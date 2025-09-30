Vị trí hũ gạo chuẩn phong thủy trong nhà để hút tài lộc, may mắn
GĐXH - Lựa chọn đúng vị trí đặt hũ gạo sẽ có mức độ tác động tích cực đến tài lộc cũng như sức khỏe của gia đình. Thông tin bài viết dưới đây sẽ bật mí cho bạn vị trí đặt hũ gạo trong nhà chuẩn phong thủy.
Vị trí đặt hũ gạo trong nhà tại góc Đông Nam
Theo phong thủy, góc Đông Nam của ngôi nhà chính là khu vực tượng trưng cho tài lộc – mức độ thịnh vượng. Đặt hũ gạo tại góc này sẽ hỗ trợ kích hoạt nguồn năng lượng tích cực, thu hút tài lộc và những điều may mắn trong gia đình.
Bên cạnh đó, đặt hũ gạo tại vị trí này sẽ tạo ra mức độ tương sinh – tăng cường nguồn năng lượng tích cực nhất.
Vị trí đặt hũ gạo trong nhà tại góc Tây Nam
Góc Tây Nam của ngôi nhà sẽ tượng trưng cho mức độ ổn định – tình cảm của gia đình. Khi đặt hũ gạo tại vị trí này không chỉ mang đến mức độ no đủ mà còn giúp cho gia đình được êm ấm – hòa thuận.
Tây Nam cũng được xem là khu vực của hành Thổ. Vì vậy, đặt hũ gạo (cũng thuộc vào hành Thổ) tại vị trí này sẽ tạo nên mức độ cân bằng, ổn định nguồn năng lượng.
Vị trí đặt hũ gạo trong nhà tại góc Tây Bắc
Theo như trong phong thủy, góc Tây Bắc tượng trưng cho quyền lực và sự nghiệp. Khi đặt hũ gạo tại đây sẽ gây mất tính cân bằng nguồn năng lượng, sẽ ảnh hưởng đến nguồn tài lộc – sự nghiệp của gia chủ.
Tây Bắc chính là hướng của hành Kim, mà Thổ sẽ sinh Kim. Khi đặt hũ gạo tại đây sẽ khiến cho nguồn năng lượng của hành Thổ bị tiêu hao và dẫn đến một số những tác động tiêu cực.
Vị trí đặt hũ gạo trong nhà ở trên kệ cao
Nhằm bảo đảm hũ gạo không bị ẩm mốc và dễ dàng sử dụng, mọi người nên đặt hũ gạo ở trên vị trí cao.
Việc này sẽ tránh xa từng nguồn năng lượng tiêu cực từ khu vực mặt đất. Đặt hũ gạo ở trên tủ kệ cao còn hỗ trợ duy trì mức độ sạch sẽ, thông thoáng. Giữ cho nguồn năng lượng tích cực được lưu thông tốt hơn mỗi ngày.
Lưu ý khi đặt hũ gạo trong nhà
Hũ gạo nên được đậy nắp kín
Hũ gạo nên được đậy kín nhằm bảo vệ gạo tránh khỏi côn trùng – giữ nguồn năng lượng tích cực không bị thất thoát ra bên ngoài.
Điều này cũng sẽ hỗ trợ duy trì mức độ ấm no, thịnh vượng của gia chủ. Khi hũ gạo được đậy kín còn biểu thị cho mức độ bảo quản cẩn thận và luôn ổn định ở trong cuộc sống gia đình.
Đặt hũ gạo tại những nơi sạch sẽ
Vị trí đặt hũ gạo trong nhà cần phải sạch sẽ, thoáng mát nhằm tránh tình trạng côn trùng, ẩm mốc. Một nơi sạch sẽ còn hỗ trợ cho những nguồn năng lượng tích cực, mang đến may mắn.
Bảo đảm rằng khu vực đặt hũ gạo luôn luôn được vệ sinh thường xuyên, không bị bám bụi bẩn hay là có mùi hôi.
Tránh đặt hũ gạo gần với nguồn nhiệt
Lưu ý, không được đặt hũ gạo gần với bếp hoặc những nguồn nhiệt khác. Bởi nhiệt độ cao sẽ làm giảm chất lượng của gạo và sẽ gây ra những vấn đề phong thủy không được tốt.
Nguồn nhiệt có thể sẽ khiến cho gạo bị nóng và dễ dàng gây mốc, bị mất đi sự tinh khiết của năng lượng gạo.
Lựa chọn gạo có hình dáng đẹp
Hình dáng của hũ gạo sẽ ảnh hưởng đến yếu tố phong thủy. Vì vậy, lựa chọn hũ gạo có hình dáng đẹp – tròn – chắc chắn là tốt nhất. Hình tròn biểu thị có mức độ đầy đủ và toàn vẹn, trong khi hũ gạo chắc chắn sẽ biểu thị cho mức độ ổn định và an toàn nhất.
