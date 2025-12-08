Mới nhất
Tế bào ung thư 'sợ' nhất 5 thực phẩm rẻ tiền này, người Việt tăng cường ăn để ngừa bệnh, kéo dài tuổi thọ

Thứ hai, 10:31 08/12/2025 | Sống khỏe
Nguyễn Vũ (th)
Nguyễn Vũ (th)
GĐXH - Có một số thực vật có chứa thành phần giúp tăng cường miễn dịch, giảm khả năng làm chậm hoặc ngăn chặn sự tăng sinh của tế bào ung thư.

Theo các chuyên gia y tế, mặc dù chưa ai biết nguyên nhân chính xác gây ung thư, nhưng một số nghiên cứu cho thấy tỷ lệ lớn các trường hợp tử vong vì ung thư có liên quan tới những lựa chọn lối sống. 

Theo Viện Nghiên cứu Ung thư Hoa Kỳ (AICR), thiên nhiên từ lâu đã đóng vai trò then chốt trong y học và truyền thống đó vẫn tiếp tục trong nghiên cứu ung thư ngày nay. Nhiều loại thực vật phổ biến được sử dụng trong nấu ăn hoặc làm thực phẩm bổ sung và thuốc. Lợi ích của chúng đến từ hàm lượng chất chống oxy hóa cao hoặc các thành phần hoạt tính sinh học tiềm năng khác.

Tế bào ung thư 'sợ' nhất 5 thực phẩm rẻ tiền này, người Việt tăng cường ăn để ngừa bệnh, kéo dài tuổi thọ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Thành phần hoạt tính sinh học là một hợp chất tự nhiên có trong thực vật có tác dụng tích cực đến sức khỏe con người. Từ những thực phẩm quen thuộc trong nhà bếp có chứa các hợp chất mạnh, được nghiên cứu về khả năng giúp ngăn ngừa tế bào ung thư.

Thực phẩm nên ăn để hỗ trợ phòng ngừa ung thư

Tỏi sống

Tế bào ung thư 'sợ' nhất 5 thực phẩm rẻ tiền này, người Việt tăng cường ăn để ngừa bệnh, kéo dài tuổi thọ - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Trong mỗi nhánh tỏi có chứa nhiều chất phytochemical (dược chất thực vật), nhiều chất trong đó đã thể hiện đặc tính phòng chống ung thư khi nghiên cứu trong phòng thí nghiệm như flavonoid, inulin, saponin, S-allyl cysteine...

Ngoài tác dụng phòng chống ung thư mạnh nhất đối với ung thư đại trực tràng, vị cay nồng của tỏi còn có vai trò giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư khác như: ung thư vú, ung thư dạ dày, ung thư vòm họng, ung thư thực quản, ung thư tiền liệt tuyến, ung thư gan, ung thư bàng quang...

Gừng

Tế bào ung thư 'sợ' nhất 5 thực phẩm rẻ tiền này, người Việt tăng cường ăn để ngừa bệnh, kéo dài tuổi thọ - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

Gừng từ lâu đã được biết đến là vị thuốc giúp chống viêm và làm ấm cơ thể. Đặc biệt, các thành phần chống oxy hóa mạnh mẽ trong gừng có thể ức chế sự hình thành và phát triển của một số loại ung thư. Hiệu quả cao là với khối u đại tràng.

Đó là nhờ gừng chứa Gingerol và Shogaol. Gừng già chứa hàm lượng Gingerol cao nhất, thể hiện tác dụng chống gốc tự do mạnh mẽ. Quan trọng hơn, Shogaol (thường được tìm thấy trong gừng già) có khả năng loại bỏ tổn thương oxy hóa lipid máu và ức chế sự tăng sinh và hình thành mạch máu mới (angiogenesis) trong các tế bào ung thư đại tràng.

Bột nghệ và tiêu đen

Tế bào ung thư 'sợ' nhất 5 thực phẩm rẻ tiền này, người Việt tăng cường ăn để ngừa bệnh, kéo dài tuổi thọ - Ảnh 4.

Ảnh minh họa.

Bột nghệ là một trong những liều thuốc tự nhiên phổ biến nhất làm giảm các quá trình viêm nhiễm và thúc đẩy quá trình chữa lành. Curcumin trong nghệ là tác nhân ức chế sự hình thành mạch mới trong các tế bào ung thư. Từ đó, giúp ngăn chặn sự phát triển lan rộng của các tế bào ung thư trong cơ thể. 

Tiêu đen được dùng chung với bột nghệ vì Piperine chứa trong tiêu đen giúp hấp thu Curcumin tốt hơn

Hành tây

Tế bào ung thư 'sợ' nhất 5 thực phẩm rẻ tiền này, người Việt tăng cường ăn để ngừa bệnh, kéo dài tuổi thọ - Ảnh 5.

Ảnh minh họa.

Hương vị cay nồng của hành tây được ví như là một "kho báu" chất chống ung thư. Hiệu quả này chủ yếu đến từ các chất selenium và hợp chất lưu huỳnh: Đây là các chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp tăng cường khả năng miễn dịch, chống ung thư, và thúc đẩy nhu động ruột. Selen là một thành phần của chất chống oxy hóa glutathione.

Ngoài ra, hành tây cũng chứa hợp chất quercetin, một chất kháng histamine tự nhiên, giúp làm giảm viêm đường hô hấp và các triệu chứng dị ứng.

Nấm

Tế bào ung thư 'sợ' nhất 5 thực phẩm rẻ tiền này, người Việt tăng cường ăn để ngừa bệnh, kéo dài tuổi thọ - Ảnh 6.

Ảnh minh họa.

Nấm được sử dụng rộng rãi từ hàng thế kỷ trước để chống lại bệnh tật và cải thiện hệ miễn dịch khi chiến đấu chống lại virus, nhiễm khuẩn. Nghiên cứu cho thấy trong nấm giải phóng hóa chất PSP và PSK là hai thành phần chính được chứng minh là góp phần quan trọng trong phương pháp phác đồ điều trị ung thư và còn chứa hơn 40 chất dinh dưỡng khác có tác dụng chống ung thư như Quercetin, Hispolon, Baicalein,...

Một số loại nấm tốt cho việc chống ung thư gồm nấm vân chi, đông trùng hạ thảo, nấm Chaga, nấm hầu thủ, nấm linh chi...

Từ vụ bé 8 tuổi qua đời vì ung thư thận: 5 thói quen ăn uống tàn phá thận, người Việt nhất định phải tránhTừ vụ bé 8 tuổi qua đời vì ung thư thận: 5 thói quen ăn uống tàn phá thận, người Việt nhất định phải tránh

GĐXH - Cô bé mất chỉ 30 ngày sau khi nhập viện vì ung thư thận. Người cha ôm thi thể con, bật khóc nghẹn ngào: “Tất cả là lỗi của tôi!”.


