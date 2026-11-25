Nhiều dấu ấn trong nhiệm kỳ 2020 - 2025

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ XIII (2020 - 2025), phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ XIV (2026 - 2031), nhà thơ Bùi Việt Mỹ - Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội cho biết: Nhiệm kỳ vừa qua diễn ra trong bối cảnh có nhiều biến động, những thay đổi trong đời sống kinh tế - xã hội và sự phát triển nhanh chóng của công nghệ trí tuệ nhân tạo Al… đã tác động không nhỏ đến đời sống văn học nghệ thuật nói chung, cũng như tình hình sáng tác của đội ngũ nhà văn, nhà thơ.

Vượt qua khó khăn, Hội Nhà văn Hà Nội đã để lại nhiều dấu ấn trong nhiệm kỳ 2020-2025. Từ nền tảng ban đầu chỉ có 2 Chi hội, đến nay, Hội đã có 6 Chi hội với tổng số 811 nhà văn, trong đó kết nạp mới 160 hội viên trong nhiệm kỳ.

Nhà thơ Trần Gia Thái - Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Thiên Điểu.

Đặc biệt, Ngày thơ Hà Nội năm 2024 và năm 2026 được tổ chức tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã tạo được tiếng vang lớn, được giới chuyên môn cả nước và công chúng yêu thơ đánh giá rất cao. Sự kiện không chỉ trở thành một hoạt động văn hóa nghệ thuật mang tầm vóc quốc gia mà còn là dịp biểu dương lực lượng sáng tác đổi mới, sáng tạo và bản lĩnh của đội ngũ thi sĩ Thủ đô; Biên soạn và phát hành tập Kỷ yếu Nhà văn Hà Nội công phu, chuẩn xác. Đây là tâm huyết và mong mỏi của nhiểu thế hệ nhà văn Hà Nội trong hơn 20 năm qua.

Trong 5 năm qua, Hội đã trao Giải thưởng Văn học cho 11 tác phẩm, tác giả xuất sắc ở các thể loại, như: Đa mang một cõi lòng không yên tĩnh (Cố nhà văn Chu Văn Sơn), Đi về phía mặt trời (Nhà thơ Lê Cảnh Nhạc), Tập truyện ngắn Người bay trong gió xanh (Nhà văn Phạm Duy Nghĩa); Tập dịch song ngữ thơ 10 tác giả đương đại Trung Quốc (Dịch giả Nguyễn Hữu Thăng)... thuộc các thể loại từ thơ, truyện ngắn đến nghiên cứu, phê bình và dịch thuật...; đồng thời tiếp tục duy trì Tặng thưởng Thành tựu văn học trọn đời cho các nhà văn như Vũ Bão, Lê Lựu, Nguyễn Huy Thiệp, Ma Văn Kháng, Trần Thị Trường.

NSND Trần Quốc Chiêm - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Trần Hoàng.

Phát biểu tại Đại hội, NSND Trần Quốc Chiêm - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Hội Nhà văn Hà Nội đạt được trong nhiệm kỳ qua. Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội lưu ý, trong nhiệm kỳ tới, Hội cần quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng về văn hóa, văn học nghệ thuật; khuyến khích hội viên sáng tác những tác phẩm có chất lượng cao về tư tưởng và nghệ thuật, tôn vinh các giá trị văn hóa Thăng Long - Hà Nội. Đồng thời, nâng cao chất lượng hoạt động, công bố, phổ biến tác phẩm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, giao lưu quốc tế, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ; tăng cường xã hội hóa, huy động nguồn lực cho sáng tác và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phát huy bản lĩnh, phẩm chất, năng lực sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ.

Chuyển đổi số, công nghệ Al là thách thức trong nhiệm kỳ mới

Tại đại hội, 370 đại biểu đại diện cho hơn 811 hội viên Hội Nhà văn Hà Nội đã bỏ phiếu để bầu ra Ban chấp hành. Đại hội đã thống nhất bầu Ban Chấp hành Hội Nhà văn Hà Nội nhiệm kỳ XIV (2026-2031) gồm 11 thành viên: nhà thơ Trần Gia Thái, Bùi Việt Mỹ, Lê Cảnh Nhạc, Nguyễn Linh Khiếu, Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Trọng Thắng, Bình Nguyên Trang; nhà văn Phạm Thanh Khương, Phạm Duy Nghĩa, Nguyễn Xuân Thủy, Nguyễn Vinh Huỳnh.

Ban chấp hành Hội Nhà văn Hà Nội nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt. Ảnh: Trần Hoàng.

Đại hội cũng cơ cấu Ban Thường vụ Hội Nhà văn Hà Nội gồm 5 người nhưng hiện mới bầu được 4 người, gồm: Trần Gia Thái, Lê Cảnh Nhạc, Bùi Việt Mỹ, Nguyễn Linh Khiếu. Nhà thơ Trần Gia Thái tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội nhưng chưa bầu 2 phó chủ tịch hội. Ông Trần Gia Thái cho biết sau đại hội, Ban chấp hành Hội Nhà văn Hà Nội tiếp tục họp, xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên để bầu hai phó chủ tịch và sẽ thông báo sau.

Chia sẻ với báo chí sau Đại hội, nhà thơ Trần Gia Thái cho biết, trong nhiệm kỳ mới, Hội sẽ tập trung xây dựng đội ngũ văn nghệ sĩ có bản lĩnh, năng lực chuyên môn và khả năng thích ứng với chuyển đổi số; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ, tạo điều kiện sáng tác những tác phẩm có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao về đất nước và Thủ đô.

Hội cũng sẽ khắc phục những khó khăn trong việc đổi mới phương thức hoạt động, tạo nguồn kinh phí để tiếp tục đáp ứng kỳ vọng của hội viên giữa thời kỳ chuyển đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của AI đang tác động sâu rộng tới đời sống sáng tác của hội viên.