ngôi nhà của bạn tràn ngập sắc xuân.
Cách thu hút tài lộc đầu năm 2026: Bí quyết may mắn và thịnh vượng nên thực hiệnỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Theo quan niệm dân gian, áp dụng đúng cách thu hút tài lộc đầu năm không chỉ giúp gia đình đón thịnh vượng, bình an mà còn mở ra cơ hội thành công trong công việc và cuộc sống.
Loài hoa 'nghìn lớp' Hoa hậu Đỗ Hà cắm Tết này có gì đặc biệt?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Tết này, nếu đã chán những bình hoa truyền thống quen thuộc, sao các chị em không thử "đổi gió" với loài hoa đang khiến Hoa hậu Đỗ Hà mê mẩn? Mang vẻ đẹp yêu kiều như nàng tiểu thư đài các - hoa mao lương. Loài hoa được xem như chân ái để phòng khách thêm phần sang trọng, rước trọn may mắn và bình an cho cả năm mới.
3 con giáp phạm Tam Tai năm 2026 và cách hóa giải nên biếtỞ - 1 ngày trước
GĐXH – Năm Bính Ngọ 2026, con giáp Hợi – Mão – Mùi gặp Tam Tai. Theo chuyên gia phong thủy, các con giáp này thực hiện những việc dưới đây để hóa giải, gặp nhiều may mắn trong năm mới.
Mệnh Mộc Năm 2026: Kích hoạt vận khí với vật phẩm may mắnỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Bước sang năm 2026 Bính Ngọ, người mệnh Mộc có cơ hội đón nhận nguồn năng lượng mới, mang lại vận may trong công việc và tài chính. Nếu chọn đúng vật phẩm hợp bản mệnh không chỉ kích hoạt vận khí và giữ vững tài lộc.
Những vật dụng trong bếp nên thay mới trước Tết giúp bếp thông thoáng, đón tài lộc vào nhàỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Tết Nguyên đán từ lâu không chỉ là dịp sum họp mà còn là thời điểm nhiều gia đình Việt tổng vệ sinh, sửa sang nhà cửa với mong muốn khởi đầu năm mới gọn gàng, đủ đầy. Trong đó, gian bếp – nơi giữ lửa cho tổ ấm – luôn được ưu tiên dọn dẹp và làm mới.
5 con giáp phạm Thái Tuế năm 2026 và cách cúng giải hạn hiệu quảỞ
GĐXH - Theo quan niệm phong thủy dân gian, sao Thái Tuế là sao xấu. Những tuổi phạm Thái Tuế có thể gặp biến động về công việc, tài chính, sức khỏe hoặc tình cảm. Vậy năm 2026 những con giáp nào được cho là phạm Thái Tuế và cách cúng giải hạn ra sao?