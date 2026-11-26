Tuổi 42 rực rỡ và hạnh phúc của Hồ Ngọc Hà GĐXH - Bà Ngọc Hương - mẹ ruột ca sĩ Hồ Ngọc Hà mới đây đã gửi lời chúc mừng sinh nhật tuổi 42 đến con gái. Ở tuổi này, nữ ca sĩ có một sự nghiệp thăng hoa và gia đình viên mãn.

Kim Lý gửi lời chúc mừng sinh nhật ngọt ngào đến bà xã, đồng thời chia sẻ lại kỷ niệm từ chuyến du lịch đầu tiên của cả hai. Nam diễn viên cho biết khi ấy, họ chỉ có một tuần bên nhau, nhưng không ai nghĩ rằng cuộc gặp gỡ và hành trình ngắn ngủi đó lại mở đầu cho một cuộc sống chung, nơi cả hai xây dựng gia đình và cùng nhau đi qua nhiều dấu mốc đáng nhớ. Nhìn lại chặng đường đã qua, Kim Lý bày tỏ sự biết ơn vì cả hai đã gặp gỡ, lựa chọn đồng hành và vun đắp tổ ấm. Anh cũng mong vợ chồng sẽ tiếp tục có thêm nhiều năm tháng bên nhau, cùng nâng ly, chia sẻ tiếng cười và giữ gìn tình yêu như những ngày đầu.

Kim Lý và Hồ Ngọc Hà bén duyên khi cùng tham gia MV "Cả một trời thương nhớ" năm 2017. Khi ấy, nam diễn viên gây chú ý bởi vẻ ngoài điển trai, phong thái lịch lãm và cuộc sống có phần kín tiếng. Anh từng hoạt động nghệ thuật ở nước ngoài, tham gia một số dự án điện ảnh và có những kế hoạch riêng cho sự nghiệp.

Kim Lý và Hồ Ngọc Hà lần đầu bên nhau.

Kể từ khi sống chung với Hồ Ngọc Hà, Kim Lý có sự thay đổi theo chiều hướng tích cực. Ngoài công việc, anh trở thành người chồng, người cha tốt và có trách nhiệm. Cụ thể, trước khi có con, Kim Lý có nhiều thời gian dành cho bản thân, công việc và những sở thích cá nhân. Khi trở thành bố của cặp song sinh, anh bắt đầu nhìn nhận mọi thứ theo một cách khác. Những quyết định trước đây có thể chỉ cần cân nhắc mong muốn cá nhân thì giờ đây phải tính đến gia đình và sự phát triển của các con.

Kim Lý từng thừa nhận việc làm cha khiến anh trưởng thành hơn, biết quan tâm và có trách nhiệm hơn. Anh không còn nghĩ nhiều đến việc bản thân muốn gì mà quan tâm nhiều hơn đến những người xung quanh. Với nam diễn viên, được chứng kiến các con lớn lên, đồng hành trong từng giai đoạn phát triển là niềm vui không dễ gì đánh đổi.

Điều này cũng phần nào lý giải vì sao Kim Lý không xuất hiện dày đặc trong các hoạt động nghệ thuật. Anh vẫn có những dự án riêng, công việc kinh doanh và các kế hoạch cá nhân nhưng không còn đặt sự nghiệp diễn xuất ở vị trí ưu tiên tuyệt đối. Có những thời điểm, nam diễn viên chủ động dành thời gian cho gia đình thay vì nhận thêm công việc.

Kim Lý dành tình yêu nồng nhiệt cho Hồ Ngọc Hà.

Hồ Ngọc Hà là nghệ sĩ có lịch trình bận rộn, thường xuyên di chuyển và tham gia các chương trình, sự kiện. Vì vậy, sự chia sẻ của Kim Lý trong việc chăm sóc con cái giúp nữ ca sĩ có thêm thời gian tập trung cho công việc. Hình ảnh nam diễn viên đưa đón, chơi đùa cùng Lisa và Leon hay đồng hành với vợ trong những chuyến đi đã trở nên quen thuộc với khán giả.

Ngoài cặp song sinh Lisa - Leon, Kim Lý còn quan tâm và yêu thương con riêng của vợ là Subeo. Qua những hình ảnh được Hồ Ngọc Hà chia sẻ, Kim Lý thường xuyên xuất hiện bên Subeo trong các hoạt động gia đình, những chuyến du lịch hay dịp đặc biệt.

Khi Lisa và Leon chào đời, sự quan tâm của Kim Lý dành cho ba đứa trẻ vẫn được thể hiện khá đồng đều. Anh thường cùng các con vui chơi, tập luyện thể thao và tham gia những hoạt động chung. Subeo cũng có sự gần gũi với hai em, tạo nên hình ảnh một gia đình nhiều thế hệ với những thành viên có mối quan hệ riêng nhưng vẫn gắn bó.

Tổ ấm hạnh phúc của Kim Lý và Hồ Ngọc Hà.

Với Kim Lý, vai trò của một người cha không chỉ được xác định bằng quan hệ huyết thống. Sự quan tâm, có mặt đúng lúc và trách nhiệm trong quá trình trưởng thành của trẻ mới là những điều quan trọng. Nhờ sự tinh tế, trách nhiệm ấy nên hiện tại, Kim Lý có được cuộc sống hạnh phúc và viên mãn bên gia đình Hồ Ngọc Hà.

Ảnh: FNBV