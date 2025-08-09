Kích thước bắp chân tiết lộ bạn có thể sống được bao lâu: 1 tỉ lệ trên cơ thể cho biết nguy cơ bệnh tật của bạn
Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng kích thước bắp chân có liên quan đến tuổi thọ. Hãy cùng tìm hiểu xem bắp chân nói lên điều gì về sức khỏe của bạn.
Bắp chân - thước đo sức khỏe tiềm ẩn
Một số nghiên cứu đã tìm thấy bằng chứng cho thấy kích thước bắp chân của một người so với phần còn lại của cơ thể là một yếu tố dự đoán các dấu hiệu sức khỏe khác nhau, bao gồm các yếu tố nguy cơ tim mạch, tình trạng dinh dưỡng và thậm chí cả tỷ lệ tử vong.
Nếu bắp chân săn chắc, các chuyên gia sức khỏe cho biết đó là dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy hiệu suất thể chất tốt hơn. Điều này đặc biệt áp dụng cho người cao tuổi. Suy giảm cơ bắp, được gọi là sarcopenia, thường tăng tốc sau 60 tuổi và có thể dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau, bao gồm giảm khả năng vận động, tăng nguy cơ té ngã và gãy xương và giảm chức năng thể chất.
Tuy nhiên, các chuyên gia sức khỏe cho biết chu vi bắp chân có thể cho biết sức khỏe tổng thể và nguy cơ mắc bệnh, bao gồm cả sarcopenia, vì nó tương quan với khối lượng cơ và sự phân bố mỡ trong cơ thể.
Tỷ lệ eo - bắp chân và nguy cơ bệnh tật
Một số nghiên cứu đã so sánh chu vi bắp chân với chu vi vòng eo của một người. Điều này là do tính đến cả béo phì (mỡ bụng dư thừa) và khối lượng cơ, khiến nó có khả năng trở thành chỉ số tốt hơn về rủi ro sức khỏe tổng thể so với chỉ số BMI hoặc chu vi vòng eo.
Để tính tỷ lệ eo-bắp chân (WCR) của riêng bạn, hãy chia chu vi vòng eo cho chu vi bắp chân của bạn (chu vi vòng eo/chu vi bắp chân).
Cả hai phép đo nên được thực hiện bằng cùng một đơn vị (ví dụ: cm hoặc inch). Các chuyên gia cho biết WCR lành mạnh thường vào khoảng 2,4 hoặc ít hơn (với bất kỳ đơn vị nào bạn đang dùng). WCR trong phạm vi này cho thấy sự cân bằng lành mạnh giữa phân bố mỡ ở giữa và dưới cơ thể. Tỷ lệ trên 2,4 có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và tuần hoàn, trong khi những người dưới phạm vi này được coi là khỏe mạnh.
Một nghiên cứu của các nhà khoa học tại Học viện Khoa học Y khoa Trung Quốc và Bệnh viện Fuwai ở Bắc Kinh (Trung Quốc) đã xem xét dữ liệu từ 37 nghiên cứu với 62.736 người tham gia trên 18 tuổi. Từ phân tích của họ, họ phát hiện ra rằng cứ tăng 1cm chu vi bắp chân thì nguy cơ tử vong giảm 5%.
Chu vi bắp chân và sức mạnh cơ thể
Trong một nghiên cứu khác, do các nhà nghiên cứu tại Đại học Công giáo Sacred Heart ở Ý dẫn đầu, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng chu vi bắp chân có liên quan trực tiếp đến sức mạnh ở những nơi khác trên cơ thể.
Họ đã đánh giá mối quan hệ giữa chu vi bắp chân và sự yếu đuối, hiệu suất thể chất, sức mạnh cơ bắp và tình trạng chức năng ở những người từ 80 tuổi trở lên. Chu vi bắp chân được đo độc lập tại điểm có chu vi lớn nhất trái ngược với tỷ lệ với vòng eo của một người.
Họ nhận thấy hiệu suất thể chất và sức mạnh cơ bắp được cải thiện đáng kể' khi chu vi bắp chân tăng lên. Họ cũng đo lường sự yếu đuối của những người tham gia bằng cách chấm điểm dựa trên tốc độ đi bộ, sức mạnh, cân nặng, mức năng lượng và mức độ kiệt sức. Khi các điểm yếu đuối được khớp với chu vi bắp chân, họ phát hiện ra "điểm chỉ số yếu đuối thấp hơn đáng kể ở những đối tượng có chu vi bắp chân cao hơn".
Các chuyên gia kết luận rằng những phát hiện của họ ủng hộ quan điểm cho rằng chu vi bắp chân có thể là một chỉ số của khối lượng cơ bắp và có khả năng là sức mạnh và thể lực tổng thể. Họ không nói rõ liệu những người tham gia có thừa cân hay không. Béo phì có thể dẫn đến số đo chu vi bắp chân lớn hơn chỉ đơn giản là do sự tích tụ mỡ, ngay cả khi khối lượng cơ bên dưới thấp.
Bắp chân, tiểu đường và suy giảm nhận thức
Điều này có thể dẫn đến các giá trị chu vi bắp chân bình thường giả, có khả năng che giấu sarcopenia (mất cơ do tuổi tác) hoặc giảm sức mạnh cơ bắp mà nếu không sẽ được biểu thị bằng chu vi nhỏ hơn. Năm ngoái, một nghiên cứu khác ở Ý đã điều tra mối liên hệ giữa chu vi bắp chân và bệnh tiểu đường.
Các nhà nghiên cứu phát hiện ra sau khi phân tích dữ liệu từ 8.900 người tham gia rằng giá trị WCR cao hơn ở những người mắc bệnh tiểu đường so với những người không mắc bệnh tiểu đường, căn bệnh ảnh hưởng đến hơn 37 triệu người Mỹ. Các phân tích sâu hơn đã được thực hiện để so sánh WCR trung bình giữa các đối tượng mắc bệnh tiểu đường, tiền tiểu đường và không mắc bệnh tiểu đường.
Các nhà nghiên cứu kết luận: "Khối lượng cơ đóng một vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa glucose và sức khỏe trao đổi chất tổng thể. Thật vậy, sarcopenia có liên quan đến kháng insulin và tăng nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa và các biến chứng tim mạch".
Ngoài ra, một nghiên cứu năm 2022 ở Trung Quốc cho thấy WCR cũng có thể được sử dụng như một chỉ số cho suy giảm nhận thức ở người lớn tuổi, thường được coi là tiền thân của chứng mất trí nhớ.
Từ việc xem xét WCR của họ, họ phát hiện ra "mối liên hệ tương đối mạnh mẽ hơn với suy giảm nhận thức so với từng chu vi, cho thấy việc duy trì cả khối lượng nạc cao hơn và mỡ trung tâm thấp hơn ở người lớn tuổi để ngăn ngừa suy giảm nhận thức". Các chuyên gia cho biết cơ bắp chân khỏe mạnh, đóng một vai trò trong việc bơm máu trở lại tim. Điều này góp phần vào huyết áp và lưu lượng máu đến não khỏe mạnh, rất quan trọng cho chức năng nhận thức tối ưu.
