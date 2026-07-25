Kiểm tra đột xuất nhà dân, công an phát hiện nuôi, nhốt trái phép động vật hoang dã

Mới đây, Công an xã Đông Thụy Anh (tỉnh Hưng Yên) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T.V.S về hành vi nuôi, nhốt động vật hoang dã trái quy định của pháp luật.

Trước đó, Công an xã Đông Thụy Anh tiến hành kiểm tra đột xuất hộ gia đình ông T.V.S (SN 1969, trú thôn Hồng Quỳnh, xã Đông Thụy Anh). Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại khu vực trang trại của gia đình có 7 cá thể chim hoang dã đang bị nuôi, nhốt trái phép (6 cá thể Vạc, 1 cá thể Cò Bợ); cùng với đó còn có 1 bộ lưới và 1 thiết bị phát âm thanh dùng để dẫn dụ, bẫy bắt chim hoang dã.

Làm việc với Tổ công tác, ông S thừa nhận đã sử dụng bộ lưới cùng các thiết bị phát âm thanh để bẫy, bắt các cá thể chim nêu trên từ ngoài tự nhiên về nuôi, nhốt.

Công an xã Đông Thụy Anh phát hiện hộ gia đình ông S. nuôi, nhốt động vật hoang dã trái phép. Ảnh: Cơ quan Công an.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an xã Đông Thụy Anh tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính; tạm giữ 7 cá thể chim hoang dã cùng 1 bộ lưới, 1 thiết bị phát âm thanh là phương tiện dùng để thực hiện hành vi vi phạm. Cùng với đó, Công an xã đã ra quyết định xử phạt hành chính ông S số tiền 3 triệu đồng về hành vi nuôi, nhốt động vật hoang dã trái quy định của pháp luật.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật và xác định các cá thể chim còn đủ điều kiện sinh tồn, Công an xã Đông Thụy Anh đã phối hợp tiến hành thả 7 cá thể chim hoang dã trở về môi trường tự nhiên

Công an xã Đông Thụy Anh khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã. Tuyệt đối không săn bắt, bẫy, bắn, nuôi, nhốt, vận chuyển, mua bán hoặc tiêu thụ động vật hoang dã trái phép dưới bất kỳ hình thức nào. Khi phát hiện các hành vi vi phạm, người dân cần chủ động thông báo ngay cho lực lượng Công an hoặc chính quyền địa phương để kịp thời kiểm tra, xử lý theo quy định.