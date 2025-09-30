Vị trí hũ gạo chuẩn phong thủy trong nhà để hút tài lộc, may mắn

Vị trí đặt hũ gạo trong nhà tại góc Đông Nam

Theo phong thủy, góc Đông Nam của ngôi nhà chính là khu vực tượng trưng cho tài lộc – mức độ thịnh vượng. Đặt hũ gạo tại góc này sẽ hỗ trợ kích hoạt nguồn năng lượng tích cực, thu hút tài lộc và những điều may mắn trong gia đình.

Bên cạnh đó, đặt hũ gạo tại vị trí này sẽ tạo ra mức độ tương sinh – tăng cường nguồn năng lượng tích cực nhất.

Vị trí đặt hũ gạo trong nhà tại góc Tây Nam

Góc Tây Nam của ngôi nhà sẽ tượng trưng cho mức độ ổn định – tình cảm của gia đình. Khi đặt hũ gạo tại vị trí này không chỉ mang đến mức độ no đủ mà còn giúp cho gia đình được êm ấm – hòa thuận.

Lựa chọn đúng vị trí đặt hũ gạo sẽ có mức độ tác động tích cực đến tài lộc cũng như sức khỏe của gia đình.

Tây Nam cũng được xem là khu vực của hành Thổ. Vì vậy, đặt hũ gạo (cũng thuộc vào hành Thổ) tại vị trí này sẽ tạo nên mức độ cân bằng, ổn định nguồn năng lượng.

Vị trí đặt hũ gạo trong nhà tại góc Tây Bắc

Theo như trong phong thủy, góc Tây Bắc tượng trưng cho quyền lực và sự nghiệp. Khi đặt hũ gạo tại đây sẽ gây mất tính cân bằng nguồn năng lượng, sẽ ảnh hưởng đến nguồn tài lộc – sự nghiệp của gia chủ.

Tây Bắc chính là hướng của hành Kim, mà Thổ sẽ sinh Kim. Khi đặt hũ gạo tại đây sẽ khiến cho nguồn năng lượng của hành Thổ bị tiêu hao và dẫn đến một số những tác động tiêu cực.

Vị trí đặt hũ gạo trong nhà ở trên kệ cao

Nhằm bảo đảm hũ gạo không bị ẩm mốc và dễ dàng sử dụng, mọi người nên đặt hũ gạo ở trên vị trí cao.

Việc này sẽ tránh xa từng nguồn năng lượng tiêu cực từ khu vực mặt đất. Đặt hũ gạo ở trên tủ kệ cao còn hỗ trợ duy trì mức độ sạch sẽ, thông thoáng. Giữ cho nguồn năng lượng tích cực được lưu thông tốt hơn mỗi ngày.

Lưu ý khi đặt hũ gạo trong nhà

Hũ gạo nên được đậy nắp kín

Hũ gạo nên được đậy kín nhằm bảo vệ gạo tránh khỏi côn trùng – giữ nguồn năng lượng tích cực không bị thất thoát ra bên ngoài.

Điều này cũng sẽ hỗ trợ duy trì mức độ ấm no, thịnh vượng của gia chủ. Khi hũ gạo được đậy kín còn biểu thị cho mức độ bảo quản cẩn thận và luôn ổn định ở trong cuộc sống gia đình.

Đặt hũ gạo tại những nơi sạch sẽ

Vị trí đặt hũ gạo trong nhà cần phải sạch sẽ, thoáng mát nhằm tránh tình trạng côn trùng, ẩm mốc. Một nơi sạch sẽ còn hỗ trợ cho những nguồn năng lượng tích cực, mang đến may mắn.

Bảo đảm rằng khu vực đặt hũ gạo luôn luôn được vệ sinh thường xuyên, không bị bám bụi bẩn hay là có mùi hôi.

Tránh đặt hũ gạo gần với nguồn nhiệt

Lưu ý, không được đặt hũ gạo gần với bếp hoặc những nguồn nhiệt khác. Bởi nhiệt độ cao sẽ làm giảm chất lượng của gạo và sẽ gây ra những vấn đề phong thủy không được tốt.

Nguồn nhiệt có thể sẽ khiến cho gạo bị nóng và dễ dàng gây mốc, bị mất đi sự tinh khiết của năng lượng gạo.

Lựa chọn gạo có hình dáng đẹp

Hình dáng của hũ gạo sẽ ảnh hưởng đến yếu tố phong thủy. Vì vậy, lựa chọn hũ gạo có hình dáng đẹp – tròn – chắc chắn là tốt nhất. Hình tròn biểu thị có mức độ đầy đủ và toàn vẹn, trong khi hũ gạo chắc chắn sẽ biểu thị cho mức độ ổn định và an toàn nhất.

Đặt hũ gạo cùng với những vật dụng phong thủy khác

Nhằm tăng cường nguồn năng lượng phong thủy, mọi người hãy đặt hũ gạo cùng với những vật phong thủy khác như đá phong thủy, cây cảnh hoặc là tượng thần tài. Các vật dụng này sẽ hỗ trợ tạo ra không gian hài hòa và sẽ thu hút thêm nguồn năng lượng tích cực.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.