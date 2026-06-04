Rác vỏ hàu bủa vây nhiều tuyến sông ven biển Nghệ An
GĐXH - Nhiều tuyến sông ven biển ở Nghệ An đang bị các lồng bè nuôi hàu phủ kín, khiến luồng lạch bị thu hẹp, cản trở giao thông đường thủy. Cùng với đó, lượng lớn vỏ hàu và chất thải bị xả trực tiếp ra môi trường đang gây ô nhiễm, làm dấy lên lo ngại về những hệ lụy lâu dài đối với hệ sinh thái vùng cửa sông ven biển.
Tại nhiều tuyến sông ven biển, cửa biển thuộc các xã, phường Hoàng Mai, Quỳnh Mai, Tân Mai, xã Quỳnh Phú... của tỉnh Nghệ An, nghề nuôi hàu bằng lồng bè đang phát triển mạnh, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân. Tuy nhiên, phía sau sự phát triển tự phát ấy là những hệ lụy ngày càng rõ nét đối với môi trường và hạ tầng giao thông đường thủy.
Dọc các tuyến sông ven biển, hàng nghìn lồng bè nuôi hàu xuất hiện ken đặc trên mặt nước, nhiều nơi lấn chiếm luồng lạch, thu hẹp không gian neo đậu tàu thuyền và ảnh hưởng đến dòng chảy tự nhiên. Không ít khu vực từng là nơi tránh trú bão của ngư dân nay bị bao phủ bởi các bè nuôi hàu.
Đáng lo ngại hơn, mỗi ngày có lượng lớn vỏ hàu sau thu hoạch bị đổ bỏ ven sông, ven đường hoặc xả trực tiếp xuống môi trường. Những bãi vỏ hàu chất cao, kéo dài hàng trăm mét không chỉ gây mất mỹ quan mà còn tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến hệ sinh thái khu vực cửa sông, ven biển.
Thực trạng nuôi hàu tự phát và việc xử lý chất thải thiếu kiểm soát đang đặt ra nhiều thách thức đối với công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và bảo đảm an toàn giao thông đường thủy.
Những hình ảnh dưới đây ghi nhận thực trạng diễn ra tại nhiều địa phương ven biển Nghệ An, nơi các dòng sông từng ngày phải gánh thêm áp lực từ sự phát triển nóng của nghề nuôi hàu.
Vỏ hàu chất đống, nằm ngổn ngang trên đường dân sinh gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan tổ dân phố.
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