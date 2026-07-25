Kiểm tra đột xuất nhà dân, công an phát hiện nuôi, nhốt trái phép động vật hoang dã
GĐXH - Quá trình kiểm tra, Công an xã phát hiện tại khu vực trang trại của gia đình có 7 cá thể chim hoang dã đang bị nuôi, nhốt trái phép và bộ lưới, thiết bị phát âm thanh dùng để dẫn dụ, bẫy bắt...
Mới đây, Công an xã Đông Thụy Anh (tỉnh Hưng Yên) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T.V.S về hành vi nuôi, nhốt động vật hoang dã trái quy định của pháp luật.
Trước đó, Công an xã Đông Thụy Anh tiến hành kiểm tra đột xuất hộ gia đình ông T.V.S (SN 1969, trú thôn Hồng Quỳnh, xã Đông Thụy Anh). Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại khu vực trang trại của gia đình có 7 cá thể chim hoang dã đang bị nuôi, nhốt trái phép (6 cá thể Vạc, 1 cá thể Cò Bợ); cùng với đó còn có 1 bộ lưới và 1 thiết bị phát âm thanh dùng để dẫn dụ, bẫy bắt chim hoang dã.
Làm việc với Tổ công tác, ông S thừa nhận đã sử dụng bộ lưới cùng các thiết bị phát âm thanh để bẫy, bắt các cá thể chim nêu trên từ ngoài tự nhiên về nuôi, nhốt.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an xã Đông Thụy Anh tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính; tạm giữ 7 cá thể chim hoang dã cùng 1 bộ lưới, 1 thiết bị phát âm thanh là phương tiện dùng để thực hiện hành vi vi phạm. Cùng với đó, Công an xã đã ra quyết định xử phạt hành chính ông S số tiền 3 triệu đồng về hành vi nuôi, nhốt động vật hoang dã trái quy định của pháp luật.
Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật và xác định các cá thể chim còn đủ điều kiện sinh tồn, Công an xã Đông Thụy Anh đã phối hợp tiến hành thả 7 cá thể chim hoang dã trở về môi trường tự nhiên
Công an xã Đông Thụy Anh khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã. Tuyệt đối không săn bắt, bẫy, bắn, nuôi, nhốt, vận chuyển, mua bán hoặc tiêu thụ động vật hoang dã trái phép dưới bất kỳ hình thức nào.
Khi phát hiện các hành vi vi phạm, người dân cần chủ động thông báo ngay cho lực lượng Công an hoặc chính quyền địa phương để kịp thời kiểm tra, xử lý theo quy định.
Hà Nội: Va chạm giữa xe máy và ô tô 16 chỗ khiến người phụ nữ tử vong thương tâmĐời sống -
GĐXH - Sán 25/7, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra tại khu vực gầm cầu vượt Ngã Tư Vọng (TP Hà Nội) giữa xe máy và xe ô tô 16 chỗ khiến một người phụ nữ tử vong thương tâm.
Thiếu niên 15 tuổi đăng tải trên Tiktok thách thức công an xãXã hội -
GĐXH - Do bản thân còn nhỏ tuổi, thiếu nhận thức xã hội nên cháu N.Đ.B đã tự ý lấy điện thoại của bố đẻ, truy cập ứng dụng Tiktok đăng tải những tin với nội dung thách thức lực lượng Công an xã Đông Quan.
Top con giáp 'hóng biến' số 1: Đi đến đâu cũng muốn góp chuyện đến đóĐời sống -
GĐXH - Theo tử vi, có những con giáp rất thích quan tâm đến mọi chuyện diễn ra xung quanh. Sự nhiệt tình hoặc tính tò mò khiến họ dễ bị gắn mác là con giáp nhiều chuyện.
Triệt phá đường dây làm giấy tờ giả, bán ‘bằng đại học’ giá 700 nghìn đồngPháp luật -
Ngày 24/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hữu Chí (SN 1996, trú phường An Phú, TPHCM) và Trần Lâm Thanh Phong (SN 1992, trú phường Lái Thiêu, TPHCM) để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Nutifood và Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử hợp tác chiến lược phát triển nguồn nhân lực sốXã hội -
Ngày 24/7 tại TPHCM, Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và phát triển nguồn nhân lực truyền thông số cùng Trung tâm Đo kiểm Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử.
Chính thức phát động Cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần V ngày 30/7: Tiếp nối hành trình 5 năm vì một cộng đồng khỏe mạnhThời sự -
Ngày 30/7 tới, tại Bộ Y tế, Lễ phát động Cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần V sẽ diễn ra với sự tham dự và chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Y tế, tiếp tục lan tỏa thông điệp về dinh dưỡng khoa học, vận động hợp lý và chủ động chăm sóc sức khỏe trong cộng đồng.
Học sinh cả nước sẽ có đủ sách giáo khoa trước ngày 15/8Giáo dục -
Lần đầu tiên học sinh cả nước sẽ sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa từ năm học 2026-2027, sau khi Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam hoàn tất in và phát hành hơn 200 triệu bản.
'Loạn' bãi tập kết cát sạn, vật liệu xây dựng ở HuếThời sự -
GĐXH - Qua rà soát, cơ quan chức năng TP Huế phát hiện nhiều điểm tập kết, kinh doanh cát sạn, vật liệu xây dựng còn tồn tại về hồ sơ pháp lý, nguồn gốc vật liệu, điều kiện hoạt động.
Tin sáng 25/7: Áp thấp gần Biển Đông mạnh lên thành bão; tự ý tổ chức giải Pickleball 'chui', người phụ nữ bị xử phạtXã hội -
GĐXH - Đến 7h hôm nay (25/7) bão trên vùng biển phía đông bắc của Bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất 89 km/h, cấp 9-10, giật cấp 12; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hải Phòng cho biết vừa ra quyết định xử phạt hành chính một cá nhân tự đứng ra tổ chức giải thi đấu Pickleball.
Phú Thọ: Khởi tố nữ 'cò đất' lừa đảo chiếm đoạt hơn 12,7 tỷ đồngPháp luật -
GĐXH - Lợi dụng sự tin tưởng của người dân và nhận làm các thủ tục liên quan đến đất đai, Chu Thị Khánh Linh (SN 1990, trú tại xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt khoảng 12,7 tỷ đồng của nhiều bị hại.