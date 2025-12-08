Ô nhiễm không khí lên mức báo động: Người Hà Nội cần làm gì để phòng bệnh hô hấp?
GĐXH - Trong những ngày ô nhiễm không khí, bụi mịn đạt đỉnh điểm, người dân (đặc biệt là người già, trẻ nhỏ, người có bệnh hô hấp) nên hạn chế ra đường...
Ô nhiễm không khí, bụi mịn ở Hà Nội lên mức báo động
Sáng nay (8/12), tình trạng ô nhiễm không khí ở Hà Nội tiếp tục ở mức báo động. Trước đó, tối 7/12, Hà Nội là thành phố ô nhiễm không khí nhất thế giới.
Theo trang iqair.com, lúc 8h30 sáng 8/12, Hà Nội có hàng loạt điểm ô nhiễm ở mức tím - ngưỡng rất không tốt cho sức khỏe.
Cụ thể, tại Trâu Qùy, chỉ số iqair là 231. Trong khi đó, ở các khu vực khác như Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Phú Thượng đều trên 190.
Còn theo Cổng thông tin quan trắc môi trường của Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tại trạm đo 556 Nguyễn Văn Cừ, chỉ số là 167; tại cổng parabol Đại học Bách khoa trên đường Giải Phóng là 175, đều ở mức rất xấu.
Trước đó, tối 7/12 chất lượng không khí Hà Nội trở lại ngưỡng rất xấu. Số liệu từ Ứng dụng đo chỉ số ô nhiễm không khí IQAir tối 7/12 cho thấy Hà Nội là thành phố ô nhiễm nhất trên thế giới với chỉ số AQI ở mức 230- ngưỡng tím (mức rất không tốt cho sức khỏe), bụi mịn PM2.5 gia tăng.
Cục Môi trường dự báo ngày 8/12, chất lượng không khí tại Hà Nội tiếp tục duy trì ở mức rất xấu với chỉ số khoảng 230, sang ngày 9/12 sẽ là 221.
Ô nhiễm không khí ảnh nguy hiểm thế nào đến sức khỏe?
Theo PGS. Trần Văn Ngọc, Chủ tịch Hội Hô hấp TP.HCM, những chất độc hại do ô nhiễm môi trường khi hít vào phổi với người bình thường sẽ có cơ chế thanh lọc, đào thải. Tuy nhiên, khi tiếp xúc thường xuyên với các chất độc hại, nhất là bụi mịn PM2.5, khả năng thanh lọc của phổi sẽ quá tải và gặp nhiều khó khăn.
Khi cơ thể hít vào các chất độc hại, chúng sẽ đi vào các phế nang và khuếch tán toàn cơ thể qua hệ thống mạch máu, tác động nhiều cơ quan gây ra bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), ung thư phổi và các bệnh lý khác như tim mạch, hen phế quản, nhiễm trùng đường hô hấp.
Bác sĩ Lê Thị Xuân Mai, Phó khoa hô hấp, Bệnh viện Nhân dân 115, cho hay các bệnh hô hấp thường gặp liên quan đến ô nhiễm không khí hiện nay như: hen phế quản, viêm phế quản cấp/mạn, viêm phổi và ung thư phổi. Những người dễ bị ảnh hưởng nhất do ô nhiễm không khí là trẻ em, người cao tuổi, người có bệnh nền (hen, COPD, tim mạch), phụ nữ mang thai...
Làm gì để phòng bệnh do ô nhiễm không khí?
Các chuyên gia y tế khuyến cáo, trong những ngày ô nhiễm đạt đỉnh, người dân (đặc biệt là người già, trẻ nhỏ, người có bệnh hô hấp) nên hạn chế ra đường. Ngoài ra, người dân cần thực hiện những điều sau:
Kiểm tra AQI hàng ngày
AQI là viết tắt của Air Quality Index, chỉ số đo lường mức độ ô nhiễm không khí trong không khí. Khi tra cứu dự báo ô nhiễm không khí hàng ngày của địa phương, bạn có thể biết khi nào chất lượng không khí trong khu vực của mình không tốt bằng các dự báo được mã hóa bằng màu sắc. Các bản tin thời tiết trên báo, đài và truyền hình địa phương nằm trong số các nguồn này.
Đeo khẩu trang khi ra ngoài trời
Khẩu trang rất tốt để sử dụng nếu không khí đặc biệt kém vào bất kỳ ngày nào, nhưng chúng không bảo vệ hoàn toàn khỏi không khí bị ô nhiễm.
Khẩu trang công nghiệp được cho là hiệu quả nhất, nhưng ngay cả những loại cơ bản nhất cũng có thể lọc ra các hạt lớn hơn như bụi. Một số mặt nạ được ký hiệu là N-95 hoặc P-100 và có thể đi kèm với mặt nạ phòng độc dùng một lần.
Tránh các hoạt động ngoài trời
Khi có nhiều ô nhiễm, tránh tập thể dục bên ngoài. Sử dụng máy tập thể dục hoặc đi dạo trong nhà ở trung tâm thương mại hoặc phòng tập thể dục khi chất lượng không khí kém. Nếu chất lượng không khí kém, hãy hạn chế thời gian con bạn chơi bên ngoài.
Trồng cây lọc không khí trong nhà
Ngoài máy lọc không khí, một số loại cây cũng có công dụng hữu ích trong việc làm sạch không khí trong nhà bạn. Chúng rất hữu ích để có trong nhà ở và nơi làm việc. Những loại cây này có thể không hiệu quả bằng máy lọc không khí. Tuy nhiên, chúng cực kỳ tiết kiệm chi phí và giá cả rất phải chăng.
Một chế độ ăn uống lành mạnh
Một chế độ ăn uống cân bằng giàu trái cây, rau, quả hạch, các loại đậu và chất béo lành mạnh có thể giúp bảo vệ chống lại một số tác động tiêu cực của ô nhiễm không khí.
Đảm bảo rằng bạn đang tiêu thụ đủ lượng vitamin được khuyến nghị để khả năng miễn dịch của bạn phát triển mạnh mẽ hơn. Trà xanh với các loại thảo mộc có thể giúp chống lại một số tác động tiêu cực.
