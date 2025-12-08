5 món ăn nhẹ dành cho người tiểu đường: Giải quyết cơn thèm ăn mà vẫn ổn định đường huyết
GĐXH - "Cứ ăn vặt là đường huyết lại tăng vọt", "Thà nhịn đói còn an toàn hơn" - không ít người mắc tiểu đường mang nỗi lo lắng này
Thực tế, nếu chọn đúng loại ăn vặt, chúng có thể trở thành "bộ ổn áp" cho đường huyết của bạn. Không chỉ giảm nguy cơ hạ đường huyết giữa các bữa ăn mà còn giúp giảm biên độ dao động đường huyết sau bữa ăn tới 14,8%. Có 5 món ăn vặt quen thuộc mà ngay cả người bình thường cũng thích, nhưng người bệnh tiểu đường có thể yên tâm thưởng thức mà không lo phạm sai lầm!
5 món ăn vặt là "vua thân thiện" với người mắc tiểu đường
1. Các loại hạt nguyên bản (mỗi ngày 1 nắm nhỏ)
Hạnh nhân, óc chó, hạt điều - những món ăn vặt "quốc dân" này thực sự là kho báu cho người bệnh tiểu đường. Chúng giàu axit béo không bão hòa và chất xơ, giúp làm chậm quá trình hấp thu đường. Một nghiên cứu tại Mỹ xác nhận, ăn 25 gram hạt mỗi ngày trong 8 tuần có thể giúp giảm 9,2% đường huyết lúc đói.
Lưu ý tránh bẫy: Phải chọn loại hương vị nguyên bản, không muối, không đường. Các loại rang muối, vị mật ong đều là "viên đạn bọc đường".
2. Sữa chua không đường (mỗi lần 100 - 200 ml)
Sữa chua không đường trong ngăn mát tủ lạnh kiểm soát lượng đường trong máu tốt hơn trà sữa. Protein chất lượng cao và lợi khuẩn probiotic không chỉ giúp bạn no lâu mà còn điều hòa hệ vi sinh đường ruột, giúp giảm 13,3% biến động đường huyết hàng ngày.
Mẹo chọn sản phẩm: Kiểm tra danh sách thành phần, ba thành phần đầu tiên không có "đường mía" hay "si-rô bắp fructose", và hàm lượng protein phải ≥ 3.0g/100 g mới đạt chuẩn.
3. Rau củ quả giòn (có thể ăn tùy thích)
Cắt dưa chuột, cà chua bi và cà rốt thành sợi, và thưởng thức để giải tỏa căng thẳng! Mỗi khẩu phần chỉ chứa 10-30 kcal, với chỉ số GI thấp đến mức gần như không đáng kể. Ăn vặt những thứ này 10 phút trước bữa ăn có thể giảm 16% lượng thức ăn thông thường, và cũng rất tốt cho việc kiểm soát cân nặng.
4. Thanh ngũ cốc nguyên cám (chọn đúng mới là "cứu tinh")
Chúng rất tiện lợi khi bạn đang vội, nhưng bạn phải tìm kiếm "tiêu chuẩn kép không": không thêm đường + chất xơ > 5g/100g. Dữ liệu của Nhật Bản cho thấy thanh lúa mì nguyên cám đạt chuẩn chỉ làm tăng lượng đường trong máu ở mức 35% so với bánh mì trắng, giúp bạn no lâu hơn trong khi vẫn duy trì lượng đường trong máu ổn định.
5. Cá khô/rong biển ít muối (món quà cho tín đồ ăn mặn)
10g rong biển hoặc 20g cá cơm khô rang giàu protein, ít chất béo và giàu i-ốt. Một bữa ăn nhẹ buổi chiều đơn giản là một món ăn ngon miệng mà không ảnh hưởng đến lượng đường trong máu. Tránh các hương vị cay và chua ngọt; hương vị nguyên bản là lựa chọn an toàn nhất.
3 mẹo để ăn vặt không "gây họa" cho người bệnh tiểu đường
Kiểm soát khẩu phần ăn là điều quan trọng nhất: Lượng calo từ đồ ăn nhẹ không nên chiếm quá 10% tổng lượng calo tiêu thụ hàng ngày. Ví dụ: 1 nắm nhỏ các loại hạt + một hộp sữa chua nhỏ là đủ.
Chọn thời điểm thích hợp: Thời điểm ăn uống tốt nhất là 10 giờ sáng và 3 giờ chiều, tránh ăn trước khi đi ngủ hoặc trước bữa ăn chính.
Học cách đọc danh sách thành phần: Nếu "bột mì" hoặc "đường trắng" được liệt kê trong ba thành phần đầu tiên, đừng đụng vào chúng, bất kể chúng có ngon đến đâu.
Thực ra, chế độ ăn uống của người tiểu đường không phải là "một cỡ vừa cho tất cả". Việc lựa chọn đồ ăn vặt phù hợp thực sự có thể giúp kiểm soát đường huyết dễ dàng hơn. Hãy mang theo những món ăn vặt này trong túi, mang theo mỗi khi đói, ổn định đường huyết và cải thiện tâm trạng!
Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, vui lòng chia sẻ với những người khác bị tiểu đường để nhiều người có thể hiểu và cùng nhau kiểm soát đường huyết một cách dễ dàng.
M.Anh (theo ABLW)
