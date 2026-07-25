Kiểm tra đột xuất nhà dân, công an phát hiện nuôi, nhốt trái phép động vật hoang dã

Thứ bảy, 09:56 25/07/2026 | Xã hội
Đức Tùy
Đức Tùy
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GĐXH - Quá trình kiểm tra, Công an xã phát hiện tại khu vực trang trại của gia đình có 7 cá thể chim hoang dã đang bị nuôi, nhốt trái phép và bộ lưới, thiết bị phát âm thanh dùng để dẫn dụ, bẫy bắt...

Mới đây, Công an xã Đông Thụy Anh (tỉnh Hưng Yên) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T.V.S về hành vi nuôi, nhốt động vật hoang dã trái quy định của pháp luật.

Trước đó, Công an xã Đông Thụy Anh tiến hành kiểm tra đột xuất hộ gia đình ông T.V.S (SN 1969, trú thôn Hồng Quỳnh, xã Đông Thụy Anh). Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại khu vực trang trại của gia đình có 7 cá thể chim hoang dã đang bị nuôi, nhốt trái phép (6 cá thể Vạc, 1 cá thể Cò Bợ); cùng với đó còn có 1 bộ lưới và 1 thiết bị phát âm thanh dùng để dẫn dụ, bẫy bắt chim hoang dã. 

Làm việc với Tổ công tác, ông S thừa nhận đã sử dụng bộ lưới cùng các thiết bị phát âm thanh để bẫy, bắt các cá thể chim nêu trên từ ngoài tự nhiên về nuôi, nhốt.

Kiểm tra đột xuất nhà dân phát hiện nuôi, nhốt trái phép động vật hoang dã - Ảnh 1.

Công an xã Đông Thụy Anh phát hiện hộ gia đình ông S. nuôi, nhốt động vật hoang dã trái phép. Ảnh: Cơ quan Công an.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an xã Đông Thụy Anh tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính; tạm giữ 7 cá thể chim hoang dã cùng 1 bộ lưới, 1 thiết bị phát âm thanh là phương tiện dùng để thực hiện hành vi vi phạm. Cùng với đó, Công an xã đã ra quyết định xử phạt hành chính ông S số tiền 3 triệu đồng về hành vi nuôi, nhốt động vật hoang dã trái quy định của pháp luật.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật và xác định các cá thể chim còn đủ điều kiện sinh tồn, Công an xã Đông Thụy Anh đã phối hợp tiến hành thả 7 cá thể chim hoang dã trở về môi trường tự nhiên

Công an xã Đông Thụy Anh khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã. Tuyệt đối không săn bắt, bẫy, bắn, nuôi, nhốt, vận chuyển, mua bán hoặc tiêu thụ động vật hoang dã trái phép dưới bất kỳ hình thức nào.

Khi phát hiện các hành vi vi phạm, người dân cần chủ động thông báo ngay cho lực lượng Công an hoặc chính quyền địa phương để kịp thời kiểm tra, xử lý theo quy định.

Kiểm tra đột xuất nhà dân, công an phát hiện nuôi, nhốt trái phép động vật hoang dã - Ảnh 2.Nuôi động vật hoang dã: Người "hái" ra tiền, kẻ nợ đầm đìa

Theo đánh giá của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang, chăn nuôi động vật hoang đã trở thành nghề “hái” ra tiền cho một số hộ dân. Song cũng từ chính nghề này nhiều hộ gặp không ít khó khăn vì mắc nợ.

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