Đặt hũ gạo cùng với những vật dụng phong thủy khác
Nhằm tăng cường nguồn năng lượng phong thủy, mọi người hãy đặt hũ gạo cùng với những vật phong thủy khác như đá phong thủy, cây cảnh hoặc là tượng thần tài. Các vật dụng này sẽ hỗ trợ tạo ra không gian hài hòa và sẽ thu hút thêm nguồn năng lượng tích cực.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Cách xử lý xương rồng bị úng nướcỞ - 8 giờ trước
GĐXH - Xương rồng là loài cây sống ở sa mạc, vì vậy chúng rất thích nghi với môi trường khô hạn. Điều này cũng có nghĩa là chúng rất dễ bị úng nước, đặc biệt là khi trồng trong chậu.
Một loại cây cảnh phong thủy không chỉ đuổi tà mà đến rắn cũng sợ, nhà nào cũng nên trồngỞ - 10 giờ trước
GĐXH - Rắn là loài động vật khiến nhiều người sợ, bởi sự xuất hiện của chúng có thể làm gây nguy hiểm, không an toàn cho thành viên trong ngôi nhà của bạn. Nhiều người cho rằng, cách tốt nhất để bảo vệ căn nhà của mình là trồng cây lưỡi hổ.
Bật mí cách cắm hoa tươi lâu, thơm lâu, cánh hoa căng mọngỞ - 13 giờ trước
GĐXH - Hoa tươi cắt cành ngày càng được ưa chuộng và sử dụng nhiều để trưng bày và trang trí không gian nhà cửa thêm phần tươi tắn và tràn đầy sinh khí. Tuy nhiên để kéo dài được độ tươi bền của từng loại hoa thì không phải ai cũng biết.
Phú bà kín tiếng nhất hội bạn thân giàu có của Huyền Baby: 32 tuổi sở hữu Lamborghini 18 tỷ, cuộc sống sang chảnh trong biệt thự trắngỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Trước khi kết hôn với chồng doanh nhân, cô đã là một phú bà chính hiệu khi kinh doanh nhà hàng, công ty thời trang và làm đẹp. Hiện cặp đôi sống trong căn biệt thự trắng nhiều người mơ ước.
Những điều kiêng kị trong ngày Tết Trung thuỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Trung thu dịp tuyệt vời để các gia đình đoàn viên, quây quần sum họp bên nhau cũng như bày tỏ lòng biết ơn đối với ông bà và tổ tiên. Thế nhưng, theo dân gian, bạn cũng cần lưu ý không làm những việc dưới đây để đảm bảo ngày Tết Trung thu thêm trọn vẹn.
Mâm cúng Trung thu Rằm tháng 8 cần những gì?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Mâm cúng Rằm Trung thu cần những gì để đầy đủ và ý nghĩa nhất? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.
Những lợi ích treo tivi trên tường không phải ai cũng biếtỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Sử dụng tivi treo tường trong gia đình đem lại sự tiện lợi, gọn nhẹ và thoải mái trong cách bố trí lắp đặt tivi. Dưới đây là một số lợi ích của tivi treo tường mà bạn nên biết.
Loại nước lau bàn thờ đúng chuẩn để mang lại may mắnỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Việc lựa chọn các loại nước lau bàn thờ đặc biệt sẽ giúp tẩy rửa sạch sẽ, đồng thời mang lại sinh khí mới cho không gian thờ cúng của gia đình.
Vị trí vàng nên đặt cây xương rồng để hóa giải tà khíỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Theo phong thủy, để xương rồng phát huy tốt nhất khả năng bảo vệ, bạn nên ưu tiên đặt cây ở những khu vực bên ngoài hoặc đóng vai trò là “vùng đệm” của ngôi nhà.
Khai trương gặp mưa có lộc không?Ở - 2 ngày trước
GĐXH - Mỗi khi một doanh nghiệp, cửa hàng, hoặc một dự án mới ra mắt, việc khai trương không chỉ là một sự kiện quan trọng về mặt thương mại mà còn mang nhiều ý nghĩa phong thủy.
Những kiêng kỵ khi thiết kế gầm cầu thangỞ
GĐXH - Cầu thang là nơi tiếp nhận và cung cấp khí nên có ảnh hưởng rất lớn đến phong thủy. Hình dạng cầu thang, kết cấu tòa nhà và cách sắp xếp định hướng khác nhau sẽ có ảnh hưởng phong thủy khác nhau.