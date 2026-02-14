Mới nhất
Nên mặc gì ngày mùng 1 Tết cho 12 con giáp phát tài cả năm

Thứ bảy, 17:03 14/02/2026 |
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
GĐXH - Năm 2026 theo lịch âm dương thuộc hành Thủy (Thiên Hà Thủy - Nước trên trời). Việc chọn màu sắc trang phục vào ngày mùng 1 Tết không chỉ là thẩm mỹ mà còn là để "kích hoạt" năng lượng tích cực, cầu mong một năm mới bình an và thịnh vượng.

Ý nghĩa của việc chọn màu sắc trang phục trong ngày mùng 1 Tết

Trong văn hóa Á Đông, ngày Mùng 1 được coi là "điểm khởi đầu" của một chu kỳ mới. Màu sắc có tần số rung động riêng ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trạng và vận trình của mỗi cá nhân.

Việc chọn đúng màu tương sinh, tương hợp với bản mệnh và lưu niên của năm Bính Ngọ sẽ giúp chủ nhân giảm thiểu xung đột, thu hút quý nhân và tài lộc. Năm 2026 Bính Ngọ có can Bính (Hỏa) và chi Ngọ (Hỏa), nhưng nạp âm lại là Thiên Hà Thủy.

Nên mặc gì ngày mùng 1 Tết cho 12 con giáp phát tài cả năm - Ảnh 1.

Xu hướng màu sắc của năm 2026 sẽ thiên về sự cân bằng, điều tiết cái "nóng" của Hỏa bằng sự "dịu" của Thủy và Thổ.

Đây là một năm có sự tương xung mạnh mẽ giữa Hỏa và Thủy. Do đó, xu hướng màu sắc của năm 2026 sẽ thiên về sự cân bằng, điều tiết cái "nóng" của Hỏa bằng sự "dịu" của Thủy và Thổ.

Mùng 1 Tết 2026 mặc màu gì?

Màu đỏ: Biểu tượng của sự may mắn vĩnh cửu

Dù là năm nào, màu đỏ vẫn luôn là "ông hoàng" của ngày Tết. Tuy nhiên, trong năm Bính Ngọ (nhiều yếu tố Hỏa), bạn nên chọn các sắc độ đỏ trầm như đỏ đô, đỏ rượu vang để vừa sang trọng, vừa giữ được sự điềm tĩnh.

Màu xanh dương & đen: Sức mạnh của bản mệnh năm

Vì năm 2026 là Thiên Hà Thủy, các trang phục màu xanh dương đậm hoặc đen sẽ cực kỳ tương hợp. Theo phong thủy, màu sắc này giúp giảm bớt sự nóng nảy, mang lại sự minh mẫn trong các quyết định kinh doanh.

Màu vàng & nâu: Sự ổn định từ hành Thổ

Thổ khắc Thủy và chế ngự được Hỏa. Nếu bạn muốn một năm 2026 vững vàng về tài chính, ít biến động, các bộ cánh màu vàng hoàng kim hoặc nâu đất là lựa chọn tối ưu.

Nên mặc gì ngày mùng 1 Tết cho 12 con giáp phát tài cả năm - Ảnh 2.

Việc chọn màu sắc trang phục vào ngày mùng 1 Tết không chỉ là vấn đề thẩm mỹ mà còn là cách để "kích hoạt" năng lượng tích cực, cầu mong một năm mới bình an và thịnh vượng.

Chi tiết màu sắc may mắn cho 12 con giáp vào mùng 1 Tết 2026

Dưới đây là bảng tra cứu nhanh màu sắc may mắn dựa trên sự kết hợp giữa bản mệnh và vận tinh năm 2026:

Con giáp

Màu sắc may mắn (Mùng 1)

Ý nghĩa

Tuổi Tý

Xanh da trời, Trắng

Hỗ trợ sự nghiệp, hóa giải thị phi.

Tuổi Sửu

Vàng đất, Tím nhẹ

Tăng cường sức khỏe, tài lộc ổn định.

Tuổi Dần

Xanh lá cây, Đen

Kích hoạt tư duy sáng tạo, gặp quý nhân.

Tuổi Mão

Xanh dương, Hồng

Thuận lợi đường tình duyên và quan hệ.

Tuổi Thìn

Vàng kim, Bạc

Đại cát đại lợi, thăng tiến sự nghiệp.

Tuổi Tỵ

Đỏ sẫm, Cam

Giữ vững năng lượng, tránh hao hụt tiền bạc.

Tuổi Ngọ

Xanh lá, Nâu

Giảm xung khắc năm tuổi, bình an.

Tuổi Mùi

Tím, Vàng chanh

Tăng sức hút cá nhân, tài lộc nở rộ.

Tuổi Thân

Trắng, Xám

Kim sinh Thủy, mọi việc hanh thông.

Tuổi Dậu

Vàng gấc, Trắng

Thu hút cơ hội kinh doanh mới.

Tuổi Tuất

Đỏ cam, Nâu

May mắn trong thi cử, công danh.

Tuổi Hợi

Đen, Xanh ngọc

Bình an, gia đạo êm ấm.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Bí quyết tắm giúp thanh tẩy vận hạn, rước tài lộc cho năm 2026 khỏe mạnh, hanh thông

GĐXH - Trong văn hóa Việt, việc gột rửa cơ thể không chỉ đơn thuần là vệ sinh mà còn mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, đặc biệt là khi đối mặt với những điều không may.

