Rác vỏ hàu bủa vây nhiều tuyến sông ven biển Nghệ An

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Từ trên cao, nhiều dòng sông ven biển Nghệ An gần như bị "phủ kín" bởi các lồng bè nuôi hàu tự phát. Những dãy bè nối tiếp nhau kéo dài hàng cây số trên mặt nước.

Tại nhiều tuyến sông ven biển, cửa biển thuộc các xã, phường Hoàng Mai, Quỳnh Mai, Tân Mai, xã Quỳnh Phú... của tỉnh Nghệ An, nghề nuôi hàu bằng lồng bè đang phát triển mạnh, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân. Tuy nhiên, phía sau sự phát triển tự phát ấy là những hệ lụy ngày càng rõ nét đối với môi trường và hạ tầng giao thông đường thủy.



Dọc sông Hoàng Mai, hàng loạt lồng bè nuôi hàu trái phép chia cắt mặt nước, bó hẹp luồng lạch và ảnh hưởng đến việc ra vào khu neo đậu của tàu thuyền.

Dọc các tuyến sông ven biển, hàng nghìn lồng bè nuôi hàu xuất hiện ken đặc trên mặt nước, nhiều nơi lấn chiếm luồng lạch, thu hẹp không gian neo đậu tàu thuyền và ảnh hưởng đến dòng chảy tự nhiên. Không ít khu vực từng là nơi tránh trú bão của ngư dân nay bị bao phủ bởi các bè nuôi hàu.

Đáng lo ngại hơn, mỗi ngày có lượng lớn vỏ hàu sau thu hoạch bị đổ bỏ ven sông, ven đường hoặc xả trực tiếp xuống môi trường. Những bãi vỏ hàu chất cao, kéo dài hàng trăm mét không chỉ gây mất mỹ quan mà còn tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến hệ sinh thái khu vực cửa sông, ven biển.

Thực trạng nuôi hàu tự phát và việc xử lý chất thải thiếu kiểm soát đang đặt ra nhiều thách thức đối với công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và bảo đảm an toàn giao thông đường thủy.

Những hình ảnh dưới đây ghi nhận thực trạng diễn ra tại nhiều địa phương ven biển Nghệ An, nơi các dòng sông từng ngày phải gánh thêm áp lực từ sự phát triển nóng của nghề nuôi hàu.

Cùng với sự phát triển tự phát của nghề nuôi hàu, tình trạng luồng lạch bị thu hẹp, vỏ hàu chất đống ven sông đang gây áp lực lên môi trường và giao thông đường thủy.

Tràn lan tình trạng nuôi hàu tự phát, không đúng quy hoạch.

Thượng nguồn sông Hoàng Mai, hệ thống lồng bè nuôi hàu và vô số cọc được đóng chi chít trên mặt sông.

Khối lượng lớn vỏ hàu được đổ trực tiếp xuống sông đe dọa môi trường sinh thái, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy đối với tàu, thuyền của ngư dân.

Những lều lán tạm mọc lên dọc bờ sông, nơi người dân thu hoạch và tách ruột hàu. Sau mỗi đợt sơ chế, vỏ hàu cùng nước thải lại theo đó tràn xuống dòng sông.

Một điểm tập kết hàu và bóc tách ruột hàu, sơ chế nằm ngay trên bờ sông thuộc luồng tuyến di chuyển của tàu, thuyền đấu nối với cửa biển.

Hàng tấn vỏ hàu chất đống tại điểm khai thác, sơ chế ruột hàu.

Vỏ hàu chất đống, nằm ngổn ngang trên đường dân sinh gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan tổ dân phố.

Hàng tấn vỏ hàu chất đống tại một điểm khai thác, sơ chế ruột hàu gần cảng cá Lạch Cờn.

Vỏ hàu đổ tràn lan bên bờ của luồng tuyến khu neo đậu tàu, thuyền khu vực cảng cá Lạch Cờn.